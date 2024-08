Ils sont travailleurs de la forêt, Innus, commerçants, résidants de la Haute-Côte-Nord. Et ils sont directement touchés par la protection du caribou. La Presse leur donne la parole.

Joseph-Pierre Dufour, mécanicien de machine fixe chez Boisaco PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Joseph-Pierre Dufour, mécanicien de machine fixe chez Boisaco « Avec ma blonde, on avait des projets, des ambitions. On pensait acheter un bloc de logements, on parlait de fonder une famille. Mais j’ai dit à ma blonde : je ne me lance dans rien. On a tout mis nos projets sur la glace. Fonder une famille pour l’arracher à ses racines et l’amener ailleurs, ce serait déchirant un peu. » L’homme de 34 ans vante son « emploi gratifiant » et les paysages exceptionnels de la Haute-Côte-Nord qu’il aime parcourir à vélo. « Tout ce que j’ai créé, tout ce qui me tient à cœur, j’ai peur que ça me soit arraché. »

Yvan et Pierre-Luc Lessard, entrepreneurs PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Yvan et Pierre-Luc Lessard, entrepreneurs Yvan Lessard et son fils Pierre-Luc dirigent Constructions SRV, une entreprise familiale fondée par le père d’Yvan et qui fait autant de l’ouverture de chemins forestiers que du transport d’équipement. Des 80 employés, 50 travaillent directement sur des projets liés au Groupe Boisaco. « C’est l’inquiétude, résume Pierre-Luc Lessard. Nos employés nous demandent des nouvelles. Il faut les rassurer, on ne veut pas que les gens partent d’avance non plus, surtout que ça peut se régler. » « Plus de Boisaco ici, c’est terminé, lance son père, Yvan. Il restera juste au gouvernement à envoyer des chèques au monde. Mais jusqu’à ce que le bateau coule, je vais garder la tête hors de l’eau. Je vais être le dernier sur le bateau. Je ne lâcherai jamais. »

Martin Dufour, chef d’Essipit PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Martin Dufour, chef d’Essipit « En tant que gouvernement responsable, on veut être capables de concilier l’industrie, le développement et la protection. Nous ne sommes pas contre le développement, c’est important à dire. Nous sommes partenaires avec Boisaco dans une usine de granules. Si on se met tous ensemble, on est assez intelligents pour trouver des solutions. » « La solution, c’est Québec qui l’a. C’est Québec qui donne les approvisionnements de bois. C’est Québec qui a une vue d’ensemble et qui peut répartir les impacts entre les différentes entreprises. C’est Québec qui aurait dû faire une stratégie pour le caribou depuis huit ans. Le Québec remet l’odieux sur le fédéral, mais le fédéral intervient à cause de l’inaction de Québec. »

Christian Castonguay, propriétaire de motel PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Christian Castonguay, propriétaire de la station d’essence, du restaurant et de l’hôtel-motel Le Coronet Christian Castonguay est propriétaire du Coronet, un motel de Sacré-Cœur qui compte aussi un restaurant et une station-service. À l’écart du circuit touristique, ses commerces dépendent fortement de Boisaco. À 70 ans, M. Castonguay cherche à vendre son entreprise. « C’est sûr que si demain matin, Boisaco tombe, mes commerces viennent de perdre 50 % de leur valeur. J’ai travaillé 36 ans ici, sept jours par semaine, du matin au soir. J’espère bien récupérer une partie de ce que j’ai mis. » Il espère que les gouvernements parviendront à dénouer la situation. « Il a sûrement moyen de trouver des solutions autres que couper le CAAF [le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier] en deux ! »

