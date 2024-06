À la suite de l’annonce du gouvernement Legault donnant le feu vert au projet Northvolt pour aller de l’avant avec la construction des premiers bâtiments de sa méga-usine de cellules de batteries en Montérégie, nous, Mères au front – Rive-Sud, avons choisi de faire une mise à jour concernant notre positionnement tant sur nos demandes à Northvolt qu’à nos gouvernements devant les prochaines étapes annoncées.

Sylvie Cantin Pour Mères au front – Rive-Sud

Les impacts directs et indirects ne sont plus à démontrer, et pourtant, il nous faudra demeurer vigilantes et vigilants.

Nous tenons à rappeler que notre demande d’un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour ce qui s’inscrivait comme étant le projet industriel le plus important de l’histoire récente du Québec a non seulement été refusée, mais son rejet a été accompagné d’explications très discutables et non satisfaisantes aux yeux de la population, des organisations impliquées et des journalistes, qui se sont fait un devoir de donner l’heure juste.

Nous avons soulevé des questions sur la qualité de l’eau, de l’air ; sur les aspects écologiques et économiques du projet ; à propos de l’impact sur les écoles, les CPE, la circulation routière dans le secteur touché, et plus encore.

Des préoccupations pour la rivière Richelieu

La qualité de l’eau du Richelieu nous préoccupe particulièrement, puisque le terrain est fortement contaminé par endroits. Avec le déboisement et les travaux de construction, il y a des risques que ces éléments se retrouvent dans la rivière. De plus, les sédiments contaminés au fond de la rivière sont à risque d’être soulevés par les grandes quantités d’eau utilisées puis rejetées par Northvolt, libérant ainsi lesdits contaminants.

Sans compter les rejets d’eau potentiellement pollués par les processus de transformation, qui se retrouveront dans la rivière, sans avoir été testés dans leur intégralité par les usines d’épuration des eaux.

Entre mensonges et demi-vérités, ou simplement le néant du silence, nos questions sont demeurées, pour la plupart, dans les limbes des dédales administratifs et bureaucratiques du gouvernement et dans le secret des dieux des dirigeants de Northvolt.

Se positionner aujourd’hui, pour la suite

Voilà pourquoi nous nous positionnons haut et fort contre la manière dont le projet Northvolt a été mené jusqu’à maintenant – tant par l’entreprise que par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Nous, à l’instar de plusieurs groupes et comités citoyens de la région et d’ailleurs au Québec, exigeons d’une même voix que cette façon de mener les projets cesse immédiatement.

Considérant que nous n’avons toujours pas pu nous prononcer en faveur du projet Northvolt en raison des manquements énumérés précédemment, nous aimerions en revanche insister sur le fait que nous sommes pour :

que les gouvernements et l’usine s’assurent que la qualité de l’air et de l’eau ne soit pas compromise par le projet Northvolt ;

que les gouvernements et l’usine s’engagent à préserver la biodiversité restante sur le site en plus de compenser réellement celle perdue dans le processus.

Pour atteindre ces deux objectifs et rebâtir la confiance de la population envers nos décideurs et l’entreprise elle-même, nous demandons aux gouvernements et à Northvolt de changer d’approche et d’attitude en regard à la population dans tout ce qui suivra dans le déploiement du projet Northvolt. Nous demandons :

Un respect sans restriction et sans dérogation des normes et des règlements existants sur la qualité de l’air et de l’eau. La création de normes et de règlements rigoureux pour les substances impliquées dans les processus de Northvolt, qui ne font l’objet d’aucune réglementation à l’heure actuelle. Un programme de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau développé conjointement par Northvolt, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et des experts externes, et dont les résultats seront rendus publics de manière régulière, transparente et sans délai. La communication des mesures de compensation prévues par Northvolt, ainsi qu’un suivi serré des investissements prévus, des échéanciers et des retombées attendues et réelles. Une participation de citoyennes, citoyens, expertes et experts dans le processus d’autorisation en cours pour les usines de cathode et de cellules, en amont des décisions.

Bref, nous leur demandons d’être transparents, ouverts aux avis externes, et de considérer véritablement les impacts irréversibles sur la biodiversité, l’air et les cours d’eau.

Nous avons toujours considéré nos demandes comme légitimes et fondamentales. Bien qu’elles aient été rejetées par le passé, nous souhaitons vivement que ces exigences ajustées soient sincèrement prises en compte et mises en œuvre, au bénéfice de la population et des générations futures.

