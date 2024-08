(Sacré-Cœur et Essipit) Si on organisait un concours de popularité à Sacré-Cœur, un village tissé serré de 1700 habitants de la Haute-Côte-Nord, j’ignore qui gagnerait.

Un ou une Dufour, peut-être, vu la prévalence du nom de famille dans le coin.

Je sais toutefois qui n’aurait aucune chance. En tête de liste se trouve le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault.

À la mi-juin, M. Guilbeault a convaincu le Conseil des ministres d’autoriser un décret d’urgence visant à protéger trois hardes de caribous forestiers en situation précaire au Québec.

L’une d’elles occupe les environs du réservoir Pipmuacan, au nord d’ici. Or, il se trouve que c’est aussi le terrain de coupe du Groupe Boisaco, une coopérative forestière qui compte 440 employés et fait travailler 160 entrepreneurs forestiers à temps plein.

Je répète les chiffres parce qu’ils sont au cœur des enjeux : Boisaco fournit directement du boulot à 600 travailleurs dans un village de 1700 âmes.

Parmi ceux qui récolteraient peu de votes à ce concours populaire, on trouve aussi les journalistes d’opinion qui ont soutenu cette intervention du fédéral — et en particulier ceux qui écrivent leurs chroniques de Montréal. J’en suis.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Des travailleurs à l’usine de Boisaco

En conclure que j’étais en terrain hostile en me rendant à Sacré-Cœur serait largement exagéré. J’y ai été accueilli cordialement partout. Mais disons que les gens de la région avaient un message à passer.

Un message qui dit essentiellement ceci : nous n’avons rien contre la protection du caribou, bien au contraire. Mais c’est l’avenir de notre village qui est en jeu et on ne peut pas faire comme si ça ne comptait pas.

Je suis convaincu qu’il faut protéger le caribou. Je persiste aussi à penser que le gouvernement Legault aurait dû pondre un véritable plan de protection il y a longtemps au lieu de rejeter l’odieux sur le fédéral et le forcer à intervenir (il en a l’obligation légale). Mais j’estime aussi qu’il faut entendre les gens touchés et bien comprendre les impacts des actions.

À Sacré-Cœur, j’ai parlé aux dirigeants et aux travailleurs de Boisaco, une coopérative dont il est facile de sous-estimer l’ancrage dans son milieu (j’y reviendrai). J’ai parlé à des entrepreneurs dont le boulot dépend de Boisaco. J’ai parlé à l’épicier, à la mairesse, au propriétaire de motel. Tous tiennent le même discours : si le décret fédéral est adopté, Boisaco tombe. Et si Boisaco tombe, c’est toute la communauté qui s’écroule.

« Si ça arrive, on va devoir s’exiler, m’a dit Valérie Dufour, coordonnatrice aux ventes et à la facturation chez Boisaco, sans parvenir à retenir ses larmes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Valérie Dufour, coordonnatrice aux ventes et à la facturation chez Boisaco

Moi, mes racines sont ici, ma famille est ici. J’ai choisi de vivre ici ! Valérie Dufour, coordonnatrice aux ventes et à la facturation chez Boisaco

Le conjoint de Mme Dufour travaille aussi chez Boisaco. Ils ont trois enfants. Leur vie est en suspens.

Dans le texte suivant, je donne la parole à 10 habitants de la région comme Mme Dufour. Leurs propos illustrent la complexité des enjeux qui se jouent cet été sur la Haute-Côte-Nord. Un été qui prend la forme d’un compte à rebours sous haute tension.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Le décret du ministre Guilbeault inclut une carte que tout le monde a vue ici. Une carte parsemée de grosses taches vertes : des zones où couper les arbres deviendrait interdit pour protéger l’habitat du caribou. Cette carte et d’autres sont déployées en format géant dans les bureaux de Steeve St-Gelais et d’André Gilbert, respectivement président et directeur général du Groupe Boisaco.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE André Gilbert (à gauche) et Steeve St-Gelais (à droite)

Les deux hommes affirment que si le décret est appliqué tel quel, la coopérative perdrait de 50 à 60 % de son approvisionnement en bois. Impossible, dans ce contexte, de couvrir les frais fixes, encore moins de dégager des profits. Il ne resterait qu’à fermer boutique.

Les chiffres de 50 à 60 % sont spectaculaires, mais difficiles à confirmer. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts affirme que le décret entraînerait des baisses d’approvisionnement pour les usines de transformation de bois rond de la province variant entre moins de 1 % et 50 %, mais sans expliquer sa méthodologie⁠1. Et les impacts par entreprise sont gardés confidentiels.

