Le 8 juillet dernier, un article du Journal de Montréal faisait état d’une baisse du revenu moyen des médecins de famille1, concluant par le fait même que ces derniers travaillent de moins en moins. La réflexion derrière ces conclusions hâtives : si ces professionnels, rémunérés à l’acte, voient leur revenu diminuer, c’est simplement parce qu’ils effectuent moins d’actes, donc travaillent moins.

Le Dr Gaétan Barrette, avec le sens de la nuance qu’on lui connaît bien, confirme : « Une baisse de revenus en médecine est la conséquence d’une baisse de la charge de travail. Toujours, il n’y a pas de questions à se poser. La société accepte de bien payer les médecins pour leur fonction, mais dans un cadre où il y avait un volume d’activités à la clé », dit-il, estimant cette époque révolue.

Avec une telle affirmation, le Dr Barrette fait totalement abstraction de la profonde transformation du travail des médecins. Du travail qui ne se compte pas qu’en actes ou en dollars, mais en relation médecin-patient, en soins humains, souvent non rémunérés, en travail dit invisible, qui échappe aux statistiques.

Cette baisse de rémunération est notamment associée à une clientèle de plus en plus lourde, aux problématiques de plus en plus complexes, qui prennent du temps à comprendre et à résoudre. À une proportion alarmante de troubles de santé mentale.

À des attentes de plus en plus élevées de l’ensemble de la population, dans un réseau vacillant qui tente actuellement de se reconstruire, et dont les ressources sont insuffisantes. Peut-être que si tout cela était considéré, nous pourrions constater qu’au contraire, une majorité de médecins travaillent davantage.

Cette perspective désincarnée de la médecine, réduite à une succession d’actes, et le concept de « productivité », a toujours été au centre du discours. Cette vision réductrice de « médecine-business » nie complètement l’essence même de la médecine, familiale ou spécialisée : la relation médecin-patient.

Qualité de vie ou qualité de soins ?

Lors d’une récente participation à l’émission de radio Tout peut arriver, le 22 juin dernier sur les ondes de Radio-Canada, le Dr Barrette déplorait le fait qu’« il y a bien des médecins qui ont choisi le temps plutôt que l’argent ». Encore une fois, bien que de plus en plus les médecins visent un meilleur équilibre de vie, une réduction du nombre d’actes effectués signifie souvent que chacun des actes prend plus de temps au médecin qui l’effectue.

La complexité des patients vieillissants, les conditions chroniques et complexes de plus en plus nombreuses, à tout âge, l’explosion des troubles de santé mentale, notamment, sont autant de situations qui demandent plus de temps au médecin. Pour Pierre Le Coz, une approche soignante « montre en main » est contraire au devoir d’humanité. Il est rassurant de constater que les médecins priorisent encore cette humanité ; il est troublant par ailleurs qu’on la leur reproche avec une vision comptable de la médecine.

Travail invisible et compétences traditionnellement féminines

La baisse de productivité régulièrement décriée est plus souvent constatée dans les disciplines dites du « care », caractérisées par des compétences traditionnellement féminines : écoute, empathie, réflexion, minutie, compassion. Ces dimensions du travail médical sont depuis toujours sous-estimées et sous-valorisées, ce qui entraîne inévitablement d’importantes variations de rémunération entre les différents profils de pratique. Elles se traduisent par une charge importante de travail invisible, c’est-à-dire non apparent, non rémunéré, donc non répertorié. Il n’en est pas moins essentiel pour des soins de qualité.

Prendre le temps d’écouter un patient, de comprendre ses réticences à un traitement, le lui expliquer adéquatement est certes chronophage, mais épargnera souvent de nombreux rendez-vous subséquents au patient – et des coûts au réseau.

Alors que s’amorcent les immenses transformations de la réforme Dubé, il est essentiel de moderniser notre regard sur le travail médical. La vision axée uniquement sur la « productivité » doit laisser place à une vision positive du réseau, à un travail collaboratif et une valorisation de l’apport de tous les professionnels de la santé. Le ministre Dubé aura au cours des prochains mois l’occasion de nous démontrer qu’il en a pleinement saisi l’importance.

