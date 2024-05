« Nous ne sommes pas ici pour obtenir un compromis. […] Nous aimerions quitter le campement, mais nous voulons voir des actions concrètes », dit Ari Nahman.

Ari Nahman, qui a vécu toute sa vie à Montréal et qui étudie à l’Université Concordia, fait partie des manifestants propalestiniens du campement de McGill, et y a dormi tous les jours sauf un.

Ari est une personne juive, va régulièrement à la synagogue et épouse aussi la cause palestinienne. Iel* porte d’ailleurs un collier avec l’étoile de David (symbole de la religion juive) et un keffieh palestinien. « C’est important de les voir les deux ensemble. J’ai grandi avec beaucoup de diversité dans mon entourage. J’ai été sensibilisé·e à la cause palestinienne. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Campement propalestinien à l’Université McGill, il y a quelques jours

Iel appuie les quatre grandes revendications du campement de McGill. Les manifestants demandent essentiellement aux universités McGill et Concordia de :

Vendre leurs investissements dans des entreprises d’armement qui ont des contrats avec Israël ; Défendre le droit de manifester sur le campus ; Dénoncer ce que les manifestants qualifient de « génocide » en Palestine ; Faire preuve d’une plus grande transparence financière sur leurs investissements.

« Les universités ont été très rapides à condamner la Russie, mais elles ont plus de difficulté à nommer le fait que [ce qui se passe en Palestine] est un génocide », dit Ari Nahman, qui est membre de Voix juives indépendantes, un organisme qui fait la promotion de la justice et de la paix pour tous en Israël et en Palestine.

L’utilisation de l’expression « génocide » pour désigner ce qui se passe en Palestine actuellement fait débat.

Qu’est-ce qu’un génocide ? Selon la Convention sur le génocide, est coupable de génocide celui qui commet, dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, l’un des actes suivants : meurtre de membres du groupe, atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d’enfants du groupe.

L’ONU et le Canada n’ont pas adopté l’expression « génocide » pour qualifier les actions d’Israël en Palestine. La Cour internationale de justice n’a pas non plus tranché le débat, mais a demandé à Israël de prendre « des mesures immédiates » pour empêcher un génocide à Gaza. La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens, Francesca Albanese, estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant qu’Israël a commis un génocide a été atteint1.

Depuis les attentats terroristes du 7 octobre 2023 par le Hamas, l’armée israélienne a tué environ 35 000 Palestiniens à Gaza1. Lors des attentats du 7 octobre, le Hamas a tué environ 1200 Israéliens, et plus d’une centaine d’otages restent détenus.

Dans un tel contexte, les manifestants de McGill veulent que leurs universités cessent d’investir dans des entreprises d’armement qui ont des contrats avec Israël, comme Lockheed Martin dans le cas de McGill.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, LA PRESSE Ari Nahman

Il y a eu plusieurs étapes avant de se rendre à un campement. Cette mesure d’action directe a suivi plusieurs mois de pétitions, de conférences, de tentatives de dialogue avec la direction. On est maintenant arrivé à l’étape du campement. Ari Nahman

« McGill veut qu’on parte avant la remise des diplômes [fin mai]. Nous, on veut que McGill désinvestisse avant la remise des diplômes », disait Ari Nahman lors de notre entrevue jeudi dernier, avant que l’université annonce son intention de demander une ordonnance de la Cour supérieure pour le démantèlement du campement.

Ari Nahman, 24 ans, qui étudie en culture et religion à Concordia, fait valoir que le campement, qui compte environ 130 personnes, est pacifique. On y organise des conférences, on y diffuse des films en fin de soirée, on y prie. « Le vendredi soir, les juifs prient vers 19 h, puis les musulmans vers 20 h. On prend soin les uns des autres. C’est une structure communautaire collective. On a de la nourriture, des dons, des activités », dit Ari.

Ari Nahman affirme ne pas avoir observé d’actes antisémites sur le site du campement, et estime que critiquer Israël ou le sionisme n’est pas antisémite.

Il faut arrêter de faire cet amalgame. Critiquer Israël et critiquer les Juifs, ce n’est pas la même chose. Ari Nahman

Ari Nahman trouve qu’il est difficile de discuter avec les manifestants pro-israéliens. « Je me suis fait traiter de djihadiste ce matin [à cause de son keffieh palestinien]. Ils ne viennent pas pour dialoguer. Ils me disent : “Tu ne penses pas aux otages ?” Bien sûr, j’y pense. Mais je pense aussi aux camps de détention d’Israël. »

Selon Ari Nahman, il faut absolument un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient. « Est-ce qu’il est possible d’avoir un dialogue entre les deux [camps] ? Je crois que oui, mais il faut du temps pour faire ses deuils. Il faut une pause des bombardements pour retourner dans sa communauté. Tout le monde a besoin de faire des deuils. Il faut gérer les traumatismes, et après on pourra parler. »

* Iel est le pronom qu’Ari nous a demandé d’utiliser.

