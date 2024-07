Une combinaison inquiétante de développements géopolitiques troublants doit être abordée par l’Occident afin que le Kremlin ne s’enhardisse pas davantage dans sa quête impérialiste qui continuera à mettre progressivement en danger notre sécurité collective.

Eugène Czolij Président de l'ONG « Ukraine-2050 », consul honoraire d'Ukraine à Montréal et président du Congrès mondial ukrainien (2008-2018)

Ces développements inquiétants comprennent :

(a) le débat ouvert sur la question de savoir si le président américain sortant est apte à se présenter aux élections en novembre 2024 ;

(b) les déclarations publiques de son adversaire, l’ancien président américain, en tête des sondages, critiquant l’aide financière apportée par les États-Unis à l’Ukraine et affirmant qu’il pourrait mettre fin à la guerre de la Russie contre l’Ukraine avant d’être investi en janvier 2025, sans fournir de détails sur la manière dont cela pourrait être réalisé sans compromettre la souveraineté de l’Ukraine ;

(c) le commencement de la présidence hongroise du Conseil de l’Union européenne (UE) par une visite, empreinte de défiance, du premier ministre hongrois au président russe, sans mandat de l’UE ;

(d) et un Parlement sans majorité en France à la suite d’élections volatiles qui provoqueront une instabilité politique en France et dans l’UE.

En outre, les célébrations de cette année du 75e anniversaire de l’OTAN sont assombries par une question de longue date qui divise, soit une invitation à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN, en particulier maintenant que les forces armées ukrainiennes ont brisé le mythe propagé par la Russie selon lequel elle est une superpuissance militaire et ont considérablement réduit cette menace existentielle pour les pays membres de l’OTAN.

Pour le Kremlin, une telle incertitude est perçue comme une faiblesse palpable de l’Occident, qui doit être pleinement exploitée pour gagner du terrain dans sa conquête de l’Ukraine, première étape indispensable pour ultimement recréer l’ancienne Union soviétique.

Et la Russie l’a déjà fait.

Le 8 juillet 2024, la Russie a mené une attaque massive de missiles à travers l’Ukraine, frappant l’hôpital pour enfants Okhmatdyt à Kyiv, l’un des hôpitaux pour enfants les plus importants, non seulement d’Ukraine, mais aussi d’Europe.

Il ne fait aucun doute que la meilleure façon pour l’Occident de remédier à cette situation critique est d’agir concrètement et immédiatement. L’Occident doit :

(a) fournir à l’Ukraine le soutien militaire nécessaire qui lui permettra de protéger efficacement son ciel et de récupérer les territoires illégalement occupés par la Russie ;

(b) éliminer les restrictions autodestructrices sur la manière dont l’Ukraine devrait se défendre ;

(c) inviter l’Ukraine à rejoindre l’OTAN ;

(d) et confisquer et transférer les avoirs gelés de la Russie à l’étranger vers l’Ukraine (et non seulement de cibler les revenus générés par ces avoirs).

L’Ukraine lutte courageusement non seulement pour sa propre survie, mais protège également l’intégrité territoriale de l’Europe et empêche la Russie de déclencher l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord et de déclencher une Troisième Guerre mondiale.

C’est pourquoi il est dans l’intérêt de l’Occident de soutenir activement une victoire rapide de l’Ukraine qui éliminerait la menace la plus importante pour les pays membres de l’OTAN, plutôt que d’enhardir l’agression impérialiste russe par l’incertitude et l’indécision.

