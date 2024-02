Il n’y a rien de pire, pour la pensée libre et critique, que d’adhérer aveuglément à une idéologie. Certes, cela peut s’avérer plus facile, car l’objectif de cette dernière est de tracer un chemin, un schème de pensée prémâché. Mais le réel est plus complexe, la vérité ne se trouve jamais vraiment à droite ou à gauche. Le réel est fait de nuances.

Raphaël Fievez Travailleur social et titulaire d’un certificat en philosophie, Montréal

Ce dimanche 28 janvier 2024, François Cardinal, éditeur adjoint de La Presse, a rédigé un texte d’une grande importance⁠1. L’idée est de savoir si nous lisons, faisons l’effort d’écouter et de prendre connaissance des idées différentes des nôtres. Sommes-nous enfermés dans nos petites cellules de pensée ou sommes-nous ouverts à véritablement débattre, au péril de nous avouer ignorants ou trompés sur tel ou tel sujet ?

Lire, mais quoi ?

La lecture peut aider à se trouver confronté à ses certitudes et incertitudes. Sans devoir entrer en débat avec un interlocuteur et avoir peur de paraître « perdu » sur le chemin de la tromperie intellectuelle, nous pouvons par l’intermédiaire des livres nous confronter à une idée divergente, opposée à la nôtre. Il se pose alors la question de savoir quoi lire. La réponse est simple : lisez des auteurs, des penseurs qui vous font peur ou avec qui vous êtes profondément en désaccord. Faites l’effort de les lire, notez leurs idées, confrontez-les aux faits, allez lire la bibliographie afin de vérifier la véracité des éléments énoncés et, surtout, pensez au contenu.

Faites abstraction de votre « aversion » envers l’auteur et tentez de comprendre sa pensée.

Cela peut et devrait se faire également pour la lecture des actualités, des textes d’opinion dans les journaux ou les débats télévisés. Je suis souvent étonné de voir que des personnes refusent catégoriquement de lire tel ou tel journal, de lire le livre de tel ou tel auteur, d’écouter les émissions dans lesquelles tel ou tel penseur est présent.

Écouter, lire, prendre au sérieux un penseur, un intellectuel, un auteur dont nous ne partageons pas les idées, cela demande du courage, de la volonté et une réelle envie de mieux comprendre la complexité du monde de la pensée. Personnellement, même si je me considère comme de gauche et progressiste, je m’attarde à lire des intellectuels ou des auteurs catégorisés à droite, conservateurs et opposés à ma vision du monde. Parfois, nous pouvons être surpris que certains constats soient identiques aux nôtres, et ce, même si les solutions envisagées ou l’analyse sont différentes. Un débat est alors possible.

Apprendre la nuance pour être libre

Le résultat d’une lecture de livres aux idées opposées à sa vision et ses idées, c’est l’apprentissage de la nuance. Cette démarche permet véritablement de se libérer de nos prisons intérieures, de nos pensées recluses sur nous-mêmes et d’analyser à nouveau le monde dans lequel nous vivons. Il est nécessaire évidemment de sortir des sentiers battus et de notre chemin de pensée. N’est-ce pas justement cela, la liberté ?

Cette liberté ne nuit à personne sauf à nous-mêmes en remettant en doute nos certitudes, nos idées, notre vision du monde et notre interprétation du réel. Comme disait Descartes, philosophe français du XVIIe siècle : « Le doute est à l’origine de la sagesse. »

Alors, lisons (et écoutons) à l’opposé de notre pensée pour être libre !