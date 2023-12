Le 6 décembre 1989, un homme armé a fait irruption dans les locaux de l’École polytechnique et assassiné 14 femmes et blessé 13 personnes. Tous les 6 décembre, on souligne désormais la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Chaque année, le 6 décembre marque une journée sombre de l’histoire du Québec : en 1989, 14 jeunes femmes tombaient sous la haine antiféministe.

Caroline Senneville Présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Malheureusement, chaque année à l’approche du 6 décembre, le bilan des féminicides s’avère toujours trop lourd. Tout récemment, un rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) qualifiait le féminicide de « tragédie mondiale aux proportions pandémiques ». Selon l’ONU, « beaucoup d’autres femmes risquent de mourir à cause de la violence sexiste parce que les États manquent à leur devoir de protéger efficacement la vie des victimes et d’assurer leur sécurité ».

Plus près de nous, des femmes et des filles continuent d’être tuées au Canada – environ une tous les deux jours, révèle l’Observatoire canadien du féminicide. Entre 2018 et 2022, les féminicides ont d’ailleurs bondi de 27 % au Canada. De plus, les femmes marginalisées, comme les femmes et les filles autochtones, continuent de courir davantage de risques de féminicide.

Derrière ces chiffres se trouve une femme : une maman, une sœur, une amie, une fille, une collègue de travail, une voisine. Ces chiffres ne révèlent pas non plus l’immensité de la perte ressentie par les proches de ces victimes et les conséquences sur ceux et celles qui restent.

Les mesures déjà prises par le gouvernement sur cette question – le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, les bracelets antirapprochements GPS et les sommes accordées aux groupes qui soutiennent les victimes – ne suffisent pas. Il faut en faire encore plus pour enrayer ce fléau.

Pour mieux prévenir cette haine des femmes, il importe de comprendre où elle prend sa source. Selon la professeure émérite de sociologie à l’Université du Québec à Montréal Francine Descarries, le féminicide représente l’aboutissement fatal de ce que le patriarcat a toujours reproduit comme système de pensées et d’appropriation.

Dans le reportage « F comme féminicide », cette pionnière en études féministes rappelle qu’il est primordial de nommer le féminicide comme tel pour le sortir des « faits divers » ou du caractère intime de ce qu’on appelait auparavant « crimes passionnels1 ». C’est de cette façon que nous pourrons mettre en place une véritable égalité entre les hommes et les femmes et stopper toutes les formes de violences faites aux femmes.

« Pas une de plus »

Tous les 6 décembre, nous soulignons la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Mais qu’en est-il des 364 autres jours de l’année ? Et si nous agissions toutes et tous sur nos lieux de travail, dans la rue, à l’école, dans toute la société, en ne baissant pas les yeux devant les paroles et les gestes méprisants qui banalisent la haine antiféministe ?

Ne rien faire devant ces situations contribue à les faire perdurer. En tant qu’organisation syndicale soucieuse du bien-être au travail, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a développé la campagne Agis pour que ça cesse afin d’outiller ses membres. Nous pouvons toutes et tous contribuer à mettre un frein aux violences si nous agissons.