En tant qu’autrice, la lecture a sculpté mon chemin vers l’art de l’écriture. Aujourd’hui, il me tient à cœur de mettre en lumière son rôle essentiel dans ma vie quotidienne, son impact sur ma trajectoire professionnelle et son influence sur ma perception du monde.

Carole Létourneau Autrice

La lecture, partie intégrante de ma vie, m’a permis de voyager à travers des univers inconnus, de comprendre diverses perspectives et de développer une empathie pour autrui. Inspirée par cette passion, j’ai écrit un livre pour la jeunesse, Ensemble, demain nous appartient, un hommage à la diversité et des histoires qui enrichissent notre compréhension du monde.

Nos bibliothèques, refuges de l’imaginaire et du savoir, hébergent d’ailleurs mon roman. C’est là que les jeunes, les yeux brillants d’émerveillement, se plongent dans la découverte des mondes insoupçonnés, cachés entre les lignes. Les adultes, quant à eux, y cherchent des réponses aux énigmes de la vie, ainsi que des trésors cachés dans les rayonnages.

Toute la société se rassemble dans ces alcôves silencieuses. Les étudiants y révisent leurs leçons, les artistes y puisent leur inspiration, et les rêveurs y tissent des ponts.

L’émergence des formats numériques et audio a transformé la littérature, rendant la lecture plus accessible et flexible. Que vous préfériez la tranquillité d’un livre papier chez vous, l’écoute d’un livre audio en déplacement ou la commodité d’un livre électronique sur votre appareil, la littérature est à votre portée.

En partageant notre amour pour la lecture et en célébrant chaque récit, nous contribuons à l’épanouissement et à l’enrichissement de notre patrimoine littéraire. Ensemble, faisons vibrer chaque histoire et assurons-nous que notre héritage littéraire continue de s’épanouir.

