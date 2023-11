Droits de scolarité pour les étudiants d’ailleurs au Canada Le gouvernement québécois pourrait manquer son coup

Le gouvernement du Québec a annoncé son plan d’augmenter les droits de scolarité des étudiants non québécois dans les universités. Les contrecoups seront beaucoup plus graves pour les établissements anglophones, soit McGill, Concordia et Bishop’s.