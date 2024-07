Depuis des mois, tu participes à toutes les manifs. Tu t’engages avec d’autres jeunes, étudiants, militants pour dénoncer le génocide qui se passe sous nos yeux en Palestine.

Yara El-Ghadban Romancière

Tu t’informes pour mieux comprendre et aussi mieux articuler ta lutte et tes convictions. Je te vois témoigner des massacres quotidiens, des agressions des colons, des détentions, de la torture, de la famine orchestrée, de la complicité de nos soi-disant pays démocratiques, et du silence et des euphémismes des médias qui sont censés nous informer.

Tu m’as dit que les étudiants ont campé à ton université. Je t’ai dit : cette lutte t’appartient, à toi, à votre génération. Peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai.

Le 27 avril 2024, tu as passé la nuit au campus McGill avec tes camarades, dans le froid, sous une pluie terrible. Et la nuit d’après et la suivante. En trois mois, je t’ai vue grandir en force et en confiance.

Transformer le campement avec tes camarades en un lieu de communauté, de partage, de solidarité, d’éducation. Accueillir avec générosité et respect les sans-abri qui ont trouvé refuge aux alentours du campement. Et cela t’a aussi sensibilisée à la détresse qui est souvent invisibilisée dans la ville.

Je t’ai vue découvrir ta voix, tes capacités d’organisation, de négociation, d’écoute, d’action. Revendiquer ta citoyenneté et ton identité québécoise et palestinienne.

Refuser le silence, la censure, défier le statu quo et la complaisance des universités qui prétendent être des lieux de pensée libre et critique.

Les quelques heures que tu repassais à la maison, on s’assoyait dans la cuisine et tu partageais tes pensées, tes questions, tes espérances, tes frustrations. Tu me racontais comment vous preniez vos décisions, toujours en votant et en faisant valoir vos arguments de manière démocratique. Comment vous partagiez le travail et les responsabilités, et les solutions créatives que vous aviez trouvées pour garder le campement propre et ne pas gaspiller la nourriture généreusement donnée par les citoyens (et ils ont été nombreux !).

Le chemin vers la justice

Le chemin vers la justice est difficile et de longue haleine, la lutte est rarement équitable. On te réduira, te vilipendera, te méprisera, te collera au front des étiquettes et des insultes. La solidarité n’existe qu’en respectant la pluralité des perspectives. C’est du travail ardu. Réconcilier les différents points de vue est souvent ingrat. Même si parfois, tout semblait difficile, les étoiles brillaient dans tes yeux. Je voyais les utopies renaître de leurs cendres.

Je n’oublierai jamais le jour où tu m’as dit : « Maman, quand je suis au camp, je sens qu’on peut vivre sans capitalisme. » Tu me parles de communisme, d’inégalités et de classes sociales. Tu prends la mesure des luttes sociales et ajoutes ta voix à celles d’autres peuples persécutés. Tu me parles de ton amie autochtone qui t’a souvent consolée dans les moments difficiles. Elle qui comprend sans doute mieux que les autres ce que c’est, faire face à la volonté d’éradiquer un peuple, une histoire.

Je t’écris alors que McGill fait démanteler le campement, sollicitant les services d’une firme de sécurité privée. Je t’écris alors que McGill admet sans scrupules pratiquer la surveillance et l’espionnage de ses propres étudiants. Je t’écris alors que McGill use d’un langage d’une violence inouïe pour dénigrer ce que vous avez construit ensemble, parlant de rats, d’itinérance, de drogue et de « gens de l’extérieur » (comme si la solidarité était un crime).

Pas un mot sur le génocide qui se poursuit à Gaza, des universités et des hôpitaux anéantis, des milliers d’enfants tués et amputés, du droit international violé, de l’occupation, de la colonisation et des investissements louches dans ces entreprises violentes et illégales.

Sache, habibti, que ce discours ne passera pas. Je suis si reconnaissante envers toi et toutes celles et ceux qui ont soutenu et gardé ce campement vivant. Vous nous avez donné des leçons de vie, de citoyenneté et d’humanité.

Jour après jour, vous nous avez montré intelligence, engagement et détermination. Vous êtes les leaders de demain. Et vous méritez une société à la hauteur de vos rêves et de votre courage.

Un jour, la Palestine sera libre. On se souviendra de ce moment où les jeunes du monde se sont mobilisés et ont collectivement dit : non, on n’accepte pas de rester silencieux face au génocide.

La quête d’égalité, de liberté, de partage, d’amour, d’humanité ne mourra jamais. Elle est plus grande que toi, moi, nous tous, et plus forte que les discours haineux et méprisants.

