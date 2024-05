En cette ère de clivage grandissant, on a tendance à séparer les gens en deux camps. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, vous êtes soit avec Israël, soit avec la Palestine.

L’histoire de Claire Frankel contient beaucoup de nuances.

Claire Frankel, qui est juive, étudie à l’Université McGill. Elle est canadienne. Elle est fellow du Congrès juif mondial. Elle était à la manifestation pro-israélienne du 2 mai dernier devant McGill.

Ce qui ne l’empêche pas, dit-elle, de comprendre les manifestants propalestiniens du campement de McGill. « Je ressens leur douleur. La très grande majorité est là pour les bonnes raisons. Nous voulons tous la paix. Comment peut-on vouloir autre chose ? »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Manifestants pro-israéliens et propalestiniens séparés par un cordon policier, au début du mois à l’Université McGill

Mais Claire Frankel s’inquiète aussi de la montée de la haine et des incidents antisémites à l’Université McGill.

Il faut conserver notre humanité. Je suis contre la déshumanisation de tout peuple. Je condamne aussi tout fanatisme [bigotry] à l’encontre des Palestiniens. L’islamophobie est aussi en hausse au Canada. La haine dirigée vers les deux communautés [juive/israélienne et arabe/palestinienne]. Il faut s’en occuper. Claire Frankel

Depuis le début du campement, elle dit entendre chaque jour sur le campus des slogans comme « Tous les sionistes sont racistes » et « Tous les sionistes sont terroristes ». Elle dit les entendre plusieurs fois par semaine depuis les attentats terroristes du 7 octobre 2023 par le Hamas. Elle estime que ces slogans sont antisémites.

« J’ai perdu des proches dans les attentats du 7 octobre, dit-elle. En plus de gérer mon deuil et les conséquences de la guerre, il y a des incidents antisémites. Je comprends que ces slogans sont très accrocheurs [catchy], et que les gens se laissent entraîner par l’effet de foule [mob mentality]. La plupart des gens [au campement] ne sont pas antisémites, ils ne diraient pas ou ne feraient pas intentionnellement des choses pour déshumaniser les Juifs. Mais ça a rendu l’environnement très hostile. C’est vraiment difficile pour moi de me concentrer, de vouloir être sur le campus. »

« Beaucoup de manifestants veulent être une voix pour les gens opprimés, dit-elle. Mais il y a des organisations, parmi celles qui ont mené le mouvement lié au campement, qui exploitent l’empathie des gens en leur faisant dire des choses antisémites. »

La semaine dernière, Claire Frankel s’est rendue à Ottawa où elle a participé à une conférence de presse pour dénoncer les actes antisémites sur les campus.

« Je ne veux pas faire l’objet d’antisémitisme quand j’essaie d’étudier à l’école », résume l’étudiante en science politique et en histoire.

Plus tôt cette année, six étudiants ont formé une ligne devant elle avec des pancartes pro-Palestine. « Je ne disais rien, je ne leur avais pas parlé, dit-elle. Je suis partie. C’est un environnement hostile pour quiconque est perçu comme appuyant Israël. »

Claire Frankel a beaucoup d’empathie pour les Palestiniens.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Claire Frankel

Je suis horrifiée par ce qui se passe à Gaza, et je veux que les otages [israéliens] rentrent à la maison. C’est une situation horrible. Claire Frankel

Elle est fortement opposée au gouvernement de Benyamin Nétanyahou. Elle souhaite qu’il y ait des élections en Israël, et que les électeurs remplacent le gouvernement Nétanyahou. « Mes amis ont manifesté contre Nétanyahou [avant la guerre], dit-elle. Beaucoup d’Israéliens jugent les actions de Nétanyahou déplorables, à Gaza et ailleurs. » Mais elle ne veut pas non plus qu’Israël vive à côté d’un pays dirigé par le Hamas, une organisation terroriste. Elle est favorable à la solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens auraient chacun leur État. « Je veux la paix, la prospérité, la dignité pour les Palestiniens et les Israéliens. »

Que peut-elle faire, comme étudiante de 23 ans, pour contribuer à la paix ? « Ça commence sur le plan individuel, dit-elle. Le gouvernement Nétanyahou, le Hamas et la République islamique d’Iran ne se préoccupent pas de leurs populations, mais de leurs propres intérêts. Nous jouons le jeu de ces régimes autoritaires quand nous semons la haine l’un envers l’autre. »

Et le campement ? « Tout le monde a le droit de se faire entendre, mais ça doit être fait en respectant les politiques de McGill, dit Claire Frankel. Nous avons ici deux groupes [la direction de l’université et les manifestants] qui ne veulent pas faire de compromis. J’ai peur de ce qui peut arriver avec une intervention policière. »

