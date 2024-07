La hausse de l’itinérance est davantage marquée à l’échelle de l’île de Montréal ces dernières années malgré une hausse du nombre de places en refuge au moment de l’hiver.

François Bourque Au nom de la table de concertation en itinérance de Côte-des-Neiges*

Chaque hiver, une foule d’acteurs s’activent pour augmenter l’offre de places pour passer la nuit. Or, malgré cette volonté de répondre à la demande, les ressources en itinérance sont pleines à craquer. Ainsi, des haltes chaleur sont mises en place pour permettre à des personnes de trouver un toit sur une base journalière et pour répondre aux refuges et aux unités de débordement d’urgence qui débordent… Cette hausse a différents impacts, mais affecte particulièrement Côte-des-Neiges, puisqu’aucun service entièrement consacré aux personnes en situation d’itinérance n’y est offert.

L’itinérance à Côte-des-Neiges

Il y a une dizaine d’années, l’itinérance était moins visible à Côte-des-Neiges. Aujourd’hui, les personnes en situation d’itinérance sont de plus en plus répertoriées ; le phénomène de l’itinérance à Côte-des-Neiges se démarque de celui des autres quartiers puisque les raisons qui poussent les gens à la rue sont davantage liées à des enjeux de logements et de santé mentale. Le quartier comporte deux hôpitaux avec des services d’urgence en psychiatrie, mais il ne compte que 148 chambres destinées aux personnes ayant un trouble de santé mentale.

Ainsi, les cliniques psychiatriques gardent leurs patients, bien que leur parcours à l’interne soit terminé puisque plusieurs n’ont nulle part où aller. Trop peu de logements adaptés sont disponibles et la liste d’attente pour une place en logement social avec soutien communautaire s’allonge année après année.

Les personnes en situation d’itinérance de Côte-des-Neiges restent dans le quartier puisqu’elles sont attachées aux personnes, apprécient les services qui y sont prodigués et se retrouvent dans l’ambiance multiculturelle. Refusant le statut d’itinérant et ne se reconnaissant pas dans les services pour les personnes en situation d’itinérance du centre-ville, plusieurs s’accrochent au quartier et y restent. Ainsi, les intervenants de Côte-des-Neiges s’affairent à soutenir du mieux qu’ils le peuvent les personnes en situation d’itinérance. Toutefois, le manque de ressource, le manque de soutien et l’étendue des besoins amènent ceux et celles en dernière ligne à agir comme ils le peuvent auprès de ces populations vulnérables.

Projet de halte chaleur

Depuis cinq ans, une halte chaleur est mise en place à Côte-des-Neiges afin d’offrir une place lorsque les refuges débordent. Elle répond à des besoins puisque c’est en moyenne 47 personnes par soir qui y ont passé la nuit l’année dernière. La halte chaleur est un lieu à haut seuil d’accessibilité, offrant à toute personne d’y avoir accès, peu importe son statut socioéconomique ou son état. La halte chaleur est un projet pilote qui comporte certains défis et enjeux et qui nécessite le renforcement de canaux de communication efficaces afin d’assurer la sécurité de tous et de toutes.

Les acteurs œuvrant en itinérance sont conscients des défis et de la nécessité de mettre en place des mesures prenant acte des apprentissages effectués au courant des premières années d’opération de la halte chaleur. Chaque année, un éventail de mesures de prévention et de formation sont données pour outiller les acteurs du terrain ; néanmoins, il est difficile de composer avec des besoins de plus en plus criants. Les personnes qui viennent à la halte chaleur ont besoin d’un logement et leur ventre crie famine !

Agir sur les causes

Il apparaît important d’agir davantage sur les causes afin de prévenir et de réduire l’itinérance. Trop peu de mesures sont mises en place pour freiner la crise du logement, pour assurer un soutien nécessaire aux personnes aux prises avec un trouble de santé mentale et pour mettre un terme à la crise des surdoses. Il faut arrêter de tolérer que des personnes vivent en situation de pauvreté et s’affairer à trouver des moyens pour réduire la liste d’attente pour une place en logement social. Toute personne a droit à la santé, au logement et à la sécurité. L’état actuel des choses ne peut perdurer puisqu’il consiste en une forme de discrimination.

Il est odieux de rendre les organismes communautaires responsables des maux qui sont créés par l’inaction ; la situation actuelle, qui amène à offrir une réponse à des besoins criants seulement quatre mois par année, est inadéquate pour les populations vulnérables.

Le manque de ressource dédiée n’est pas une solution à long terme pour prévenir et réduire l’itinérance. Il faut agir dans l’urgence pour sortir de l’urgence et trouver des mesures structurantes pour assurer les droits et la dignité de toute personne.

*La table de concertation en itinérance de Côte-des-Neiges regroupe 15 membres qui sont des organismes communautaires, des institutions et des partenaires. La table œuvre à renforcer la capacité collective à prévenir l’itinérance et l’instabilité résidentielle. Par le biais de ses actions, elle vise à améliorer le soutien et l’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance à Côte-des-Neiges.

