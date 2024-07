La photo montre Donald Trump debout sur une scène, entouré d’agents du Secret Service qui le protègent. L’oreille visiblement blessée, du sang sur la joue, il lève le poing en l’air et regarde la foule et les caméras. Un drapeau américain flotte au-dessus de la scène, à l’envers. Cette image circulera beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines et probablement jusqu’à l’élection présidentielle de novembre, influençant les perceptions et les discours publics. Analyse.

Geneviève Bordeleau Consultante en communication et affaires publiques

Analyse sémiotique

L’analyse sémiotique en communication, soit l’étude des signes, permet de déchiffrer ce genre d’images marquantes de l’actualité pour en révéler les significations profondes et les idéologies sous-jacentes. On le sait, les symboles sont partie intégrante des campagnes politiques de Donald Trump, qui s’inscrit lui-même dans une tradition symbolique visant l’expression du patriotisme américain. On n’a qu’à penser à la casquette rouge MAGA (Make America Great Again) pour comprendre l’importance des signes en communication politique contemporaine.

Cinq signes ont été identifiés sur l’image ; on doit considérer la relation entre le signifiant (la forme que prend le signe) et le signifié (le concept représenté par le signe) pour en faire sens.

Trump sur scène devant une foule

Il représente son statut d’ancien président et d’actuel candidat à la présidence, de chef du Parti républicain et de leader. Pour certains, il est le représentant de la droite, voire de l’extrême droite, et de l’élite économique. Pour d’autres, il est le sauveur de l’American Dream.

Le sang sur le visage de Trump

Il est blessé, la balle l’a touché. Le sang sur son visage est un indice brut de violence et de vulnérabilité, renforçant l’impact de l’évènement. Cela évoque immédiatement la gravité de l’incident et attire la sympathie du public.

Les agents du Secret Service autour de Trump

La présence des agents souligne l’importance et la dangerosité de la situation, accentuant l’idée que Trump est une figure cruciale dont la protection est prioritaire.

Le poing levé de Trump

Le poing levé a une signification mixte, représentant parfois la solidarité, mais aussi la force ou la résistance. Dans ce contexte, il montre que Trump ne se laisse pas intimider et qu’il continue de se battre. Il est un survivant.

Le drapeau américain flottant au-dessus, à l’envers

Cela ancre la scène dans son contexte social et politique. Un drapeau flottant à l’envers est souvent associé à un signe de détresse. Cela peut être interprété comme une indication des troubles politiques et sociaux actuels, suggérant que la nation traverse une période de crise ou qu’un renversement est à prévoir.

Pour conclure

Cette photo de Donald Trump victimise et héroïse simultanément l’ancien président. Elle évoque la tentative de meurtre contre Ronald Reagan en 1981 et même l’assassinat de John F. Kennedy en 1963.

On se rappellera la photo emblématique de l’incident montrant Reagan poussé dans une limousine par ses gardes du corps, visiblement en douleur, mais gardant son calme. Cet évènement a renforcé l’image du président comme un leader fort, capable de surmonter des crises personnelles et nationales. Sa popularité a d’ailleurs grimpé après l’attaque.

Avec cette image, Trump se présente comme une figure résiliente face à la violence, une posture qui pourrait certainement consolider ses chances de victoire lors de l’élection présidentielle de novembre.

