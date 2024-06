« Northvolt a été et sera toujours disponible pour écouter, répondre aux questions et échanger avec l’ensemble des parties prenantes au projet », écrit l’auteur.

L’auteur répond à la lettre « Aller de l’avant, en toute transparence1 » de Sylvie Cantin, publiée le 18 juin 2024.

Philippe Michaud Gestionnaire, relations avec les communautés, Northvolt Amérique du Nord

Nous souhaitons rappeler l’importance que nous accordons à la transparence et à l’ouverture et apporter certaines nuances à la lettre ouverte publiée par Sylvie Cantin, de Mères au front – Rive-Sud⁠1.

Northvolt a été et sera toujours disponible pour écouter, répondre aux questions et échanger avec l’ensemble des parties prenantes au projet. Nous nous estimons d’ailleurs privilégiés de pouvoir compter sur la présence de Mères au front – Rive-Sud à notre comité de liaison. D’ailleurs, des réponses aux préoccupations soulevées dans la lettre y ont été offertes avant sa publication.

Au mois d’avril, notre président pour l’Amérique du Nord, Paolo Cerruti, a réitéré son engagement fort en faveur de la plus haute transparence. Nous sommes convaincus que nos actions des derniers mois démontrent le sérieux que nous accordons à cette démarche. En voici quelques exemples :

Publication de tous les documents principaux soutenant notre processus d’autorisation environnementale, accompagnés d’une synthèse afin de faciliter la compréhension du public. Tous ces documents sont disponibles en ligne ;

Plus de 2400 personnes rencontrées via une soixantaine d’activités de porte-à-porte, des évènements publics, des rencontres communautaires et des séances d’information dans des commerces locaux ;

Mise en place d’un comité de liaison avec la communauté, qui en est à sa deuxième rencontre officielle et dont les résumés sont disponibles en ligne.

Nuances

Des préoccupations sont rapportées dans la lettre à laquelle nous répondons. Nous tenons à apporter certaines nuances importantes afin de bien informer la population.

Il est soulevé qu’avec les travaux de construction, des sols contaminés pourraient se retrouver dans la rivière Richelieu. Nous avons démontré qu’un ensemble de mesures de protection ont été prévues au plan de gestion environnemental qui a été soumis au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Nous mettons en place un programme de surveillance des eaux qui comprend des analyses régulières par un laboratoire agréé.

Dans le plan de gestion environnemental, nous détaillons comment des systèmes de filtration, des bassins de rétention temporaires, des dispositifs de contrôle des débits, des barrières physiques ainsi qu’un système de traitement temporaire à la fine pointe de la technologie permettent de minimiser le rejet de matières en suspension dans les eaux d’excavation et de ruissellement. Ce plan est résumé dans la synthèse de la deuxième demande d’autorisation disponible sur notre site.

Il est également évoqué qu’en phase d’opération, des sédiments contaminés au fond de la rivière pourraient être soulevés et que des rejets d’eau potentiellement pollués par les processus de transformation pourraient y être rejetés sans avoir été testés.

Nous sommes bien au fait des préoccupations liées à la rivière Richelieu et nous comprenons leur importance. C’est pourquoi nous avons consacré une séance complète de notre comité de liaison à la question de la rivière.

Comme nous l’avons déjà expliqué, le travail de conception des différents blocs du campus est toujours en cours et nous travaillons de façon diligente à démontrer comment Northvolt Six respectera toutes les normes environnementales, sur la base de données et d’analyses rigoureuses.

Gagner collectivement en travaillant ensemble

Nous sommes parmi les premiers à vivre les conséquences des changements climatiques et parmi les derniers à pouvoir agir. Si nous convenons tous de l’urgence de la situation, travaillons ensemble à réaliser des projets qui profitent à la fois à la planète et aux collectivités plutôt que de travailler en opposition.

Northvolt Six est bien plus qu’une usine. Ce projet peut contribuer à transformer positivement le Québec et à placer la province au cœur de la plus grande transformation industrielle de l’histoire récente – une transformation basée sur la batterie la plus verte au monde.

Nous continuerons toujours de prôner l’ouverture et la transparence, mais nous répondrons aussi présents pour rétablir les faits et apporter de la nuance au débat afin de maintenir la confiance de la population.

1. Lisez la lettre ouverte « Northvolt : aller de l’avant, en toute transparence »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue