Les auteurs s’adressent à Madame Suzanne Guèvremont, commissaire à la cinématographie de l’Office national du film du Canada.

la Coalition Sauvons l’Aide au Cinéma indépendant du Canada*

Chère Madame,

Nous, membres de la coalition « Sauvons l’ACIC », sommes consterné•e•s de constater que la direction de l’ONF procède à des modifications majeures du fonctionnement de l’Aide au cinéma indépendant du Canada en dépit des doléances que nous avons présentées le 23 avril dernier à M. Richard Cormier, directeur général et chef de la programmation de l’ONF, ainsi qu’à M. John Christou, directeur de la production et des opérations.

Vous n’êtes pas sans savoir que, depuis 51 ans, l’ACIC apporte un soutien majeur à une cinématographie francophone canadienne riche et diversifiée. Le principe de l’ACIC est juste et éprouvé : offrir aux cinéastes indépendant•e•s les espaces et les services de postproduction de l’ONF lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés par les productions internes. Ainsi, chaque année, ce programme unique permet de mener à terme une quarantaine de réalisations (fictions, documentaires, films expérimentaux et d’animation, courts et longs métrages). Plusieurs cinéastes réputé•e•s ont fait leurs débuts à l’ACIC, tandis que d’autres y reviennent comme Fernand Dansereau qui, à 96 ans, vient d’y terminer son plus récent film. Cette structure revêt donc une importance stratégique pour les cinéastes indépendant•e•s, peu importe leur âge, leur origine et leur notoriété.

Or, voilà que l’ONF a entrepris de modifier de manière radicale la nature de l’ACIC sous prétexte de moderniser et de « bonifier » son offre de service, alors que, dans les faits, il s’agit d’un démantèlement de presque tout ce qui fait la force d’un programme dont la nécessité et l’efficacité ne sont plus à prouver.

Premièrement, l’ACIC disparaîtrait pour être remplacée par une nouvelle structure nommée « Écho », regroupant les réalisations anglophones et francophones. N’est-ce pas tout d’abord une manière d’amoindrir la place des francophones à l’intérieur de ces programmes fusionnés ? Par ailleurs, le nom d’Aide au cinéma indépendant du Canada désigne parfaitement bien sa raison d’être : soutenir les « films particulièrement innovateurs sur le plan de la forme et du contenu, et dont l’existence pourrait être autrement compromise », tel que spécifié sur la page du programme.

Effacer ce nom, pour le remplacer par un autre qui ne signifie strictement rien, annonce un changement de philosophie qui dissimule mal les préoccupations d’une direction ne sachant qu’écouter son désir de contrôler un milieu trop indépendant pour elle.

Deuxièmement, l’aide en argent octroyée aux cinéastes des régions et de la francophonie de l’ensemble du pays pour qu’ils et elles puissent effectuer la postproduction de leurs films près de leur lieu de résidence serait abolie. Cette petite enveloppe de 140 000 $ mériterait au contraire d’être substantiellement augmentée afin de renforcer les conditions structurantes pour les cinéastes hors de Montréal. Alors que l’institution prétend vouloir ouvrir les conditions d’accueil de l’ACIC et la rendre plus accessible à la diversité régionale, la disparition de cette enveloppe viendrait nier l’importance et la nécessité du travail des cinéastes hors de Montréal. Cette équité de façade qui, dans les faits, produit de l’exclusion, aurait pour effet de fragiliser la situation du cinéma francophone, en plus de freiner l’émergence du cinéma autochtone partout au Canada.

Troisièmement, la préparation et la numérisation des médias, ainsi que l’accès aux salles de montage image et son seraient supprimés. Il existe dix salles de montage dans l’édifice de la rue de Bleury que les cinéastes indépendant•e•s, selon un principe de partage, utilisent lorsque celles-ci ne sont pas occupées par les productions internes.

Désormais, l’ONF préférerait donc rester avec des salles de montage sans cinéastes plutôt que de mettre celles-ci à la disposition de cinéastes sans salle de montage. La logique qui sous-tend cette décision paraît ici aussi sans fondement.