À Sacré-Cœur, on entend pratiquement le tic-tac de l’horloge. Le ministre Guilbeault avait annoncé une période de consultation de 60 jours avant de déclencher son décret. Cela nous menait à la mi-août. Cette semaine, le ministre a ajouté 30 jours au compteur. D’un côté, cela donne du temps pour trouver des solutions. De l’autre, cela prolonge l’incertitude dans laquelle sont plongées les communautés.

Les Innus pour le caribou

Même s’il est situé à moins de 20 minutes de Tadoussac, Sacré-Cœur appartient à un autre monde. Ici, l’air ne sent pas la mer, les rues sont bordées de quincailleries et d’ateliers de soudure plutôt que de boutiques de souvenirs et le village est résolument tourné vers la forêt plutôt que vers le fleuve.

Le paysage est différent à Essipit, une communauté innue à une trentaine de minutes de Sacré-Cœur. Le discours sur le caribou aussi.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un des cadeaux qu’offre le paysage d’Essipit

Le grand chef Martin Dufour nous amène devant un complexe de condos avec vue sur la mer. Des touristes y pique-niquent sur des rochers, contemplant deux baleines qui donnent un spectacle époustouflant près de la côte.

Ici, le caribou est vu comme un pilier de la culture traditionnelle. Le décret fédéral, loin d’être décrié comme à Sacré-Cœur, avait été réclamé par le conseil de bande.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Martin Dufour, chef d’Essipit

« Le but de demander un décret n’a jamais été de faire fermer Boisaco, c’est important de le dire. C’était de faire réagir Québec », précise le chef Dufour, qui déplore l’inaction du gouvernement Legault dans le dossier.

Jean-François Boulianne, un Innu d’Essipit qui occupe la fonction de gardien du territoire, constate que la protection du caribou alimente malheureusement les tensions entre Blancs et Innus.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-François Boulianne, gardien du territoire

Ici, on a toujours été mixés. On allait tous à la même polyvalente, mes chums travaillent à Boisaco. Mais on sent maintenant une fracture sociale. Jean-François Boulianne, gardien du territoire

Il blâme le gouvernement provincial qui, selon lui, a laissé « pourrir la situation » en reportant sans cesse son plan d’intervention pour le caribou.

À Sacré-Cœur, au contraire, le gouvernement provincial est vu comme un allié.

« Le provincial a compris qu’il y a des enjeux importants, qu’ils sont complexes et qu’il faut faire attention. C’est dans cet esprit qu’il travaille », m’a dit Steeve St-Gelais, président de Boisaco.

En creusant, on découvre toutefois que ces positions sont teintées de nuances. Plusieurs Innus travaillent dans l’industrie forestière. Essipit est même partenaire d’une usine de granules de bois, Granulco, qui relève du Groupe Boisaco.

« On comprend que le caribou est important, mais on pense que ce décret-là n’a aucun sens », dénonce Louis Bouchard, un Innu de 20 ans qui travaille dans l’industrie forestière.

Je termine en vous parlant de Boisaco. Pour bien saisir les enjeux locaux, il faut en effet comprendre cette entreprise et son histoire.

Entre 1975 et 1982, trois tentatives d’établir une scierie dans le village ont échoué. Les citoyens ont toutefois refusé de plier l’échine. Ils ont sorti du capital de leur propre poche et fondé une coopérative.

Celle-ci compte aujourd’hui 300 travailleurs membres (ce ne sont pas tous les employés du groupe qui sont actionnaires) et 800 citoyens investisseurs.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les installations de la coopérative Boisaco, une entreprise spécialisé dans la coupe et transformation du bois

Groupe Boisaco est devenu une vaste constellation d’entreprises qui valorisent les moindres parties de l’arbre. Le site principal est grand comme 100 terrains de soccer. On y fabrique autant du bois d’œuvre et des panneaux de porte que des composantes de palettes. Les sciures de bois sont transformées en granules pour le chauffage ; les rabotures, en litière pour chevaux. L’écorce alimente une centrale thermique qui fournit la chaleur nécessaire au séchage du bois.

Ce vaste complexe, détenu par les citoyens eux-mêmes, fait la fierté de Sacré-Cœur.

Marc Gilbert, 76 ans, est l’un des fondateurs de cet empire régional.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Marc Gilbert, cofondateur de Boisaco

Lorsque je lui ai demandé comment il accueille les récents évènements, il a toussé, s’est excusé, est allé chercher un verre d’eau et est revenu les yeux humides.

« Les gens ne se laisseront pas faire, m’a-t-il prédit d’une voix douce contrastant fortement avec la force de ses propos. Ça va barder. Et très fort. »

1. Lisez le texte « Mesures fédérales de protection du caribou : le flou persiste sur les pertes d’emplois »