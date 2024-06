Les groupes montréalais de Mères au front et de Pour nos enfants/For Our Kids se prononcent publiquement en faveur du Plan d’urbanisme et de mobilité 20501,2, présenté au conseil municipal le 17 juin. Un plan ambitieux, tourné vers l’avenir et qui, ultimement, améliorera la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Nous saluons le courage politique qui a été nécessaire à son élaboration et celui qu’il faudra pour le réaliser.

Bien que les détails soient encore à déterminer, les principes sur lesquels repose le plan font écho aux revendications de Mères au front et de Pour nos enfants/For Our Kids, et s’appuient sur les recommandations d’experts : un plan global de mobilité comprenant un vaste réseau de tramway, le prolongement des lignes de métro, le développement de nouvelles pistes cyclables sécuritaires. Aux moyens de transport durables s’ajoutent la proposition d’une densification urbaine attentive à l’équité, au verdissement du territoire et à la protection de la biodiversité.

La vie que nous voulons pour nos enfants, nous la voulons large et respirable. Nous voulons que nos enfants aient accès à des parcs et des boisés à proximité, que nos jeunes puissent circuler en autobus, à pied ou à vélo en toute sécurité.

Nous voulons les accompagner à pied à l’école et faire nos courses au retour. Nous voulons jouer dehors avec eux et respirer l’air pur. Nous voulons connaître nos voisins et réapprendre le sens de la communauté.

Le plan d’urbanisme et de mobilité présenté par la Ville de Montréal nous fait entrevoir ce futur enviable : une ville qui contribue à notre santé physique et mentale, une vie où nous avons davantage de temps pour des choses qui comptent vraiment, une vie dans laquelle nous nous réapproprions notre temps.

Nous sommes aussi rassurées de constater que la ville compte prioriser les quartiers les plus vulnérables. Il faut que le besoin vital d’accès à la nature pour la santé physique et mentale des enfants soit reconnu et il faut faire en sorte que tous les petits Montréalais et Montréalaises, peu importe leur arrondissement, aient un accès sécuritaire à un espace vert et des aires d’activités, près de leur lieu de résidence. C’est une question de justice sociale, qui est également au cœur des missions de Mères au front et de Pour nos enfants/For Our Kids.

Penser nos villes autrement

Nous n’avons pas le choix de penser nos villes autrement dès maintenant. Nous avons, collectivement, la responsabilité d’assurer des milieux de vie plus résilients, plus verts, plus justes et mieux adaptés à ce monde incertain auquel nous enfants devront faire face. L’utopie est de croire qu’on peut continuer à faire comme on a toujours fait.

Nous marcherons toujours aux côtés des élues et élus qui osent faire face aux enjeux et qui, avec courage et une vision à long terme, mettent de l’avant des solutions innovantes, appuyées par la science.

Mères au front et Pour nos enfants/For Our Kids Montréal assurent au Conseil de Ville de Montréal leur soutien pour la promotion, l’évolution et la mise en œuvre de ce plan d’urbanisme et de mobilité. D’ailleurs, nous participerons à la consultation publique et invitons les citoyens et citoyennes à en faire autant.

Car cette voix citoyenne, qui est la nôtre, compte. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre la mesure de notre pouvoir d’agir et à nous engager dans l’action à petite et grande échelle. Car c’est ce que nous sommes : des êtres capables d’imaginer un autre monde et qui, même sans certitude, décident de se regrouper et de contribuer à le mettre en œuvre.

