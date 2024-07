À tous les propriétaires et futurs propriétaires d’animaux de compagnie ainsi qu’à tous les politiciens adoptant des lois sur le bien-être animal,

Tristan Asselin et Romane Mazas Au nom des élèves de trois classes de 5e année de l’école Catherine-Soumillard à Lachine*

Dans un monde où les animaux de compagnie jouent un rôle de plus en plus crucial dans nos vies, il est alarmant de constater que leur adoption, parfois impulsive, peut être suivie d’un abandon. Ce phénomène soulève des questions fondamentales sur la responsabilité et le respect dus à ces êtres vivants qui partagent notre quotidien. Il est impératif que certains changements de lois s’opèrent et que chaque adoption soit précédée d’une réflexion profonde.

Saviez-vous qu’un animal sur six est abandonné en raison d’un déménagement ? De plus, selon la SPCA, seulement 4,2 % des propriétaires acceptent des locataires avec chien sans restriction.

Les abandons sont en hausse et les refuges sont souvent au maximum de leur capacité. Comment un parent peut-il expliquer à son enfant que son chien ou son chat sera abandonné à cause d’une interdiction dans un bail ? Vous, cher lecteur, comment vous sentiriez-vous si vous deviez abandonner un membre de votre famille ?

Le député Andrés Fontecilla a déposé le projet de loi 494 qui incite les propriétaires à accepter les animaux dans les logements, mais ce dernier a été refusé. Le Québec est derrière l’Ontario en cette matière. Si l’animal sait se comporter, pourquoi le refuser ? Avoir un animal de compagnie a de nombreux effets positifs : diminuer l’anxiété, apporter du réconfort, contribuer à une meilleure santé physique et mentale.

Une réflexion à approfondir

Pendant la pandémie, il y a eu une augmentation de 36 % de familles qui ont adopté un animal. Le nombre a bondi et malgré tout, à Montréal, chaque année, environ 11 500 animaux de compagnie sont abandonnés. Nous pensons qu’il est temps de mettre fin à cette situation.

Il est important que les familles réfléchissent aux besoins d’un animal avant de prendre la décision d’en adopter un. Les animaux sont des êtres vivants qui nécessitent de l’amour, de l’attention, de la nourriture et des soins. Ils doivent être bien traités. Un animal de compagnie prend beaucoup de temps au quotidien. Il est primordial de trouver un animal qui convient à votre mode de vie. Selon Émilie-Lune Sauvé de la SPCA, les spécialistes qui travaillent dans les refuges sont des experts et aident les familles à trouver l’animal idéal.

En somme, avant d’adopter et d’être confrontés à un possible abandon, les gens doivent réfléchir et s’assurer du bien-être du futur membre de leur famille.

En conclusion, il est temps d’ouvrir le dialogue et de trouver des solutions équitables pour assurer le bien-être des animaux et promouvoir une cohabitation harmonieuse entre propriétaires et locataires. En adoptant une politique plus inclusive et en réfléchissant avant d’intégrer un nouveau compagnon de vie, nous pourrons créer un environnement où chaque animal est heureux et bien traité.

*Les cosignataires sont les élèves des enseignantes Geneviève Beauregard, Annie Beauchamp et Marie-France St-Pierre