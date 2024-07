L’OTAN célébrait cette semaine à Washington, dans le cadre du sommet qui s’y déroulait, son 75e anniversaire. En principe, cet évènement aurait dû être une source de fierté pour le Canada, artisan et signataire de la première heure du traité de Washington.

Yves Brodeur Ambassadeur et représentant permanent du Canada à l’OTAN (2011-2015)

Or, pays fondateur de l’Alliance, le Canada se retrouvait dans la situation inconfortable de devoir défendre sa crédibilité alors que ses capacités en matière de sécurité et de défense se sont dramatiquement affaiblies.

Sauvegarder notre réputation au sein de l’Alliance devenait donc la lourde et principale tâche à laquelle le premier ministre et ses ministres devaient se consacrer.

Ont-ils réussi ? Rien n’est moins sûr. Notre rhétorique sonne creux faute d’engagement clair au chapitre des ressources consacrées à l’achat et à la modernisation de nos moyens capacitaires en matière de sécurité et de défense. Des investissements importants ont déjà été annoncés, mais il faudra beaucoup de temps avant d’en voir les résultats. On peut par exemple se demander si les 12 sous-marins dont on annonce l’achat seront toujours d’actualité au moment de leur mise en service.

Malheureusement, ce n’est pas l’annonce décevante du ministre de la Défense affirmant que nous avons un « plan », dont les détails et le calendrier demeurent vagues au moment d’écrire ce texte, ni les propos du premier ministre sur les défis stratégiques que présentent les changements climatiques, ni l’octroi de 500 millions d’aide supplémentaire à l’Ukraine qui vont convaincre nos partenaires que le Canada est toujours un allié fiable et capable de contribuer pleinement, sur l’ensemble du spectre des moyens capacitaires, à la sécurité nationale, continentale et collective. Il faut dès à présent montrer des progrès quantifiables à court et moyen terme.

Les deux piliers de l’Alliance

La force de l’Alliance repose sur deux piliers : la solidarité et la confiance. Solidarité des alliés à faire face collectivement à toute menace à la sécurité de l’un des membres de l’Organisation (article 5) et confiance absolue que les alliés répondront à l’appel le cas échéant. On se rappellera l’onde de choc créée par les propos du président Trump sur l’engagement des États-Unis vis-à-vis des alliés. Ils ont ébranlé les fondements de l’Alliance.

C’est au chapitre de la confiance que le Canada souffre d’une érosion de sa crédibilité en raison du piètre état des capacités à notre disposition et de la lenteur avec laquelle nous tentons d’y remédier.

Au-delà de la cible de 2 % du PIB, débat qui perdure depuis une décennie, force est de constater que nos capacités de déploiement ne sont plus ce qu’elles étaient. Certes, nous n’avons pas à rougir de notre contribution au sein de l’Alliance. Nous avons toujours été et continuons d’être un allié exemplaire et volontaire au fil des missions de l’OTAN depuis sa création.

Cependant, le désinvestissement bien réel dans nos capacités militaires ne date pas d’hier. Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis quatre décennies y ont contribué. Bien sûr, il y a eu des injections de fonds à la lumière des besoins et du contexte, mais pour l’essentiel, nos capacités militaires ont été négligées.

Nous nous trouvons aujourd’hui dans la triste situation où nous tentons tant bien que mal de rattraper le retard accumulé et dans l’incapacité d’atteindre cet objectif de 2 % auquel nous avons souscrit sans enthousiasme au sommet du pays de Galles en 2014.

En toute honnêteté, nous devons nous demander si nous sommes même en mesure de garantir la sécurité de notre pays, de contribuer significativement à la défense continentale et de jouer pleinement notre rôle au sein de l’Alliance. Plusieurs de nos partenaires, à commencer par les États-Unis, se posent déjà cette question.

Rassurer nos alliés exige davantage que des promesses. À l’aube d’une échéance électorale, les deux principales formations politiques encouragées par une certaine naïveté des citoyens canadiens seront tentées de mettre la sécurité/défense à l’arrière-plan, que ce soit pour des considérations de rigueur budgétaire ou pour accorder la prépondérance aux enjeux sociaux et environnementaux bien réels et dont on ne peut diminuer l’importance.

Cependant, la sécurité des Canadiennes et des Canadiens est aussi un enjeu prioritaire et l’évolution inquiétante du contexte stratégique mondial devrait nous inciter à mobiliser les ressources nécessaires. Ce qui est bon pour le Canada l’est aussi pour l’Alliance. Il n’y a pas de solutions faciles. Il faudra faire preuve de courage politique pour accélérer le rattrapage et prendre les décisions budgétaires qui s’imposent.

Il est urgent d’agir pour convaincre les Canadiens et nos alliés que nous sommes toujours le partenaire fiable de la première heure.

