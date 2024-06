Le débat sur la place des cellulaires dans nos écoles et la vie de nos enfants est essentiel. Il a cependant un gros angle mort : le rapport que les adultes entretiennent eux-mêmes avec leur monde virtuel.

Anabelle Nicoud L’auteure vit aux États-Unis et travaille en tech. Elle a travaillé pour La Presse et Le Devoir, et vient de publier un reportage sur San Francisco dans L’actualité.

Je saisis mon cellulaire en moyenne 80 fois par jour.

C’est beaucoup. Mais il y a pire : selon les statistiques compilées par mon téléphone, je peux passer au total plus de trois heures quotidiennes sur des applications « sociales », dans mon cas : Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, les messages ou encore, Slack.

Ce temps n’est bien sûr pas passé en bloc. Je prends donc 80 « poffes » numériques par jour : je butine, mais je ne sais pas toujours ce que je fais. En fait, je n’avais jamais réalisé à quel point je consulte mon téléphone chaque jour.

Je me demande : pourquoi est-ce que je me perds dans mon cell ?

Vous me jugez peut-être, mais je sais que je ne suis pas seule : le téléphone est presque partout. Ainsi, 97 % des Américains ont un téléphone portable, et une immense majorité d’entre eux ont un téléphone intelligent, selon les chiffres de Pew⁠1. Près de 68 % des adultes américains utilisent YouTube et Facebook, et 47 % Instagram.

Une culture collective forgée par nos dépendances

Nous sommes donc nombreux à passer des heures sur nos écrans, et à faire défiler à l’infini du contenu. Nos dépendances personnelles transforment notre culture collective.

Prenons le réseau social qui actuellement est aussi le plus chronophage de ma vie, Instagram. J’y vais pour voir la vie des autres, et aussi partager la mienne.

J’ai pris des milliers de photos au cours des dix dernières années. Une partie d’entre elles se sont bien sûr retrouvées dans l’une ou l’autre de mes stories.

Partager des photos, c’est aussi ouvrir une boîte de Pandore numérique. C’est difficile de résister à la tentation de regarder comment son contenu fonctionne. Et aussi, comme je passe beaucoup de temps sur ce réseau, je suis moi-même influencée par ce qu’il s’y fait. J’ai aussi des souvenirs et des références qui ne m’appartiennent pas.

« On apprend à créer du contenu en consommant du contenu, en regardant ce qui marche bien chez les autres. Ça influence la façon dont on parle de nos propres vies. C’est vraiment une drôle de façon de raconter nos vies familiales, dont nous ne sommes même pas conscients », croit la journaliste montréalaise Kathryn Jezer-Morton.

Ma fille s’apprête à entrer à l’école secondaire. À San Francisco, où je vis, de nombreuses voix s’élèvent pour limiter le temps passé sur les écrans des enfants, et repousser l’âge auquel ils rejoignent un réseau social.

C’est une tension qui anime la société américaine, comme la société québécoise : de nombreuses personnes pensent que la démonstration n’est pas encore faite que l’usage du cellulaire engendre des problèmes de santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes.

Un psychologue social américain, Jonathan Haidt, soutient au contraire qu’il existe une corrélation avec l’avènement des réseaux sociaux dans les années 2010. Ainsi, 28 % des jeunes filles américaines (12-17 ans) ont fait l’expérience d’un épisode dépressif dans la dernière année (une hausse quasi constante depuis 2013), selon ses chiffres.

Parce que je me transforme moi-même plusieurs heures par jour en zombie numérique, j’aimerais épargner mes enfants. Mais je sais que ma position est un brin hypocrite : si je trouve que les écrans sont nocifs, pourquoi n’essaie-je pas de modifier mon comportement ?

Je suis ambivalente. Je ne suis pas technophobe, bien au contraire. L’innovation et la transformation numérique me fascinent ; je travaille aussi en tech.

Mais nous sommes plusieurs aujourd’hui à nous méfier de nous-mêmes.

Ainsi, aux États-Unis, les dumbphones – des téléphones aux fonctions limitées – semblent de plus en plus convoités.

« On a une large clientèle. Des gens dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine », m’explique Will Stults, un Américain qui a monté un magasin consacré uniquement à ces modèles de téléphones, Dumb Wireless. Typiquement, la personne qui achète est quelqu’un qui veut changer son comportement et qui est hyperdépendant à son cellulaire. Mais on voit aussi de plus en plus de parents. »

C’est difficile de changer. Mais c’est plus que nécessaire.

1. Consultez des statistiques sur l’utilisation du téléphone (en anglais)

Consultez le court essai « Défiler vers le bas » de l’auteure sur le site Pavillons

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue