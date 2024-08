Les candidats à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) se manifestent un après l’autre. Jusqu’ici, tous des hommes. Qu’est-ce qui explique l’absence des femmes ?

Ça m’a frappée la semaine dernière en lisant mon journal. Mes collègues évoquaient l’éventuelle candidature du ministre fédéral Pablo Rodriguez à la direction du Parti libéral du Québec. On en profitait pour dresser la liste des candidats potentiels de cette course qui doit débuter officiellement en janvier : outre M. Rodriguez, il y a le député libéral Frédéric Beauchemin, le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, l’ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec Charles Milliard et l’ancien maire de Montréal Denis Coderre.

Est-ce que cela vous frappe aussi, le fait qu’il n’y ait aucune femme sur cette liste ? Zéro.

En 2024, c’est désespérant.

Comment se fait-il que le plus vieux parti politique du Québec ne réussisse pas à attirer une seule candidate à sa direction ?

Est-ce parce que ce parti est trop vieux, justement ? Devrait-il se moderniser afin de se débarrasser de l’image de boys club qui lui colle à la peau ? Est-ce que l’expérience traumatisante – vue de l’extérieur, du moins –, de Dominique Anglade a refroidi les ardeurs potentielles ?

Il y avait pourtant des femmes autour de la table du comité de relance du parti qui a déposé son rapport en octobre dernier. Outre la coprésidente, la députée Madwa-Nika Cadet, on comptait 6 autres femmes sur les 13 membres qui formaient ce comité. On est en zone paritaire.

Le PLQ compte également d’excellentes députées, à commencer par Marwah Rizqy, que plusieurs rêvaient de voir se lancer. Elle aurait été une redoutable candidate, mais elle est actuellement en congé de maternité.

J’ai discuté de tout ça avec quelqu’un qui suit ces questions de près depuis de nombreuses années. Esther Lapointe est directrice générale du Groupe Femmes, politique et démocratie, un organisme indépendant et apolitique qui fait de l’éducation populaire et qui offre des formations sur différents aspects de l’engagement politique.

Comme moi, Mme Lapointe est découragée par l’absence de candidates à la direction du PLQ. Mais elle n’est pas tellement surprise.

« Le Parti libéral a une longue tradition, avec des codes établis, observe-t-elle. Or, ces règles ont été instaurées par les hommes. Ces derniers – je ne sais pas si vous l’avez remarqué – se questionnent très rarement à savoir s’ils savent faire de la politique. Ils ‟savent” alors que par défaut, les femmes ne le sauraient pas et il faudrait leur montrer. »

Je suis d’accord avec Mme Lapointe : il y a des attitudes intériorisées, autant chez les hommes que chez les femmes, qui sont très longues à changer.

Cela dit, ça me désole qu’encore en 2024, alors que nous parlons de la place des femmes en politique depuis plusieurs décennies, et que nous avons déjà connu des conseils des ministres paritaires (dont un au sein du PLQ sous Jean Charest !), nous en soyons grosso modo au même point.

À se demander : où sont les femmes ?

Cette faible représentation féminine inquiète aussi Esther Lapointe. Selon elle, l’expérience de Dominique Anglade n’est pas la seule qui pourrait avoir eu l’effet d’une douche froide sur l’envie des femmes de se présenter : celle de Pauline Marois aussi. « Dans les deux cas, il y a ce réflexe de pousser les gens vers la sortie après une défaite plutôt que de leur laisser le temps de travailler à mettre en place les réformes qu’elles souhaitaient apporter dans leur parti respectif. Ces deux femmes se sont heurtées à de la résistance à l’intérieur même de leur parti, et même au sein de leur propre équipe. »

Esther Lapointe estime que le PLQ devrait se questionner, se secouer les puces. Mais elle reconnaît que la machine est puissante et les habitudes, incrustées. « Regardez Québec solidaire ! dit-elle. C’est un parti créé sous des codes différents qui se fait tirer vers les façons de faire des partis traditionnels. »

Il y a la force des traditions, les valeurs et les façons de faire des partis politiques. Et il y a aussi les attitudes individuelles. Pauline Marois me l’avait déjà expliqué en entrevue il y a plus de 10 ans. Lorsqu’elle rencontrait des candidats potentiels, les hommes disaient oui sans hésiter, alors que les femmes se demandaient si elles étaient assez compétentes, quel effet aurait leur engagement sur leur vie de famille, etc.

Les années passent et ces observations sont toujours valides aujourd’hui. Je ne dis pas qu’il ne faut pas réfléchir avant de se lancer, au contraire.

Mais je déplore que des femmes ultracompétentes soient encore retenues par des considérations qui ont à voir avec l’estime de soi, la charge mentale, etc., alors qu’il y a bien des hommes qui lèvent la main même s’ils gagneraient à réfléchir un peu plus longtemps avant de se lancer.

Avec Esther Lapointe, nous avons aussi discuté de l’importance des modèles féminins en politique. Parfois, il faut parcourir quelques centaines de kilomètres pour en trouver. À Ottawa, notamment, où Justin Trudeau a nommé des femmes dans des postes-clés de son gouvernement.

Et aux États-Unis où, depuis trois semaines, Kamala Harris s’épanouit sous nos yeux, elle qui était dans l’ombre depuis quatre ans. « Quand tu es numéro deux, tu ne peux pas faire comme si tu étais numéro un, remarque Esther Lapointe. Tu dois garder profil bas. »

Personne ne peut prédire l’issue du vote de novembre prochain, mais chose certaine, Mme Harris semble tout à fait capable d’occuper le célèbre fauteuil du bureau Ovale de la Maison-Blanche.

Espérons qu’elle inspirera des femmes de ce côté-ci de la frontière.

