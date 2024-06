Il y a 80 ans, les forces terrestres, aériennes et navales des Alliés sont venues libérer la France, mon pays. Il y a 80 ans, 14 000 soldats canadiens débarquaient à Juno Beach et 1063 ont donné leur vie en Normandie.

Michel Miraillet Ambassadeur de France à Ottawa

Des soldats issus des Royal Regina Rifles, du Royal Winnipeg Rifles, du North Shore Regiment, du Régiment de la Chaudière, du Queen’s Own Rifles, du Canadian Scottish et d’autres unités canadiennes percent le mur de l’Atlantique qui faisait l’orgueil d’Hitler. Combattant avec toute leur bravoure et leur détermination, ces Canadiens ont permis à la France et à l’Europe de se libérer du joug nazi.

Ces vétérans ayant participé à la Libération de la France, nous avons décidé de les honorer et de les remercier pour leur courage et leur sacrifice.

Depuis 2014, nous les décorons de la plus haute distinction française : la Légion d’honneur. Près de 1300 soldats canadiens ont pu être honorés par la France à leur juste valeur.

Nous devons être en mesure de mettre en avant ces hommes et ces femmes, de reconnaître leur courage et les sacrifices qu’ils ont consentis, car nous le leur devons. Au travers d’eux, en leur décernant cette distinction honorifique, la France exprime sa profonde gratitude pour le sacrifice ultime consenti par nombre d’entre eux.

Quarante-deux mille Canadiens sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale pour que notre liberté soit retrouvée sur le continent. Ils sont partis loin de chez eux pour contribuer à libérer des pays qu’ils ne connaissaient pas. Nous leur sommes redevables. Nous leur sommes redevables de l’héritage de paix qu’ils ont transmis aux générations futures.

J’ai eu le privilège de remettre ces dernières semaines la Légion d’honneur à trois vétérans canadiens : Jim Spenst (97 ans) et Nick Kazuska (104 ans) en Saskatchewan et Jack Finan (104 ans) en Ontario. Qu’ils soient ici une nouvelle fois salués.

Des vétérans en Normandie

En France, le président de la République Emmanuel Macron et le premier ministre Gabriel Attal remercieront en personne, ce 6 juin, des vétérans canadiens qui seront présents aux cérémonies de Normandie. Le Canada sera également mis à l’honneur, et plus particulièrement le régiment des Regina Rifles, dont la statue commémorative sera installée à Bretteville-l’Orgueilleuse. J’avais assisté à son dévoilement à Regina avec beaucoup d’émotion en avril dernier.

Au Canada, depuis un mois les cérémonies de commémoration se sont tenues dans tout le pays, de Calgary à Halifax en passant par Ottawa et Lévis, cérémonies auxquelles la France et ses représentants ont naturellement pris part.

Elles culmineront avec la cérémonie commémorative à Moncton ce 6 juin à laquelle j’aurai l’honneur de participer.

Je forme le vœu qu’en ce 80e anniversaire et alors que la guerre est à nouveau revenue en Europe, ces cérémonies soient l’occasion de nous rappeler que la défense de nos valeurs et de nos démocraties a un prix. En mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime, n’oublions jamais.

