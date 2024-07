Ces deux dernières semaines, la force de l’État et des entreprises privées s’est abattue durement contre les campements propalestiniens dans les villes du Canada.

Ted Rutland Professeur agrégé à l’Université Concordia

La décision du juge Koehnen a mis fin au campement de l’Université de Toronto, une décision de l’administration Plante a anéanti le campement au Square Victoria, et une étrange combinaison d’autorité privée, de sécurité privée et de deux forces de police a fait disparaître le campement à McGill, le plus ancien au Canada.

Ces actes répressifs interviennent alors que l’opinion publique et la politique gouvernementale semblent s’être retournées contre le génocide israélien à Gaza. En juin, un sondage Angus-Reid a révélé que 63 % des Canadiens sont favorables à un cessez-le-feu et 43 % à un cessez-le-feu permanent. Au cours des deux derniers mois, la ministre des affaires étrangères Mélanie Joly a exprimé à plusieurs reprises son opposition à une invasion israélienne de Rafah et a réitéré ses appels à un cessez-le-feu « durable ».

Bien entendu, les campements propalestiniens prétendent à plus qu’un simple cessez-le-feu, mais leurs revendications contribueraient clairement à atteindre cet objectif, notamment à travers le désinvestissement des entreprises complices de l’occupation et des opérations militaires israéliennes.

Ces revendications ciblent le soutien financier apporté à Israël par des institutions canadiennes telles que les universités et les fonds de pension – soutien qui permet au pays de continuer à massacrer des Palestiniens, d’ignorer les ordres de la Cour internationale de justice et du Conseil de sécurité des Nations unies, et d’éviter toute discussion sérieuse sur un cessez-le-feu – et encore moins sur la liberté et l’autodétermination des Palestiniens.

Le niveau de destruction en Palestine est écrasant. Comme l’explique l’anthropologue palestinienne Nayrouz Abu Hatoum1, « ce qui se passe actuellement est un génocide qui détruit tout – la vie, la terre, les infrastructures, les générations, l’histoire, le patrimoine, l’héritage culturel à Gaza, mais aussi en Cisjordanie ».

Les campements mettent en évidence la façon dont les Canadiens soutiennent cette destruction et ce que nous pourrions faire pour y mettre fin. Ce faisant, ils révèlent la vacuité de nombreuses positions libérales sur la question.

Mélanie Joly, par exemple, prétend avoir « fait pression » sur le gouvernement israélien pour qu’il accepte un cessez-le-feu, mais est incapable de citer une forme de pression plus sérieuse qu’une conversation avec ses homologues israéliens. De même, son parti continue de refuser les propositions du Nouveau Parti démocratique et d’autres organisations qui appellent à mettre en œuvre un embargo sur les armes dans les deux sens ou un ensemble plus large de sanctions2 à l’encontre d’Israël – un moyen clair d’exercer une pression politique.

La libéralisation de la liberté d’expression

La foi dans le dialogue et la persuasion – sur un terrain de jeu colossalement inégal – est une pierre angulaire de la politique libérale d’aujourd’hui. Sa logique et ses limites ont été clairement exprimées dans la décision du juge Koehnen la semaine dernière. Tout en accordant une injonction contre le campement de l’Université de Toronto, le juge a souligné l’importance du droit à protester des étudiants et les a encouragés à continuer sous une autre forme. « La persuasion ne se fera pas par l’occupation, mais par une discussion raisonnée, a-t-il écrit. Si les [manifestants] accordent la même attention et la même concentration à cet exercice qu’au campement, ils pourront peut-être atteindre leur objectif. »

Cette décision évoque ce que Don Mitchell, expert en géographie juridique, appelle la « libéralisation de la liberté d’expression ». Il explique qu’au cours du XXe siècle, dans les pays démocratiques libéraux, les tribunaux ont de plus en plus reconnu le droit à la liberté d’expression et de protestation tout en limitant les lieux et les modalités de cette liberté. Les manifestations peuvent être interdites, par exemple, lorsqu’elles perturbent les activités commerciales ou le « confort » du grand public. Selon Mitchell, il en résulte que « les gens peuvent parler, protester et faire du piquetage autant qu’ils le veulent, à condition que ces discours, protestations et piquets n’aient aucune chance d’être efficaces ».

Dans le contexte actuel, il est indispensable pour plusieurs libéraux de pouvoir affirmer un droit abstrait à protester tout en circonscrivant les formes concrètes que peut prendre cette protestation.

Cela permet d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza, tout en faisant taire ceux qui soulignent tout ce qui pourrait être fait et n’est pas fait pour atteindre cet objectif.

C’est cette politique à deux vitesses que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne cesse de démontrer depuis le 7 octobre. À deux reprises, elle a publiquement répondu à l’appel du gouvernement libéral en faveur d’un cessez-le-feu, mais elle n’a discuté des méthodes pour y parvenir qu’à travers la condamnation de plusieurs manifestations propalestiniennes.

La semaine dernière, Plante a défendu la décision de son administration de démanteler un campement pro-palestinien dans les mêmes termes contradictoires. « Le droit de manifester pour une cause est un droit fondamental, mais il ne peut pas entraver le droit à la sécurité et à la libre circulation dans l’espace public », a-t-elle dit3.

Bien qu’elle ait ordonné aux brigades anti-émeutes de deux forces de police d’expulser les campeurs, et avoir envoyé une phalange de camions à ordures pour prendre leurs affaires, Plante a également déclaré sympathiser avec les manifestants. Elle a expliqué que, depuis le 7 octobre, « nous sommes des millions à nous sentir impuissantes et impuissants. Sachez que je partage ce sentiment ».

Certes, il y a pire que les actions libérales, comme l’ont démontré la Coalition avenir Québec et le président de McGill. Ce dernier, Deep Saini, s’est distingué par un exercice du pouvoir encore plus hostile au droit de manifester en milieu universitaire que le SPVM, les tribunaux ou l’administration Plante.

Après trois mois de tentatives de plus en plus embarrassantes pour vilipender et criminaliser le campement, M. Saini a réalisé que les principes légaux et moraux peuvent être surmontés avec de l’argent. Une entreprise de sécurité privée, avec le SPVM et la SQ présents en masse pour sécuriser le périmètre du campus, a finalement fait disparaître un espace qui témoignait physiquement de la complicité de l’université dans une campagne militaire indéfendable, et de la clarté morale de ses étudiants.

En fin de compte, la leçon la plus importante à tirer des campements est que, contrairement à ce qu’affirme Mme Plante, aucun d’entre nous n’est impuissant. Les gouvernements et de nombreuses autres institutions soutiennent actuellement un génocide et peuvent agir pour l’empêcher. Les citoyens ordinaires peuvent construire un contre-pouvoir en s’organisant ensemble et en utilisant la persuasion et l’action directe, afin de soutenir les efforts des Palestiniens pour mettre fin aux bombardements et se libérer par eux-mêmes.

La répression des campements ne peut pas nous faire oublier cette leçon.

1. Lisez « McGill Encampment : Students Stand Firm Against Their Universities for a Boycott of Israel » (en anglais)

2. Consultez la page de Canadians for Justice and Peace in the Middle East (en anglais)

3. Consultez le compte X de Valérie Plante

