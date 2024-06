En cette Semaine québécoise des personnes handicapées, plusieurs prendront le temps de souligner combien certaines personnes ont marqué leur parcours. Pour ma part, je veux mettre en lumière ceux qui trop souvent restent dans l’ombre : les interprètes en langue des signes québécoise (LSQ), dont nous manquons cruellement.

Cynthia Benoit Directrice de la stratégie, Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET), et présidente fondatrice, Eversa

Pour beaucoup, ces interprètes sont ceux qui ont interprété les points de presse gouvernementaux durant la pandémie. Mais pour moi, leur impact est bien plus profond. Ils sont parmi les piliers de ma réussite personnelle et professionnelle.

En tant que personne sourde, j’ai pu m’accomplir grâce au travail inestimable des interprètes français-LSQ. Sans eux, je n’aurais pas pu obtenir mon baccalauréat, encore moins une maîtrise et un MBA.

Mon impact sur les communautés sourdes et ma contribution à la société auraient été considérablement limités. Grâce à eux, j’ai pu réaliser mes ambitions dans un monde majoritairement entendant.

Des barrières persistantes

La Semaine québécoise des personnes handicapées est l’occasion de nous rappeler combien il reste à faire. Les taux de chômage et de sous-emploi frôlent 59 % pour les femmes sourdes et 46 % pour les hommes sourds, alors qu’au Québec, il se situe autour de 4 % pour les personnes non handicapées. Je me souviens de deux expériences marquantes à mes 21 ans.

Après avoir postulé pour plusieurs emplois sans succès, j’ai enfin reçu deux appels pour un emploi étudiant. Dans les deux cas, ma surdité a été la raison explicite de mon rejet, ce qui illustre bien les préjugés persistants.

Même en présence d’incitatifs tels que le Contrat d’intégration au travail au Québec, de nombreuses personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes (PSSAM) sont exclues du marché du travail ou n’ont pas les mêmes possibilités que les autres.

Les obstacles sont nombreux : l’interdiction faite aux enfants sourds d’apprendre la langue des signes, la pénurie d’interprètes, surtout en régions éloignées, et l’ignorance des employeurs à propos des capacités professionnelles des PSSAM. Un simple rendez-vous avec la banque, l’achat d’une voiture ou un entretien d’embauche peut prendre des airs des 12 travaux d’Astérix pour une personne sourde.

Collaborer pour un avenir inclusif

Les services d’interprétation français-LSQ sont cruciaux pour l’inclusion des PSSAM dans notre société. Malgré cela, la couverture inégale des services d’interprétation et l’insuffisance d’interprètes qualifiés demeurent des enjeux que même l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et les chercheurs du Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l’UQAM (Groupe LSQ) reconnaissent.

J’invite donc le gouvernement, avec la collaboration d’organisations telles que le Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET), le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS), le Groupe LSQ et d’autres organismes communautaires, à amorcer un chantier sur la pénurie d’interprètes, particulièrement en cette période de pénurie de main-d’œuvre généralisée.

L’accessibilité à l’interprétation français-LSQ est plus qu’une question de droits individuels, c’est un investissement dans notre avenir collectif. En soutenant activement l’importance de la communication pour tous, nous renforçons les fondements d’une société plus juste, plus diversifiée et plus prospère.

Lisez « La pénurie d’interprètes fait mal aux sourds et malentendants »

Lisez « Deaf and Hard of Hearing Youth in Ontario : A Snapshot of Systemic Barriers and Gaps » (en anglais)

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue