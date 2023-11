L’album Now and Then, des Beatles, à sa sortie à Londres le 3 novembre dernier

Je ne me souviens pas de moments où la musique n’a pas été présente dans ma vie. Elle a un pouvoir évocateur immense et peut, en quelques secondes, raviver nos souvenirs les plus lointains.

Julie Dupage Actrice, chroniqueuse, animatrice et blogueuse

Spontanément, je pense à la musique des années 1980, dont je ne me lasse jamais et qui a accompagné mes premiers partys cools d’adolescente. Ou aux cantiques de Noël que ma grand-mère Rita entonnait au piano de sa belle voix de soprano. C’est le Concerto no 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski que papa mettait à tue-tête le dimanche matin quand il jugeait que la grasse matinée de ses filles avait assez duré. Et lorsque maman montait le son de Barbra Streisand, je savais qu’elle s’apprêtait à cuisiner en grand !

La musique s’invite partout dans ma vie et accompagne mes humeurs et envies. Elle a le pouvoir de me réconforter autant que de me stimuler. Pour chaque occasion, une liste s’impose, et c’est l’éclectisme qui me plaît.

Parfois, la mélodie est puissante ou les paroles sont si inspirantes que la magie opère et ça devient une obsession.

C’est le cas de Now and Then, la nouvelle chanson des Beatles qui joue en boucle depuis 10 jours dans ma voiture, chez moi et inévitablement dans ma tête aussi.

Grâce à l’intelligence artificielle, cette ballade inachevée, écrite par John Lennon dans les années 1970, a finalement vu le jour. Elle est comme un point d’orgue, un au revoir officiel à l’incroyable carrière des Beatles, qui, 54 ans après leur dernier numéro 1, se retrouve en tête du palmarès britannique !

Cette prouesse technologique (il y a aussi du bon avec l’IA) et le contexte dans lequel cette chanson a été réalisée contribuent certainement au succès, mais il y a plus que ça. Des paroles simples, émouvantes, un hymne à l’amitié (ou à l’amour), malgré l’adversité et les désaccords. Difficile de ne pas extrapoler sur la relation de McCartney-Lennon et sur une phrase que ce dernier lui aurait dite après leur rupture : Think about me now and then, old friend.

Les Beatles, c’est un son, une grande créativité, une époque, celle de la jeunesse des boomers et des souvenirs heureux liés à cette musique. Now and Then rappelle cette douce nostalgie.

Mes parents ont demandé à mon fils de 16 ans ce qu’il écoutait ces jours-ci. Avec un enthousiasme surprenant, il leur a répondu ceci : « Vous n’avez pas entendu la dernière des Beatles ? Elle est super bonne, on l’écoute ensemble ! »

J’ai trouvé ça beau que nous soyons tous réunis dans ma cuisine à écouter cette chanson et qu’elle nous interpelle pour différentes raisons. Comme si le clivage des trois générations que nous sommes s’estompait puisque nous aimions la même chose. C’était un moment lumineux en cette grise journée d’automne.

Now and Then, quelques mots et des notes qui apaisent, rassemblent dans un monde tellement divisé, violent et si fragile. Où en ces temps difficiles et incertains, on a l’impression de retrouver une certaine candeur, de l’espoir et un peu de paix, le temps d’une chanson…