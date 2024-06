Me Laurence Trempe Coprésidente de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI)

Me Gabrielle Thiboutot Membre du C.A. de l’AQAADI

« Quand on n’est plus capable de loger des familles, qu’on n’est plus capable de scolariser des enfants, qu’on n’est plus capable d’avoir accès à des services de santé, qu’on n’est plus capable de freiner le déclin du français, on est dans une situation d’urgence. » — François Legault

« Les Québécois et les Canadiens savent que ce n’est pas toujours la meilleure chose à faire, de cibler et de dire “tout est de la faute des immigrants”. » — Justin Trudeau

Dans une ère marquée par des crises et des défis sans précédent, les demandeurs d’asile, les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux se sont révélés être des héros silencieux, avant de devenir les boucs émissaires de problèmes persistant depuis des décennies.

Au plus fort de la pandémie, les demandeurs d’asile ont pris les rênes dans nos hôpitaux et CHSLD, assurant des rôles essentiels que peu étaient prêts à remplir. Ces héros ont pris soin de nos aînés, ont nettoyé, nourri et soutenu les plus vulnérables, tout en assurant notre chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, alors que la crise sanitaire semble lointaine, la gratitude s’estompe et laisse place à des critiques acerbes. Ces mêmes personnes sont désormais perçues comme un poids pour les ressources en santé mentale et un facteur aggravant la pénurie de logements, peignant un tableau bien différent de celui des jours de crise.

Les travailleurs étrangers temporaires ont quitté leur pays natal pour combler notre manque criant de main-d’œuvre dans certains secteurs clés et sont devenus essentiels à notre économie.

Ils ont aidé à maintenir ouvertes nos entreprises à Montréal et en région, et ainsi préserver des emplois pour les Québécois. Ils ont injecté une vitalité nécessaire dans des communautés locales en déclin démographique. Cependant, avec le retour progressif à la normale, quoique la pénurie de main-d’œuvre persiste dans certains secteurs, les voix s’élèvent pour les dépeindre non plus comme des sauveurs, mais comme des consommateurs de ressources et des responsables de la crise du logement et des autres problèmes dans nos services sociaux. Comment peut-on critiquer des travailleurs étrangers temporaires qui paient leurs impôts pour l’utilisation des ressources publiques, tout en minimisant leur contribution à la société québécoise, surtout lorsqu’il s’agit de familles bien établies chez nous ?

Les étudiants internationaux ont été autrefois célébrés pour leur contribution significative au financement de nos institutions éducatives. Leurs droits de scolarité élevés ont été un palliatif bienvenu pour des universités et institutions sous-financées, et leur présence dans des programmes où la relève est rare a été bienvenue. Pourtant, aujourd’hui, ils sont eux aussi souvent montrés du doigt comme l’une des causes principales de la crise du logement ainsi que de la hausse du prix des loyers.

La politisation du débat public

En somme, ces groupes, autrefois perçus comme des piliers de notre société en temps de crise, sont désormais présentés comme des problèmes à résoudre. Dans les derniers mois, nous avons assisté à une politisation accrue du débat public sur l’immigration, ciblant successivement les trois groupes d’immigrants mentionnés plus tôt. Or, il est crucial de rappeler que l’immigration concerne des êtres humains. Ces individus ne devraient pas servir de boucs émissaires pour les problèmes structurels et systémiques du Québec qui persistent en matière de santé, de logement et d’éducation. Bientôt, on leur reprochera l’état de nos routes !

Le message essentiel à retenir aujourd’hui est le suivant pour certains médias, commentateurs et politiciens pour qui les immigrants seraient la source de tous les problèmes : les mots ont un poids et ils viennent avec une responsabilité collective.

Simplifier à outrance ou généraliser les problématiques liées à l’immigration nuit réellement à notre cohésion sociale. Également, les propos rapportés dénotent quotidiennement une méconnaissance sur la complexité des programmes d’immigration et des champs de compétences, ce qui contribue non seulement à l’ignorance collective, mais à la désinformation.

Avec la montée de l’extrême droite et de l’intolérance dans des régions comme l’Europe, les États-Unis ou l’Australie, nous, Canadiens et Québécois, avons le devoir de nous élever au-dessus de la mêlée. Historiquement reconnus pour notre ouverture et notre hospitalité, nous devons éviter de suivre les exemples négatifs de nos voisins internationaux. Les consultations publiques sur l’immigration tenues au Québec l’automne dernier ont démontré notre capacité à débattre intelligemment de ces enjeux.

Rappelons que si la tendance se maintient, nous aurons une personne sur quatre qui sera âgée de plus de 65 ans à compter de 2031. Après le Japon et la Corée du Sud, nous sommes la population la plus vieillissante au monde, ce n’est pas rien. Les immigrants en âge de travailler aspirent à contribuer activement au Québec, en espérant en retour être accueillis chaleureusement et intégrés pleinement dans notre société.

Cela implique d’offrir des services de francisation suffisants pour répondre à la demande, ce qui n’est pas le cas actuellement. Tout comme on ne s’installerait pas en Italie sans l’intention d’apprendre l’italien, engageons-nous à être des ambassadeurs passionnés de notre langue et de notre culture québécoise. Reconnaissons qu’une intégration et la francisation peuvent se faire sur des années et non en six mois. Les générations précédentes d’immigrants l’ont prouvé, tout comme de nombreuses personnalités publiques, notamment Dany Laferrière, Kim Thúy, Danièle Henkel, Salma Ataullahjan, Michaëlle Jean, Tobias Lutke, Boucar Diouf, et nous en passons !

Pour conclure, il nous faut réfléchir à la manière dont nous accueillons les immigrants pour garantir une intégration respectueuse et efficace. Cela pourrait signifier de mieux soutenir les nouveaux arrivants et de ne plus les désigner comme boucs émissaires de problèmes structurels profondément enracinés en santé, en éducation et en logement, ainsi que l’attrait de l’anglais chez la jeune génération et dans les réseaux sociaux.

Il est de notre devoir de les intégrer avec dignité et de leur montrer qu’ils sont les bienvenus. Et, surtout, de grâce, rappelons-nous tous de manier les mots avec prudence et de rester constructifs face à ce sujet sensible. L’histoire nous a enseigné que la banalisation des discours négatifs envers les immigrants a souvent mené à des conséquences amères.

