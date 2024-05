Nous venons de loin

Il y a eu un bref moment, il y a quelque temps, durant lequel les années 1980 sont revenues à la mode. J’étais un peu sidérée – déjà ? On a beau être au courant du cycle des tendances, il me semblait que c’était hier. Mais non, ce présent dans lequel j’ai grandi est devenu une époque. Un jour on dit à notre fille, pâmée devant Stranger Things : « Eille ! J’avais exactement cette petite radio-là ! Et c’est ça aussi que j’écoutais ! », et on voit dans son regard qu’on vient d’ailleurs.