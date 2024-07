Journée internationale des coopératives L’avenir du Québec passe par la coopération

À l’occasion de la Journée internationale des coopératives, rappelons l’importance et la pertinence des solutions coopératives pour notre société. En cette période de bouleversements économiques, sociaux et environnementaux, la coopération représente plus que jamais une réponse solide, innovante et inclusive aux défis de notre époque.