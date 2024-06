Récemment, notre petite ville s’est transformée en un microcosme des défis auxquels plusieurs municipalités font face pour partager la voie publique. De nouvelles suggestions d’aménagements ont mis en lumière une fracture générationnelle significative.

Virginie Dostie-Toupin Conseillère municipale à Saint-Lambert

Les parents d’enfants d’âge scolaire réclament des infrastructures sécuritaires, tandis que bon nombre de résidants plus âgés s’y opposent. Les arguments contre se révèlent familiers : la perte de stationnement sur rue, le conflit avec les poubelles et la laideur des bollards. (Avis aux entrepreneurs, il y a une demande pour de beaux bollards !)

Nous avons parfois tendance à l’oublier, mais comme l’a brillamment souligné la mairie de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, la voie publique est justement… publique.

Cependant, retirer un privilège acquis n’est jamais aisé. Il s’avère d’ailleurs ardu, pour les élus qui évoluent dans une démocratie représentative, de trancher lorsque l’opinion est ainsi divisée.

Certains citoyens tombent dans le piège d’un affrontement de générations stérile en s’exclamant « OK, boomer ! » ou en traitant les jeunes parents d’hystériques. D’autres font le pari qu’il s’agit d’une incompréhension que nous pouvons peut-être dissiper en parlementant calmement au sein de nos conseils municipaux, de nos communautés virtuelles et réelles et, surtout, en famille.

Au-delà des enjeux de poubelles et de la visite annuelle qui doit se stationner, pour lesquels des solutions créatives peuvent être trouvées, l’argument de fond invoqué contre l’ajout de trottoirs ou de pistes cyclables repose ailleurs. Il s’érige sur le fait que les personnes plus âgées ont élevé leurs enfants sans avoir besoin de ces aménagements. Leurs petits ont roulé et marché dans ces rues sans heurts, ce qui constituerait la preuve que ces demandes sont des lubies qui dénotent un excès de précaution des jeunes parents.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE « Pour redonner une part de la rue aux enfants, il apparaît clair que nous devrons d’abord convaincre leurs grands-parents que c’est important », écrit Virginie Dostie-Toupin.

La surprotection et ses conséquences

Certes, la surprotection galopante a sérieusement amputé la liberté de mouvement et l’autonomie des jeunes. Dans les années 1990, la peur irrationnelle de voir nos petits sur une pinte de lait a pris de l’ampleur. Cela a lancé une campagne sans précédent de restriction de la liberté. Aujourd’hui, nous savons pertinemment que cette surprotection, qui a retranché les jeunes dans l’enclos de leur chambre et de leur cour clôturée, n’était pas sans conséquences. Leur santé mentale et physique en a pâti. Nous devons désormais briser ce cercle vicieux afin que les enfants se réapproprient la rue pour jouer, mais aussi pour circuler.

Or, si les risques d’enlèvement sont surestimés, la peur des accidents qui impliquent des usagers vulnérables est quant à elle tristement fondée.

La dynamique qui prévaut dans nos rues ne se compare pas à jadis. Le ratio enfants-voitures s’est inversé.

Les routes sont restées identiques, alors que la quantité, la taille et les angles morts des automobiles ont explosé. Sur plusieurs voies publiques, le grand nombre de passages véhiculaires justifie amplement l’aménagement de nouvelles infrastructures pour permettre une mobilité active sans danger.

Pour redonner une part de la rue aux enfants, il apparaît clair que nous devrons d’abord convaincre leurs grands-parents que c’est important. Expliquons aux aînés que les rues d’aujourd’hui diffèrent de celles de leur jeunesse. Faisons partager des statistiques et des histoires pour illustrer comment les autos ont pris plus de place et comment cela affecte la sécurité et l’autonomie de leurs descendants. Rassurons-les que nous viendrons les visiter même s’il faut nous stationner un peu plus loin. Et insistons sur le fait que ces aménagements ne s’avèrent pas une mode, un caprice ou une lutte sans merci contre la voiture, mais une nécessité pour le bien-être des jeunes générations.

Le partage de la route est une question de concessions et de compréhension mutuelle. Vivement une conversation là-dessus lors du repas dominical.

