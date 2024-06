Nous sommes confrontés à des crises multiples et interdépendantes – climatique, sociale, du logement, de l’inflation, de la main-d’œuvre – qui exigent des réponses audacieuses et progressistes.

Caroline Toupin Coordinatrice du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), et plusieurs autres regroupements et organismes*

De plus en plus de personnes se retrouvent sans logement, vivant dans leur voiture ou dans des tentes. Les files d’attente dans les banques alimentaires atteignent des taux records. La violence envers les femmes se multiplie, et les maisons d’hébergement débordent. On n’a jamais vu ça ! Toutes ces réalités ont pourtant été scandaleusement ignorées dans le dernier budget, ce qui démontre toute l’indifférence décomplexée de ce gouvernement envers les enjeux sociaux.

Habités par une indignation partagée, les regroupements et les organismes nationaux d’action communautaire autonome sont préoccupés. D’abord par la construction insidieuse d’une résignation collective face à une nouvelle phase d’austérité budgétaire qui démontre la déconnexion flagrante du gouvernement avec les besoins réels de la population.

Ce que l’on craint le plus, c’est qu’une acceptation silencieuse prenne le pas sur la contestation autant au sein de la population que dans les organismes d’action communautaire autonome.

Une autre préoccupation est l’intensification de la privatisation des services publics. Cette logique économique ignore une vérité fondamentale : les services publics ne sont pas des marchandises soumises à la logique du profit, du marché et du service à la clientèle. Ce sont des droits. L’éducation, la santé, le transport, l’eau, l’énergie sont des services essentiels qui doivent être accessibles à tous, indépendamment de leur capacité à payer. En les privatisant, nous créons une société à deux vitesses, où seuls les plus riches ont des droits et peuvent accéder à des services de qualité.

Ajoutons à cela le recours de plus en plus affirmé à la charité pour résoudre les problèmes sociaux. L’appauvrissement, l’itinérance, l’insécurité alimentaire, le sous-financement des organismes d’action communautaires autonomes ne sont pas des problèmes qui peuvent être résolus par la charité. Ce sont des problèmes systémiques qui nécessitent des engagements robustes de l’État envers la justice sociale et l’élimination de la pauvreté.

Les organismes communautaires ne peuvent pas et ne doivent pas porter seuls le poids de ces crises. Ils sont sous pression face à l’augmentation des besoins. Ils sont submergés, exténués. Le roulement de personnel est un problème majeur. Le taux moyen de roulement est 13 % plus élevé que dans les autres secteurs d’emploi. Le temps et les ressources consacrés à l’embauche et à la formation sont énormes, mais les gens ne restent pas. Il y a une perte d’expertise. Les conditions de travail sont insuffisantes et la charge mentale est trop lourde.

Malgré l’arrivée, pour la première fois, d’une ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, nous doutons de sa vision et de sa capacité à résoudre les problèmes, en particulier lorsqu’elle justifie l’écart salarial moyen de 33 % entre les organismes communautaires et les autres secteurs d’emploi par le sens de l’engagement des travailleuses et des travailleurs du communautaire. Combien de temps accepterons-nous ce discours désuet ?

Il est impératif que la ministre et son gouvernement reconnaissent l’importance et la valeur de notre travail par un meilleur soutien de nos missions.

Serons-nous résilients ou combatifs face au discours de l’austérité ? L’austérité n’est pas une fatalité. C’est un choix politique qui propose de fausses réponses à de vrais problèmes. Il existe des solutions fiscales qui sont bien connues : imposition de la richesse, ajout de nouveaux paliers d’impôt sur le revenu, lutte contre les paradis fiscaux, etc. – et leur mise en place doit être une priorité pour ainsi nous donner, comme société, les moyens de renforcer les services publics, les programmes sociaux et le mouvement communautaire, des avenues indispensables pour accélérer, notamment, la transition écologique et pour surmonter les problèmes sociaux.