Jean-François Boulianne, chef d’équipe des gardiens du territoire d’Essipit PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-François Bouliane, chef d’équipe des gardiens du territoire d’Essipit Dès 2001, les Innus d’Essipit ont imposé un moratoire sur la chasse au caribou afin de le protéger, même s’ils avaient le droit de le chasser. Depuis, des ententes permettent à quelques Innus d’aller chasser le caribou migrateur en territoire cri, là où l’animal est plus abondant. L’idée : conserver le savoir-faire et garder les traditions des Innus en vie. L’an dernier, Jean-François Boulianne a participé à une telle chasse. « Le caribou, c’est l’âme de la nation innue. C’est au cœur de notre identité. Ce lien est difficile à comprendre pour un non-autochtone. Ce qu’on veut préserver, ce n’est pas seulement l’animal. C’est la culture, ce sont les valeurs traditionnelles. Ça va au-delà de l’animal sur un 25 cents. »

André Gilbert, directeur général de Boisaco PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE André Gilbert, directeur général de Boisaco « Soixante-dix pour cent de ce qu’on récolte cette année est touché par le décret. Ça veut dire que le matin où le décret passe, l’opération forestière arrête à 70 % chez Boisaco. À long terme, l’impact sur notre approvisionnement est de 50 à 60 %. Comme catastrophe, c’est dur de faire pire. » « Oui, il faut protéger le caribou. La question est de savoir comment. Pour moi, un plan qui fonctionne, ce n’est pas un plan qui tient compte d’un seul critère. Et ce n’est pas un plan de type cloche de verre. » « Le provincial est mieux placé que le fédéral pour faire un plan de protection. C’est lui qui gère le régime forestier, les municipalités, les emplois. Pourquoi il ne l’a pas fait avant ? Je n’embarque pas là-dedans, je ne fais pas de politique. »

Gaétan Hovington, copropriétaire de l’épicerie Hovington Intermarché PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Gaétan Hovington, copropriétaire de l’épicerie Hovington Intermarché « Quasiment tous mes clients travaillent chez Boisaco. Si ça slack là-bas, c’est sûr que ça slack ici aussi », dit l’épicier. Il avoue ne pas voir clair dans la joute politique que se livrent le provincial et le fédéral au sujet de la protection du caribou. « On en vient à avoir de la misère à suivre, à savoir qui a raison. » Après avoir hésité à cause du contexte d’incertitude, M. Hovington a décidé d’investir pour agrandir l’entrepôt de son épicerie. « C’est sûr que c’est spécial d’investir dans un climat comme ça, mais on y va pareil. Un moment donné, on n’a pas le choix. C’est la seule épicerie de Sacré-Cœur et il fallait le faire. »

Frank-Olivier Maltais, opérateur et chef d’équipe chez Granulco PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Frank-Olivier Maltais, opérateur et chef d’équipe chez Granulco « J’avais de la misère à l’école, j’ai juste un secondaire 1. J’ai commencé sur le plancher ici et ils m’ont donné ma chance. J’ai monté les échelons. Aujourd’hui, j’opère l’usine au complet », dit-il devant les écrans qui documentent en direct l’état de fonctionnement de l’usine de granules du Groupe Boisaco. À 32 ans, ce père d’un enfant de 4 ans avoue être déstabilisé par la perspective d’une fermeture. « J’ai acheté un terrain et une maison. On est sur le bord de la rivière Sainte-Marguerite, j’ai la forêt à côté, je loue des champs à des cultivateurs. Moi, aller travailler en ville, oublie ça. Si ça ferme, je vais te dire franchement, je ne sais pas ce que je fais faire. »

Lise Boulianne, mairesse de Sacré-Cœur PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Lise Boulianne, mairesse de Sacré-Cœur « On prend ça de façon assez dramatique. On espère que M. Trudeau et son ministre vont changer d’idée », dit la mairesse de Sacré-Cœur. Devant le bras de fer entre le fédéral et le provincial sur la protection du caribou forestier, Mme Boulianne a résolument choisi son camp. « L’industrie n’a pas été entendue, le gouvernement provincial non plus. Le fédéral a déposé son décret sans écouter personne », déplore-t-elle. « Je ne crois pas que si on ferme la forêt à l’industrie forestière, ça va donner un regain de vie au caribou. Je n’y crois pas. »