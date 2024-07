Le Théâtre du Nouveau Monde a fait part de la nomination de Geoffrey Gaquère comme co-directeur général et directeur artistique de l’institution.

Robert Spickler

On est en plein été. Les chroniqueurs culturels étant sans doute peu disponibles pour commenter plus avant cette nomination, les médias se seront limités à relayer le communiqué de presse diffusé par le TNM. On ne peut cependant s’en contenter, car une telle nomination a un impact majeur sur l’écologie du théâtre au Québec.

Le TNM est, en effet, après le Théâtre du Rideau Vert, la plus ancienne compagnie de théâtre au Québec, célébrant cette année sa 72e année d’existence.

Dirigé tour à tour pendant près de trois décennies par deux de ses fondateurs, Jean Gascon et Jean-Louis Roux, sa plus récente directrice artistique, Lorraine Pintal, aura, à elle seule, cumulé autant d’années à la direction que les deux fondateurs réunis.

La compagnie phare

Le TNM est, par sa longévité, considéré comme la compagnie phare vers laquelle on se tourne – cela inclut les médias – lorsque le théâtre traverse une crise majeure. Le TNM est aussi la compagnie « bouc émissaire » contre laquelle une bonne part du milieu théâtral se retourne ou qu’il décrie quand les fonds publics destinés au théâtre s’assèchent ou se figent, ou quand on croit que ce « trop grand » Théâtre fait double emploi avec d’autres compagnies dans son choix de répertoire ou dans sa programmation.

Dans les années 1970, le dramaturge et metteur en scène Jean-Claude Germain avait, avec humour, consacré cette opposition en fondant une compagnie au nom sans équivoque, le TMN – Théâtre du même nom –, clamant par là que le théâtre n’était pas le seul apanage du paquebot TNM.

Si la feuille de route d’homme de théâtre de M. Gaquère semble impressionnante, il aura à assumer, en plus de la fonction de direction artistique du TNM, un rôle important au sein de la communauté théâtrale. Une des responsabilités de la direction artistique du théâtre phare est, en effet, celle de participer au maintien d’un discours public d’envergure sur le théâtre.

À cet égard, au cours des dernières décennies, Lorraine Pintal aura eu, à moult reprises, à réagir et à débattre publiquement sur des enjeux concernant le théâtre. D’aucuns pourront se répandre en griefs à l’endroit de Lorraine Pintal, mais on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir témoigné avec éloquence et justesse de sa passion pour le théâtre, du rôle essentiel que l’art théâtral joue dans la société ou de la créativité de ses artisans.

Tel est le défi que devra relever Geoffrey Gaquère au cours des prochaines années. Il faut donner au nouveau co-directeur général et directeur artistique le temps de prendre la barre du TNM avant de l’entendre partager avec le grand public sa vision du théâtre et l’orientation qu’il entend donner à la mission de son Théâtre. Le milieu du théâtre attendra également de lui la contribution que le TNM entend apporter à la mise en valeur du théâtre au Québec.

