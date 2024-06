L’Université McGill a un historique de désinvestissement basé sur des raisons géopolitiques. Monsieur le Recteur, nous constatons votre désinformation et votre hypocrisie.

Plus de 150 membres de la communauté de l’Université McGill s’adressent au recteur Deep Saini*

Nous vous écrivons, Monsieur le Recteur, pour exprimer notre profonde préoccupation concernant la désinformation que vous avez incluse dans votre dernière communication à la communauté de McGill.

En niant la longue histoire de désinvestissement et de modification des liens universitaires en raison de questions géopolitiques, vous véhiculez de la désinformation qui vise à isoler les étudiants dans leurs demandes de mettre fin à la complicité de McGill dans l’occupation israélienne et maintenant dans le génocide plausible en Palestine. Vos propos présentent à tort ces mouvements et ces demandes comme étant incompatibles avec l’histoire de McGill.

Le 29 mai, les employées, employés, professeures, professeurs, étudiantes, étudiants, anciennes et anciens de McGill ont reçu votre courriel de mise à jour dans lequel vous dites :

« Les appels au désinvestissement motivés par des questions géopolitiques – surtout lorsque les opinions au sein de notre communauté sont tranchées et polarisées – sont source de discorde et n’ont rien de rassembleur. D’expérience, nous savons que c’est en adoptant une position neutre sur les conflits géopolitiques que notre université accompagne le mieux l’ensemble de la communauté, dont 50 000 membres ont des opinions politiques, des identités, des origines et des croyances diverses, et embrassent des causes diverses.

Par ailleurs, je suis fermement convaincu que l’Université McGill doit éviter de boycotter des établissements universitaires et de couper les liens avec des chercheurs et des étudiants pour des raisons géopolitiques. »

Nous contestons votre déclaration, car nous reconnaissons que l’histoire des mouvements étudiants peut encourager des changements lorsque les universités deviennent complices d’injustices, tant à l’Université McGill, qu’à l’échelle mondiale⁠1.

Nous constatons l’hypocrisie dans votre appel à la neutralité géopolitique. À McGill, les mouvements étudiants, la pression des professeurs et des employés, et même la haute direction ont permis des changements et ne sont pas restés neutres face à l’injustice. McGill peut affirmer fièrement qu’elle est la première université canadienne à se désinvestir d’entreprises ayant des liens avec l’Afrique du Sud de l’apartheid en 1985⁠2.

En 2006, McGill a aussi été la première université canadienne à se désinvestir d’entreprises ayant des liens avec la Birmanie⁠3. Puis, en 2022, la guerre en Ukraine a mené l’Université McGill à rompre ses liens avec une faculté de médecine russe⁠4. La haute direction de l’Université a également émis un énoncé de position condamnant l’invasion russe en Ukraine⁠5. Cette dernière a même listé les actions concrètes qu’elle a entreprises pour soutenir les étudiants ukrainiens, les initiatives de collecte de fonds ainsi que la possibilité de développer de nouvelles ententes avec des institutions ukrainiennes.

L’Université McGill n’est pas demeurée neutre lorsqu’elle s’est désinvestie des énergies fossiles en décembre 2023⁠6. Finalement, au printemps 2024, la direction de l’Université a renouvelé sa décision de rompre les liens avec Huawei⁠7, une compagnie chinoise – pour des raisons géopolitiques⁠8.

Pourtant, Monsieur le Recteur, vous n’avez pas encore prononcé le mot « Palestine ». Dans votre silence et votre censure des discussions sur le campus⁠9, vous démontrez que McGill ne demeure pas géopolitiquement neutre face à « l’ampleur et la gravité de la situation », pour reprendre vos propres mots. Nous voyons ce que vous dites réellement à travers votre silence et vos paroles. Nous constatons votre hypocrisie lorsqu’il s’agit de la Palestine.

*Consultez la liste complète des cosignataires

