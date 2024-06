Actuellement, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale se penche sur le projet de loi C-70, Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère pour lequel nous avons de profondes inquiétudes face à la rapidité avec laquelle il est étudié.

Tim McSorley Coordonnateur national, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles

Laurence Guénette Coordonnatrice, Ligue des droits et libertés, et plusieurs associations cosignataires*

Un processus précipité pour un projet de loi d’une telle envergure nuira à la capacité de mener une étude complète et significative de celui-ci, ce qui risque de mener à l’adoption de lois qui violeront les droits et libertés garantis par la Charte canadienne.

Nous reconnaissons l’importance de lutter contre le harcèlement, les menaces et la violence contre les personnes, y compris lorsque cela provient de gouvernements étrangers tentant de réprimer l’exercice des droits fondamentaux ou l’engagement dans les processus démocratiques.

Toutefois, les changements proposés par C-70 vont beaucoup plus loin.

S’il est adopté, ce projet de loi apportera des changements importants aux systèmes de sécurité nationale, de renseignement et de justice pénale du Canada, en plus de créer un registre d’influence étrangère d’une portée considérable, quoiqu’incertaine.

En conséquence, ce projet de loi aura des répercussions importantes sur la vie et les droits fondamentaux des Canadiennes et Canadiens, notamment des risques de surveillance accrue, de diminution de la vie privée, de limites à la liberté d’expression et à la liberté d’association, de profilage racial, religieux et politique, et d’atteinte à la procédure régulière devant les tribunaux par le recours à des « preuves » secrètes.

Non seulement C-70 a été déposé il y a à peine un mois – alors que la Commission sur l’ingérence étrangère est en cours –, l’étude du projet de loi en comité sera effectuée en une semaine. C’est même plus rapide que l’étude précipitée en comité de la première Loi antiterroriste en 2001, qui n’a duré qu’un mois. Le résultat est que les organisations et les individus qui auraient demandé à comparaître ou qui auraient soumis des mémoires écrits ne pourront pas le faire dans des délais aussi courts. Développer des amendements spécifiques à proposer d’ici la date limite du 7 juin est presque impossible.

La précipitation du processus parlementaire, soutenue par un état de suspicion et des appels ardents à protéger la sécurité nationale, peut entraîner des conséquences négatives, graves et durables.

Une étude accélérée risque également de passer à côté de moyens d’améliorer le projet de loi pour mieux répondre aux problèmes d’ingérence étrangère.

Nous demandons au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de travailler avec les députés de la Chambre des communes pour prolonger cette étude importante afin d’assurer un débat et une discussion approfondis sur ses vastes dispositions.

*Associations cosignataires : Amnistie internationale – section canadienne anglophone, Association canadienne des avocats musulmans, Association canadienne des professeures et professeurs d’université, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Centre pour la liberté d’expression, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Conseil canadien des affaires publiques musulmanes, Conseil national des musulmans Canadiens, Ligue des droits et libertés

