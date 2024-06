« Les quartiers où se concentrent la pauvreté et les vulnérabilités sont aussi, dans plusieurs cas, moins bien équipés et moins favorables à la santé », remarquent les auteurs.

Nous vivons dans une société riche. Notre niveau de vie moyen, nos services collectifs, nos infrastructures publiques nous placent parmi les pays bien dotés de la planète. Mais ce n’est pas tout le monde qui est à l’abri de l’angoisse et du manque, et l’augmentation des inégalités est une tendance préoccupante.

Christian Savard Directeur général, Vivre en Ville

Jeanne Robin Directrice principale, Vivre en Ville

Pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, les politiques redistributives sont assurément l’outil central dont nous disposons. En plus de l’impôt et des programmes sociaux, il y a une panoplie de stratégies complémentaires : celles qui touchent à l’organisation des milieux de vie ont des effets majeurs, surtout à long terme, et il est urgent d’en faire meilleur usage.

D’ailleurs, en tardant à intégrer une lunette « équité » dans la conception et l’entretien de nos villes et de nos infrastructures collectives, nous avons laissé se créer des situations d’iniquités qui, aujourd’hui, explosent dans l’actualité. Et ce sont toujours les mêmes qui en payent le prix fort.

La crise de l’habitation touche maintenant presque toutes les catégories de revenu, mais c’est en bas de l’échelle qu’elle continue de faire le plus mal.

Quand tout le monde doit accepter de payer de plus en plus cher pour se loger, il y a des gens pour qui cela devient tout simplement impossible d’avoir un logis adéquat, dans un quartier adéquat. En cessant d’investir dans le logement social, en négligeant de planifier suffisamment de résidences pour tout le monde, en laissant l’immobilier devenir un objet de spéculation, nous avons contribué à installer une situation de pénurie chronique que nous peinons à résoudre.

La crise de financement des transports en commun ne se limite pas à une bataille de chiffres entre ordres de gouvernement. Concrètement, on supprime des services, et ce sont souvent les lignes et les horaires atypiques qui disparaissent. Les parcours plus tortueux qui permettaient aux personnes âgées de se rendre à leurs activités. La fréquence de soirée qui évitait aux travailleuses et travailleurs « essentiels » d’attendre trop longtemps après leur quart. Côté transport structurant, impossible de passer sous silence le fait que l’ouest de Montréal, plus riche, sera bientôt équipé d’un REM fréquent, rapide et confortable, alors que l’est plus pauvre ne voit que des promesses déçues. Où qu’on vive, c’est lorsque les transports en commun manquent qu’il est le plus difficile⁠1 de se sortir de la pauvreté.

Des quartiers moins bien équipés

Les changements climatiques vont, eux aussi, frapper plus fort les plus vulnérables. Faire face aux vagues de chaleur accablante, c’est plus difficile quand on n’a ni chalet, ni piscine, ni cour, ni système de climatisation ; quand on réside dans un logement mal isolé, lui-même situé dans un quartier avec peu d’arbres, où le bruit de la circulation dissuade d’ouvrir les fenêtres. Nous dressons là un dur portrait, mais il est la réalité de bien du monde, nous ne devrions pas l’oublier.

C’est prouvé : les quartiers où se concentrent la pauvreté et les vulnérabilités sont aussi, dans plusieurs cas, moins bien équipés et moins favorables à la santé – plus de pollution, moins de verdure, plus de camions, moins de pistes cyclables, etc.

Alors que notre façon d’organiser les milieux de vie devrait viser à atténuer les inégalités, c’est presque toujours les mêmes qui subissent un cumul de nuisances.

Pour résoudre ces iniquités territoriales, nous ne pouvons pas nous contenter de petites mesures de compensation, si bien ciblées soient-elles. C’est l’ensemble de nos politiques et programmes, à tous les paliers, qui doit être passé au crible pour se mettre au service de l’équité. La planification territoriale est un puissant outil à mettre à contribution.

Donner à chaque personne la possibilité de vivre dans un milieu qui protège sa santé et favorise son épanouissement, c’est une question d’éthique et de solidarité, bien sûr. Mais ce n’est pas que ça : les sociétés égalitaires sont aussi les plus productives, et les plus heureuses.

Ne permettons plus que tout tombe toujours sur les mêmes. C’est une des clés d’une transition écologique juste.

1. Lisez « Sortir de la pauvreté coûte plus cher à Sept-Îles qu’ailleurs au Québec »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue