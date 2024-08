Vous êtes nombreux à réagir aux textes que nous publions. Voici un éventail de commentaires que vous nous avez fait parvenir ces derniers jours.

L’expérience de la douceur

Bravo, madame, quelle belle initiative. Mon petit doigt me dit que vous toucherez bien des cœurs et, quoi qu’il advienne dans les vies de vos élèves, ils auront été touchés et se souviendront de toute la douceur de l’expérience que vous leur permettez de vivre. Il y a plusieurs années, une religieuse canadienne enseignait la méditation dans les prisons des Philippines et contribuait à faire diminuer la violence à l’intérieur de leurs murs. Je pense que vous suivez ses traces.

Lucie Allaire, Montréal

Des Jeux trop élitistes

PHOTO WANG ZHAO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Brésilien Hugo Calderano en demi-finale du simple masculin de tennis sur table des Jeux de Paris

Je partage entièrement l’opinion de Jean-Luc Brassard. Trop dispendieux, trop corrompus, trop élitistes, trop politiques. J’ajouterais trop commerciaux. Il me semble que l’argent dépensé pour la tenue des Jeux olympiques serait mieux investi dans de meilleurs services sportifs et de mise en forme pour toute la population. En ce qui concerne la compétition, il existe déjà et depuis longtemps différentes occasions, autres que les Jeux olympiques, où les athlètes peuvent se mesurer régulièrement à coût modeste. On n’a qu’à penser aux compétitions provinciales, nationales, internationales dont les résultats sont au moins aussi valides tout en étant plus accessibles.

Pierre Lemelin, Gatineau

Les transports du futur

PHOTO JASON HENRY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Robotaxi à San Francisco, en novembre 2023

Il faut penser en dehors de la boîte pour trouver des solutions en transports en commun. La technologie nous offre cette opportunité : les vélos électriques en partage, des dômes couverts en verre pour l’utilisation de vélo, de trottinettes et de voiturettes électriques. La nouvelle voie la plus prometteuse, c’est le robotaxi. Pourquoi, au Québec, n’essaie-t-on même pas d’en faire l’essai ? Laissez les innovateurs faire des tests. Les investissements massifs dans des infrastructures lourdes, c’est « passé ». Pourquoi faut-il un véhicule de 50 tonnes pour transporter des personnes de moins de 200 lb ?

Patrice Boivin, Outremont

Tristesse et rage

PHOTO AMBER BRACKEN, LA PRESSE CANADIENNE Dégâts causés par le feu à Jasper, en Alberta

Moi aussi, j’ai vu Jasper. Très beau. Triste. Mais comme vous, plus que vous, je ne fais pas que pleurer, je rage contre [la première ministre albertaine Danielle] Smith pour son refus imbécile de reconnaître qu’il faut des mesures draconiennes pour contrer la hausse des températures de notre planète, et cela veut dire qu’il y aura un gros effet négatif sur notre richesse financière. Je suis éberlué de voir des gens autour de moi qui s’attendent à ce que l’auto électrique coûte moins cher. Il y a un coût pour corriger le tir. Moi, je m’attends à ce que le coût pour contrôler les GES et pour diminuer la pollution réduise notre train de vie.

Robert Gagné, Magog

Un voyage extraordinaire

PHOTO FOURNIE PAR ANNE ROHART Terre-Neuve, destination extraordinaire tant par ses paysages que par la gentillesse de ses habitants, selon Anne Rohart

Je reviens d’un séjour à Terre-Neuve. Destination extraordinaire tant par ses paysages que par la gentillesse de ses habitants. Tout est en douceur, en beauté et sans stress. J’ai envoyé beaucoup de photos à ma famille ; mes frères et sœurs ont été surpris par la beauté des paysages. L’article fait mention du retour aux sources familiales ; la famille tissée serré est un réel ressourcement. Terre-Neuve, nous y reviendrons pour une troisième fois… tranquillement ; prendre son temps pour s’y balader sans chercher à courir pour cocher tous les coins mentionnés dans les guides touristiques. Les sentiers pédestres sont tellement beaux et variés.

Anne Rohart, Montréal

En un mot

Un seul mot : pathétique ! Imaginons un projet national d’infrastructures d’envergure internationale pour rebâtir notre réseau de transport de passagers. Imaginez le nombre d’emplois, les retombées économiques, l’afflux touristique futur, la fierté retrouvée… quel bel héritage pour nos enfants et petits-enfants et pour la planète. Un TGV électrique, d’un océan à l’autre, serait une « fierté nationale ». Nos politiciens manquent d’audace et de vision au point que c’en est, encore en un seul mot, pathétique !

Louis Philippe Bertrand, Sutton

Mon cœur de mère

Je suis tellement d’accord et solidaire avec votre position ! Il m’a toujours semblé indécent de faire des enfants de plus alors qu’il y en a déjà tant qui sont mal pris. J’aurais préféré en adopter. Telle était déjà ma pensée quand j’étais dans la vingtaine, et ce, même si je me réjouissais pour celles qui préféraient devenir mères biologiquement. Je n’ai finalement pas adopté, mais la vie m’a maintes fois amenée, et encore aujourd’hui, à appuyer des parents en difficulté, notamment en tant que marraine. On dit qu’il faut un village pour élever un enfant. Je suis toujours disponible pour aider et agir ainsi avec mon très grand cœur de mère. Et je m’assume aussi comme totale « folle aux chats » !

Lydia Martel, Québec

Les Américains ne sont pas prêts pour lui

PHOTO ROD LAMKEY, ASSOCIATED PRESS Pete Buttigieg, secrétaire aux Transports des États-Unis

Je ne crois pas que les États-Unis soient prêts pour Pete Buttigieg. C’est effectivement un homme incroyablement brillant, un redoutable débatteur et il a un sang-froid à toute épreuve, à telle enseigne que ses interlocuteurs même les plus pugnaces en restent bouche bée. La descente en vrille des valeurs de tolérance, d’aide et de compassion, autrefois enracinées chez nos voisins du Sud, fait en sorte que la rancœur et la confrontation d’aujourd’hui ne sont pas un bon terreau pour un ticket constitué d’une femme de couleur et d’un homme gai. Si Kamala Harris l’emporte (ce que je souhaite de tout cœur), elle sera là pour huit ans. Pete Buttigieg aura 50 ans, en 2032, le moment idéal pour lui. Je le vois parfaitement en secrétaire aux Affaires étrangères (Secretary of State), le poste le plus prestigieux dans le cabinet. Et ce serait un excellent tremplin pour une candidature à la présidence.

André Purenne, Laval

Une course perdue d’avance

PHOTO JUSTIN TALLIS, ARCHIVES REUTERS Mark Carney n’a rien à gagner à remplacer Justin Trudeau aux prochaines élections, selon Vincent Cayouette.

Il me semble que les dés sont jetés concernant les prochaines élections. Celui qui m’apparaît comme le meilleur candidat, Mark Carney, n’a aucun intérêt à se lancer dans une course perdue d’avance. Se distancer le plus possible de l’administration Trudeau pour plus tard se présenter comme une nouvelle option différente me semble être pour lui la stratégie gagnante en vue d’une élection subséquente. Aux États-Unis, la situation est très différente. Joe Biden n’aurait jamais dû se représenter, tout simplement. Aujourd’hui on corrige cette grave erreur avec l’arrivée sur le tard de Kamala Harris. C’est risqué, bien sûr, mais qu’avait-on à perdre ? Justin Trudeau va probablement perdre les prochaines élections, mais s’il évite à son parti de perdre de précieuses ressources humaines dans cette bataille, ce sera tout à son honneur.

Vincent Cayouette, Lévis