Quatrièmement, pour nous faire accepter l’ensemble de cette déstructuration, l’ONF offrirait gratuitement la colorisation, le mixage et le master des films. C’est mal comprendre le lien qui lie les cinéastes à l’ACIC. Le fait de devoir payer, même aussi peu que 10 % du coût des services utilisés, fait d’eux des clients ayant des exigences. Sans cela, toute demande dictée par les besoins spécifiques d’un projet risque d’être reçue comme un caprice. D’autre part, ce 10 % déboursé par les cinéastes indépendant•e•s, en permettant de financer les services externes destinés aux cinéastes des régions et hors Québec, participe à l’équilibre du programme. En instaurant la gratuité, l’ONF ne ferait de cadeaux à personne. Cela lui permettrait seulement de justifier une décision indéfendable : la suppression des services externes, qui risquerait de compromettre bon nombre de réalisations, et de déstabiliser l’ensemble de la production francophone indépendante partout au pays.

Cinquièmement, l’ONF veut mettre en place un comité de sélection qui baserait le choix des projets sur trois critères : leur faisabilité, une représentation équitable de la diversité culturelle, régionale et de genre ; et enfin, ce qui ne représente pas le moindre des changements, ces projets devraient être conformes à la ligne éditoriale de la programmation de l’ONF. D’abord, quels seraient les critères déterminant la faisabilité d’un projet ? Du reste, si les projets sélectionnés doivent correspondre à la ligne éditoriale telle qu’établie par la direction, cela ne pourrait qu’entraîner pour les cinéastes une perte d’indépendance. Il apparaît clair que la question du respect de la diversité se trouve ici instrumentalisée, en plus d’être réduite à une pure abstraction détachée de la réalité des cinéastes. Séparer l’accueil des projets de la coordination du programme, c’est briser le lien de confiance entre les cinéastes et l’ONF en rendant les décisions aléatoires et obscures.

Sixièmement, en contrepartie des services de postproduction gratuits, l’ONF exigerait que les films soient disponibles sur sa plateforme (en deuxième fenêtre). Là encore, c’est mal comprendre l’écosystème de la production indépendante, où chaque projet doit obtenir un accord de distribution pour compléter sa structure de financement. Comment les distributeurs réagiront-ils face à cette exigence qui risque de les priver d’une partie de leurs revenus ? Et les télédiffuseurs ? Enfin, quelles maisons de production autochtone accepteraient la diffusion obligatoire sur cette plateforme, selon une logique reconduisant une politique coloniale d’assimilation malavisée ?

Les besoins vitaux des cinéastes, qui ont toujours guidé l’ACIC dans ses choix, sont désormais compromis. C’est pourquoi nous demandons à la direction de l’ONF le maintien d’un programme répondant efficacement aux attentes d’une communauté diversifiée.

Aussi, nous demandons à être consulté•e•s et à participer collectivement à toute décision venant affecter le fonctionnement de ce programme. L’établissement d’une vision commune n’est envisageable que si le mode de coopération entre l’ONF et les différents acteurs du milieu du cinéma indépendant fait l’objet d’un consensus entre tous les partenaires. Or, les démarches entreprises jusqu’à maintenant par la direction sont contraires à ce principe, perpétuant une attitude dominatrice ne tenant pas compte de l’esprit collaboratif qui devrait naturellement s’imposer aujourd’hui.

Enfin, dans cette optique, il nous importe avant tout que soit préservée l’indépendance dont l’ACIC a toujours bénéficié et qui contribue à sa vitalité, à la pluralité des formes de cinéma qu’elle fait exister depuis 51 ans, tout en favorisant son rayonnement autant au Canada qu’à l’étranger. Une ACIC indépendante pour des cinéastes indépendants.

*La coalition Sauvons l’ACIC : Nicolas Paquet (TaCIC), Phil Comeau (FRIC), Olivier D. Asselin (Doc Québec), Denys Desjardins (Pour la suite du DOC) et Nicole Giguère (Réalisatrices équitables), Pascale Ferland (Les films de l’Autre), Sylvain L’Espérance, Serge-Olivier Rondeau, Richard Brouillette, représentantes et représentants de plusieurs centaines de cinéastes réunies et réunis pour la défense de l’ACIC.

Sauvons l’ACIC est une coalition formée de cinéastes indépendant•e•s et de membres des associations et organismes suivants : Doc Québec, Réalisatrices équitables, Fric, TaCIC, Les films de l’Autre, Tënk, Pour la suite du doc et F pour film.

Consultez la liste des sginataires

Contactez la coalition

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue