Inclusion tronquée

Entièrement en accord avec les propos de Mme Mina Fakhravar concernant la représentation tronquée de l’inclusion. En tant que femmes, nous avons une responsabilité envers celles et ceux qui luttent contre l’oppression religieuse et même si le voile fait l’objet d’un choix personnel pour certaines, c’est loin d’être toujours le cas. Cette représentation constitue un manque de sensibilité et de compréhension des enjeux actuels. Remplacez cette affiche par une image plus inclusive.

France Maher, Saint-Lambert

L’écologie avant la bureaucratie

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le règlement sur les motos et scooters non conformes a fait couler beaucoup d’encre cette semaine.

Je trouve inacceptable qu’un règlement fasse en sorte que des véhicules écologiques soient soudainement bannis de la route pour des raisons manifestement bureaucratiques. Une solution intermédiaire devrait être trouvée.

André Barro, Montréal

Contre les ghettos

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Michelle Lambert

Bravo pour cet article qui vient confirmer ce que je pense aussi, que tout ce branle-bas ne sert pas la cause trans. Pourquoi attirer autant l’attention si on veut faire partie de la société ? J’ai souvent dit la même chose à une personne trans près de moi. J’avais l’impression qu’iel s’enfermait dans un ghetto. Ne fréquenter que des trans, vivre uniquement avec des trans, etc. Créer une nouvelle boîte plutôt que de faire partie de la diversité, comme le dit si bien Michelle.

Diane Morin, Montréal

Publicité nuisible

Il fut un temps où toute publicité d’un médicament, quel qu’il soit, était interdite. Que s’est-il passé pour que cela devienne permis ? Quelle compétence avons-nous pour demander à un médecin un médicament plutôt qu’un autre ? Il est de la responsabilité du médecin et du pharmacien de nous guider selon notre état de santé. Une molécule peut être bonne pour un patient ayant le même diagnostic qu’un autre et ne pas l’être pour l’autre. À quoi servent ces publicités, sinon à mettre de la pression de plus sur nos professionnels de la santé. Que le CRTC fasse son travail de chien de garde afin de protéger les patients devenus des consommateurs influencés de la même façon que s’ils voulaient acheter un chapeau, mais avec des conséquences qui pourraient aller jusqu’à mettre leur vie en danger.

Suzan Bujold, Lévis

Notre temps ne compte pas

Je fais partie d’un groupe de GMF depuis plusieurs années et je dois attendre des heures au téléphone pour prendre rendez-vous et encore plus pour annuler un rendez-vous. Je comprends donc très bien les personnes qui n’appellent pas. Quand de leur part, un rendez-vous est annulé, on nous laisse simplement le message sans nous en proposer un autre. Mais non, voyons, recommençons à attendre des heures au téléphone. Pourquoi ne pas faire comme plusieurs entreprises qui donnent différents choix ? On est tellement mal dirigés que les gens préfèrent se rendre aux urgences. Veut-on vraiment améliorer les services en commençant par la base ? J’en doute.

Gisèle Paillé, Anjou

Une phrase stimulante

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Sylvie Bernier, médaillée d’or aux Jeux de Los Angeles en 1984

Sylvie Bernier : « Ma fierté n’était pas liée à ma médaille mais au fait d’avoir maintenu un état d’esprit positif alors que je m’étais fêlé une côte un mois avant les Jeux. » Wow ! Cette phrase est stimulante et essentielle à intégrer dans nos vies. Elle se révèle une source d’inspiration essentielle de tous les instants à tous moments. C’est un défi à la portée de tous, quelle que soit notre condition physique. Merci, Mme Bernier, de me le rappeler ! Trop souvent, nous sommes les artisans de nos joies et de nos malheurs. Cette blessure lui a rappelé son pouvoir de visualisation, le but à atteindre.

Pierre Ricard, Saint-Léonard

Le massacre doit arrêter

Mon mari est un homme d’affaires juif. Il n’a subi aucun antisémitisme depuis les évènements. Nous sommes peinés de voir cette minorité de gens engagés généraliser leur désaccord profond sur la politique israélienne à l’égard des Palestiniens, mais ce massacre, tout comme celui du 7 octobre, doit arrêter ! Et il faut en parler et beaucoup ! Ce qui me titille de votre article est que vous parlez de l’exode des juifs vers NewYork et Toronto comme si l’antisémitisme était l’apanage des Québécois… permettez-moi d’en douter !

Evelyne Bundock, Montreal

L’activité commence devant notre porte

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le boulevard René-Lévesque, à Montréal

La santé plutôt que des médailles, le sport d’élite en complément à un mode de vie actif : on est tous pour la vertu et la tarte aux pommes. Qu’ont en commun la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark, pays où les habitants sont les plus actifs ? Il me semble que ce sont ceux où les décideurs ont fait en sorte de réduire la part modale des déplacements en auto. Par exemple, le Canada, le Québec et les États-Unis sont les pays ou province où les citoyens supportent le plus de kilomètres de route par habitant. Un Québécois doit financer deux à cinq fois plus de kilomètres de route que son contemporain vivant dans un pays scandinave. En corolaire, une plus grande part modale y est faite en véhicule automobile individuel. Aux Pays-Bas, près de 35 % des déplacements se font en vélo et encore 19 % en transports en commun. Ici, nous privilégions l’auto pour 82 % de nos déplacements. Il ne faut pas se surprendre que l’Amérique du Nord soit la championne de l’auto. De ce côté de l’Atlantique, on a détruit des quartiers entiers pour construire des routes et autoroutes. Un échangeur autoroutier emploie la même surface que le centre-ville historique de villes où vivent des milliers de personnes. Amsterdam était tout aussi congestionnée que n’importe quelle grande ville dans les années 1970. Elle a décidé de devenir l’Amsterdam qu’on connaît aujourd’hui. On devrait être en mesure d’aller prendre un café ou d’aller au dépanneur sans prendre l’auto. On ne devrait jamais avoir à traverser huit voies de circulation. On ne devrait jamais avoir à marcher quelques kilomètres près de chez soi au soleil sans l’ombre d’un arbre.

Cher Pierre Lavoie, cher Benoît Arsenault, chers médecins, cher INSPQ, plutôt que de remettre à chacun la responsabilité individuelle de faire plus d’activité physique, pensez aussi à réclamer des aménagements urbains mieux adaptés aux déplacements actifs. Plus de trottoirs, plus de pistes cyclables, plus de stationnements pour vélos, moins de stroads et moins de VUS.

Danielle Joubarne, Laval

