Qui a connu le plus de succès à Paris : les États-Unis avec 126 médailles ou le Québec avec 4 médailles ? 1 Au prorata de leur population, c’est… le Québec !

Le décompte officiel du Comité international olympique favorise les pays les plus populeux. Certes, les États-Unis sont le pays qui a remporté le plus de médailles. Mais au prorata de leur population, les Américains arrivent au 42e rang pour les médailles parmi les 86 pays et États médaillés avec une population supérieure à un million de personnes.

Sur cette liste, le Québec se classe 39e, le Canada, 33e. Sur cette base, c’est la Nouvelle-Zélande qui a connu les meilleurs Jeux, suivie de Bahreïn, de la Jamaïque et de l’Australie.

Et si on compte à la fois les derniers Jeux d’hiver et d’été ? Au prorata de la population, le podium est composé de la Slovénie (ratio de 47 médailles par 10 millions de population), de la Nouvelle-Zélande (ratio de 44) et de la Suède (ratio de 28). Le Québec arrive au 15e rang (ratio de 15), le Canada, au 21e rang (ratio de 13), les États-Unis, au 45e rang (ratio de 4,5) sur 87 pays médaillés.

1. Pour les fins de ce classement, on a exclu les médailles gagnées en duo par les Québécois Félix Auger-Aliassime (tennis) et Nathan Zsombor-Murray (plongeon) parce que leur partenaire n’était pas du Québec.