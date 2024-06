Immigration : la désinformation officielle

Depuis le début des années 2000, un discours décomplexé se développe autour de l’immigration. Il est en forte progression depuis deux ans, et s’officialise. Le parti au pouvoir à Québec affirme et diffuse des données qui sont partielles, tronquées ou hors contexte concernant principalement les personnes demandeuses d’asile et les travailleuses et travailleurs étrangers.