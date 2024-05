Le slogan « Tous les sionistes sont racistes » a été entendu à répétition autour du campement propalestinien de McGill. S’agit-il d’une affirmation antisémite ? Les avis sont partagés, même au sein de la communauté juive. Explications.

Dans une vidéo filmée pendant une manifestation du 2 mai à l’Université McGill (diffusée sur X), on entend une dizaine de manifestants propalestiniens scander « Tous les sionistes sont racistes, tous les sionistes sont des terroristes ». L’un d’eux dit à un Juif de « retourner en Europe ».

Soyons très clairs : dire à un Juif de « retourner en Europe », comme le fait un manifestant dans la vidéo du 2 mai, est un comportement antisémite qu’il faut condamner avec la plus grande fermeté. Il n’y a aucun débat à avoir là-dessus.

Claire Frankel, une étudiante de l’Université McGill, dit entendre le slogan « Tous les sionistes sont racistes » tous les jours sur le campus depuis le début du campement.

Ce slogan est-il antisémite ? Ça dépend à qui on pose la question.

Un sioniste est une personne qui appuie l’existence d’un État pour les Juifs en Israël. Ça ne veut pas dire qu’elle est contre la création d’un État palestinien (solution à deux États) ou qu’elle est d’accord avec la riposte d’Israël aux attentats du 7 octobre 2023.

Par exemple, le premier ministre Justin Trudeau se dit à la fois sioniste et favorable à un État palestinien.

À mon avis, affirmer que « tous les sionistes sont racistes » et que « tous les sionistes sont terroristes » est une généralisation exagérée, inexacte et contre-productive. C’est comme si on disait que tous ceux qui appuient la cause palestinienne appuient le terrorisme parce que le Hamas, une organisation terroriste, dirige Gaza. On peut appuyer la Palestine et être contre le Hamas. On peut appuyer l’existence d’un État pour le peuple juif en Israël tout en condamnant les atrocités commises à Gaza par Israël depuis octobre.

Mais dire que « tous les sionistes sont racistes » est-il antisémite ?

Claire Frankel considère ce slogan comme antisémite. Beaucoup de gens dans la communauté juive aussi. « Le sionisme, c’est la croyance que le peuple juif a droit à un État. La majorité de la communauté juive est sioniste. On sait très bien que quand on parle des sionistes, on parle des Juifs. C’est assez clair », dit Eta Yudin, vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, qui représente les fédérations juives du Canada.

Mais beaucoup de gens dans la communauté estiment aussi que ce slogan n’est pas antisémite, et ils ont d’excellents arguments à faire valoir.

L’antisémitisme, c’est le racisme dirigé contre les Juifs.

Si un manifestant scandait « Tous les Juifs sont racistes », ce serait un acte antisémite qu’il faudrait dénoncer avec la plus grande fermeté.

Mais quand les manifestants scandent « Tous les sionistes sont racistes », ils dénoncent le sionisme comme idéologie politique et comme régime politique, estiment plusieurs intervenants.

En Israël, il y a des Juifs antisionistes (ils sont très minoritaires).

L’organisme Voix juives indépendantes estime que le slogan « Tous les sionistes sont racistes » n’est pas antisémite. « Je ne le scanderais pas personnellement, car il faudrait apporter des nuances, dit Niall Clapham Ricardo, porte-parole de l’organisme. Mais ce n’est pas antisémite de critiquer le sionisme comme idéologie politique où les Juifs ont une primauté sur les autres peuples qui vivent à l’intérieur des frontières d’Israël. »

Le professeur d’histoire Yakov M. Rabkin est aussi d’avis que ce slogan n’est pas antisémite. « Ce slogan se rapporte à une réalité politique, pas aux Juifs. Le sionisme est un choix politique. Les gens qui scandent ces slogans considèrent que les sionistes sont racistes. On peut débattre de ce point de vue, mais il n’est pas antisémite », dit M. Rabkin, qui est professeur émérite du département d’histoire de l’Université de Montréal.

