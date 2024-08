Productrice et animatrice, collaboration spéciale

Yes We Cat

Jamais je n’avais ressenti le besoin de parler du fait que j’ai choisi de ne pas avoir d’enfants. C’est une décision personnelle, instinctive et raisonnée à la fois. Ce n’est pas un sujet d’intérêt dans ma vie, je n’y pense jamais. Je suis juste complète sans enfants. Rarement ai-je entendu des commentaires sentencieux face à mon choix. Ou alors, on n’a jamais osé me les faire en pleine face.

Ces derniers temps, j’ai toutefois réfléchi davantage à la question.

Plusieurs jeunes et très jeunes femmes déclarent qu’elles ne mettront pas d’enfants au monde, pour des raisons liées aux changements climatiques, ou à cause de l’insécurité générale du monde.

Leur prise de position dépasse le personnel et devient un geste politique.

L’intuition que j’avais que ce choix personnel était aussi social et politique s’est confirmée quand J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, y est allé de cette déclaration pour (dis)qualifier la vice-présidente Kamala Harris, sans enfants : les femmes à chats sans enfants ont des vies misérables. L’attaque a fait réagir. Des Childless Cat Ladies For Kamala Harris ont donné des milliers de dollars à sa campagne, l’actrice Jennifer Aniston, peu connue pour son engagement politique, s’est indignée. Stéphane Laporte et Élisabeth Labelle ont réagi ici.

L’attaque de Vance visait la candidate à la présidence, mais dans les faits, elle heurtait toutes les politiciennes sans enfants de toutes les allégeances, les hommes politiques sans descendance, les femmes sans enfants en général et… les chats. Difficile de faire plus de dommages collatéraux. Il faut dire que ce Parti républicain a un historique douteux avec les félins. Donald ne se vantait-il pas « d’attraper les femmes par le pussy » ?

Encore aujourd’hui, les femmes sont soumises à une pression sociale qui les oblige à se justifier si elles ne sont pas mères, pression particulièrement cruelle pour celles qui souffrent d’infertilité. L’infécondité, surtout volontaire, est mal comprise, peu acceptée. Traiter une femme de childless cat lady, sur la scène politique, c’est l’enfermer dans une case préjudiciable pour atomiser son pouvoir. Elle devient dangereuse. On sous-entend qu’elle n’accomplit pas son devoir qui serait d’enfanter. Comme si pour être une « vraie femme », il fallait être mère.

Ça parle beaucoup de cette velléité historique de vouloir contrôler le corps des femmes. À plus vaste échelle, ça va dans le même sens que les attaques répétées contre le droit à l’avortement et à la contraception.

Tout ça confirme que la question de la non-maternité est un enjeu politique (pour l’instant localisé) aux États-Unis.

Les femmes à chats sans enfants ont aussi été des sorcières. L’insulte du sénateur Vance nous ramène à ces temps où on traquait les femmes indépendantes qui, par choix ou par destin, n’avaient pas de descendance. Depuis toujours, des hommes décident de la place que devraient occuper des femmes. Il n’a rien inventé.

Une femme sans enfants n’est pas une rare exception. Dans toutes les sociétés, elles représentent une proportion non négligeable des personnes. Au Québec, au début du XXe siècle, elles auraient été près du cinquième de la population féminine. Par refus, par abnégation ou pour des raisons médicales : on ne le saura pas. Ces histoires sont discrètes. Elles étaient religieuses, enseignantes, soutiens de parents âgés, « vieilles filles ».

Remontez dans votre histoire familiale, vous trouverez ces tantes bien-aimées, qui, hardies, défrichaient des voies inédites, des cousines qui s’occupaient de leur fratrie. Des femmes qui aidaient, instruisaient, soignaient, à une époque où le filet social dépendait grandement d’elles.

Des femmes qui, souvent, ne s’estimaient pas faites pour la maternité, mais qui ne le criaient pas sur les toits. L’Histoire a peu étudié le cas de ces femmes si nombreuses.

Les statistiques sur le sujet sont chiches. Les nullipares sont sous-étudiées. En fouillant bien, on déniche des bribes d’information. En France, en 2022, 13 % des femmes déclaraient dans un sondage ne pas vouloir d’enfants. Et 2021, au Michigan, 21,6 % des adultes affirmaient ne pas en vouloir. Un adulte sur cinq ! Une étude de 2018 du CSF montre que 52,7 % des Québécoises atteignent la trentaine sans avoir enfanté. Ce n’est pas qu’elles n’auront jamais d’enfants, mais plus de la moitié, à 30 ans, ça réduit le nombre de mères potentielles.

Les femmes sans enfants sont des belles-mères, s’occupent de leurs proches, de leurs parents, d’éducation, de soins aux personnes âgées. Elles sont des tantes, des amies qui ont CHOISI leur famille. Des femmes de carrière, qui font avancer la société à leur manière. Elles portent aussi des causes. Les enfants qu’elles n’ont pas mis au monde sont remplacés par leur prochain.

Elles ont toujours été et sont encore un rouage social sur lequel tous comptent.

Être sans enfants est un choix féminin et féministe, et c’est ce choix que des politiciens veulent contester aux Américaines. À l’heure où les politiques sociales conservatrices fleurissent, et où la religion revient en force dans l’espace public, pesant sur le corps des femmes, les femmes à chats sont de discrets symboles de résistance.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-FRANCE BAZZO Billy, chat indépendant

Je suis une femme à chats sans enfants.

Je ne me sens ni diminuée, ni égoïste, ni incomplète, ni inquiète pour mes vieux jours. Je contribue, je crois, à ma société. Comme plein de femmes au Québec. Comme plein d’Américaines.

Ce texte a été lu et approuvé par Billy, chat indépendant.

