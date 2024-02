« L’impact de l’équité, la diversité et l’inclusion va bien au-delà du confort moral : les organisations plus diversifiées et inclusives performent bien mieux que celles qui ne le sont pas », écrit l’auteur.

En ce premier jour du Mois de l’histoire des Noirs, le directeur du Centre culturel afro-canadien de Montréal propose une réflexion sur les valeurs de l’EDI et le vivre-ensemble.

Allen Alexandre Fondateur et directeur général, Centre culturel afro-canadien de Montréal

Depuis quelque temps, les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) sont la cible de plusieurs contrecoups, une tendance qui prend de l’ampleur chez nos voisins du Sud.

Que ce soit la campagne des républicains Ron DeSantis et Greg Abbott contre les programmes EDI au sein des organisations américaines, les critiques virulentes de personnalités d’affaires influentes comme Elon Musk envers les initiatives d’entreprises d’EDI, ou encore la récente démission de Claudine Gay de son poste à la présidence de l’Université Harvard, ces revers sont nombreux et hautement médiatisés.

Chez nous, l’Université Laval a récemment causé une levée de boucliers en lançant un appel de candidatures pour des postes de chaires de recherche en invitant à postuler les femmes, les Autochtones, les personnes vivant en situation de handicap et les personnes racisées, lui attirant des accusations de discrimination contre les hommes blancs.

De progrès à regrets

Il serait ainsi naïf, sinon dangereux, de croire que nos rivages sont hors de la portée de ce courant idéologique américain qui possède un potentiel réel d’affecter notre vivre-ensemble.

La mort de George Floyd a engendré un changement majeur au sein de nos sociétés, les poussant à adopter des pratiques qui embrassent la diversité et les rendent plus inclusives et plus équitables.

Mais une période de progrès est souvent suivie d’une période de regrets. Tout simplement parce que le changement ébranle les défenseurs du statu quo. La réalité est que l’impact de l’équité, la diversité et l’inclusion va bien au-delà du confort moral : les organisations plus diversifiées et inclusives performent bien mieux que celles qui ne le sont pas.

L’EDI, moteur d’innovations

Selon une étude de la firme Deloitte menée en 2016 auprès de 1200 chefs et cheffes d’entreprises canadiennes, 41 % des organisations très inclusives examinées ont enregistré une croissance de leurs effectifs, comparativement à 26 % pour celles qui le sont peu⁠1. Faire la promotion d’espaces de travail équitables, diversifiés et inclusifs permet non seulement d’attirer des talents aux horizons diversifiés, mais également de favoriser la naissance de pratiques innovantes.

Les revers et contrecoups à l’égard de l’EDI sont soutenus par un argument moral contestant la direction dans laquelle la société se dirige et la potentielle menace aux acquis d’une classe sociale dominante. Dans le cas présent, on prétend que les efforts en matière d’EDI sont une perte de temps, de ressources et d’argent ou encore qu’elles sont illusoires.

Or, ces arguments vont à l’encontre de ce que continuent de prouver les études. En effet, une analyse comparative du Boston Consulting Group a révélé que les organisations et les entreprises plus diversifiées et inclusives ont une plus grande part de leurs revenus qui découlent de l’innovation que celles qui ont des équipes moins diversifiées que la moyenne – 45 % contre 26 % pour ces dernières. Elles enregistrent également une meilleure performance financière générale⁠2.

Occasion rêvée

Au Québec, nous avons l’occasion de faire preuve de leadership en matière d’EDI, des composantes essentielles de cette valeur fondamentale qu’est le vivre-ensemble. Notre long historique d’élaboration de politiques le favorisant, aussi imparfait soit-il, a permis de solidifier les bases d’une société culturellement riche dans laquelle chacun peut aspirer à évoluer librement, justement et équitablement.

Le voyage de l’inclusion traverse des sentiers infinis. Nous n’avons qu’à penser au processus d’émancipation des femmes ou encore à l’acceptation et la validation des communautés LGBTQ2S+. Les institutions qui sauront intégrer l’EDI comme des valeurs fondamentales et en incarner sincèrement les principes auront assurément une longueur d’avance sur celles qui n’en ont pas le courage.

Il est vrai que les Américains toussent, mais nous n’avons pas à attraper la grippe. Pour réussir, il nous faudra non seulement redoubler de vigilance, mais surtout renouveler notre engagement envers le vivre-ensemble.