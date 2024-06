Un mouvement sans précédent est en marche depuis plusieurs mois pour relancer le Quartier latin sur des bases durables et innovantes.

Monique Simard Présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Éric Lefebvre Directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles

Les grandes institutions de savoir et de culture ainsi que les acteurs clés du développement socioéconomique et immobilier se concertent et proposent des projets porteurs pour la qualité de vie des usagers et des visiteurs. Des projets qui ont de l’impact et qui sont ancrés dans l’identité de ce lieu historique.

Quartier estudiantin depuis plus d’un siècle, vibrant espace d’expression culturelle francophone, le Quartier latin a néanmoins durement souffert ces dernières années : baisse de l’achalandage, fermeture d’établissements, enjeux propres aux personnes en situation de vulnérabilités, notamment.

Le 17 mai dernier, le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société de développement commercial du Quartier latin ont organisé une rencontre avec les acteurs du Quartier, ainsi que les milieux des affaires et les promoteurs immobiliers impliqués dans le secteur, afin de définir une vision d’avenir et des priorités d’actions communes pour le quartier.

Soulignons que cette initiative fait suite à trois ans de consultations auxquelles ont participé 10 institutions du secteur et membres du PQDS et plus d’une trentaine de partenaires et acteurs affiliés au Quartier latin. Des actions de revitalisation ont été ciblées et ont mené à la réalisation de plusieurs projets collectifs pour animer et aménager l’artère Saint-Denis et ses abords, dont l’aménagement urbain verdi Agora Maximus, gagnant de plusieurs prix.

Du nouveau rue Saint-Denis

Notre vision s’incarne dans un quartier à échelle humaine, attirant, accueillant et dynamique d’un point vue commercial. Elle intègre à la fois des projets d’aménagement de l’espace public, des ressources en cohabitation sociale, des activités d’animation, une mise en valeur de l’identité du quartier et des projets immobiliers. Nous voulons mettre en place un quartier apprenant, francophone, riche de culture et d’histoire, qui rallie les institutions autant que les communautés locales du Quartier latin, le pôle est du Quartier des spectacles.

Parmi les priorités énoncées lors de cette rencontre, la poursuite de l’aménagement de la rue Saint-Denis, artère centrale du Quartier latin, s’impose comme le premier jalon incontournable d’une transformation urbaine structurante.

L’arrivée prochaine sur cette artère centrale du Quartier latin de la Maison de la chanson et de la musique du Québec, la poursuite de la restauration de l’Espace St-Denis, ainsi que les intentions annoncées de l’ADISQ et de l’École nationale de l’humour de s’y installer, confirment d’ailleurs cette importance. Il importe toutefois d’enclencher les investissements et de mettre en place une coordination des chantiers pour minimiser l’impact des travaux afin que les projets de transformation puissent pleinement contribuer à la revitalisation du Quartier latin.

Nous saluons l’intérêt manifeste de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec envers la relance du Quartier latin et invitons la société civile et tous les milieux soucieux du développement de ce quartier emblématique à se joindre au mouvement et à accélérer le pas.

Tous les éléments sont réunis pour révéler l’immense potentiel du Quartier latin, un quartier unique qui se distingue par la concentration inégalée d’institutions du savoir et de la culture, ainsi que la présence d’un solide réseau communautaire et commercial voué à l’entrepreneuriat social et solidaire. Poursuivons cet élan, redonnons au Quartier latin la vitalité et le dynamisme qu’il mérite en faisant de ce quadrilatère emblématique de Montréal un véritable pôle d’attraction historique, culturel et social.

