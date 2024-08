Je suis né à Drummondville, terre de longs boulevards et d’autoroutes, située au centre de la province comme un cœur discret, au carrefour d’à peu près tout : entre Québec et Montréal, l’est et l’ouest, le nord et le sud.

Si on est de son enfance, comme l’écrit Robert Lalonde dans son plus récent livre1, eh bien moi, je suis l’enfant de ce pays de l’à-mi-chemin et de l’à-peu-près, où l’on s’habitue à regarder les autres passer en rêvant de les suivre jusqu’au bout du monde.

Rejeton d’une famille modeste, j’ai grandi au sud de Drummond, dans le quartier Saint-Nicéphore, sur le chemin qui mène à L’Avenir (oui, ce village existe). Dans cette banlieue de nulle part ouverte à tous les rêves, j’ai habité dans un immeuble d’appartements de la rue Vadnais, où j’ai couru l’aventure avec Yannick et Jocelyn, tiré de la carabine à plomb et joué à la lutte, épié un vieil ermite qui vivait au bout d’un terrain vague et des amoureux venus s’embrasser dans un garage abandonné.

J’ai aussi habité rue Beaulieu, à l’angle du chemin Tourville, dans une petite maison rouge, qui depuis est devenue grise. Une maison si petite que si vous passez aujourd’hui par là, vous avez toutes les chances de la manquer. On la trouve juste après le poste Heriot, blottie derrière un garage, à l’ombre de quelques grands sapins qui m’ont paru bien fatigués la dernière fois que j’y suis allé.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un coin tranquille du parc Woodyatt, à Drummondville

Oui, j’ai grandi à Drummondville : j’ai joué au parc Woodyatt et lancé des cailloux dans la rivière Saint-François, mangé du fromage en grains au Village québécois d’antan et fait de la luge au parc des Voltigeurs. J’y ai connu mes premières amourettes, à l’école Saint-Simon et l’école l’Aquarelle : Julie, Mélanie et Line, partie aux États-Unis… À 9 ans, j’ai déménagé, d’abord dans les Cantons-de-l’Est, à Asbestos et à Richmond, ensuite en Mauricie, à Shawinigan, où j’ai vécu mon adolescence.

La constante de ces lieux ? Des petites villes, qui ont toutes rêvé de devenir grandes, sans doute comme celle que Mélikah Abdelmoumen s’apprête à nous faire découvrir dans son nouveau roman⁠2.

J’ai ainsi passé toutes mes années de formation le long d’un axe mineur, celui de l’autoroute 55, observant la polarisation Montréal-Québec et les guerres de clocher d’un peu loin, très maladroit quand venait le temps de trancher. Entre Montréal et Québec, qui ont chacune leurs écoles et leurs cénacles, leurs gloires et leurs exploits, que choisir ? Nelligan ou François-Xavier Garneau ? Rue Sainte-Catherine ou rue Saint-Jean ? Le Canadien ou les Nordiques ? J’ai beau vivre à Montréal depuis 30 ans, j’ai l’impression que la question reste en suspens. On est de son enfance…

J’en parlais l’autre jour à mon ami Félix, de 12 ans mon cadet et que je surnomme affectueusement « papa » (car il porte le même prénom que mon père) : je pense que pour rendre compte de la diversité littéraire et culturelle du Québec, il reste encore un mouvement à définir, une communauté de sensibilités à nommer, quelque chose comme une école, l’école de la 55, qui va de Sherbrooke à Shawinigan et relie les Pays-d’en-haut aux États-d’en-bas. Une petite école sans prétention (comment pourrait-il en être autrement ?), qui réunit toutes sortes d’écrivains qui ont en commun ce besoin de partage et de rassemblement. L’école du dialogue et de l’échange, du va-et-vient entre les contraires, à l’intersection de toutes les histoires, de tous les imaginaires. Une école dont toutes les portes sont ouvertes et où chacun est bienvenu, y compris tous ceux qui, de Montréal à Québec et jusqu’aux confins de ce presque pays, ont le sentiment de ne pas avoir encore trouvé leur place. J’ai des amis de Lyon, du Chili et de l’Acadie qui se sentiraient dans cette école comme à la maison.

Parmi les membres les plus en vue de l’école de la 55, des membres officieux il va sans dire – car ils apprennent la nouvelle au moment de lire ces lignes –, j’élirais Jean-Philippe Pleau, de Drummondville, l’auteur de Rue Duplessis, dont le métier d’animateur le place au carrefour de toutes les pensées. Je nommerais aussi l’écrivain Gérald Gaudet, de Trois-Rivières, dont les entretiens avec ceux et celles qui font la littérature d’aujourd’hui sont autant d’occasions de découvertes et de rencontres⁠3.

PHOTO MARIKA VACHON, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Jean-Philippe Pleau ferait partie des « membres les plus en vue de l’école de la 55 », selon notre chroniqueur.

Je ferais une place à Nathalie Plaat, de Sherbrooke, psychologue et essayiste dont les Chroniques d’une main tendue cultivent l’art du silence et de l’écoute. À l’essayiste Étienne Beaulieu, qui vit à Sherbrooke et s’occupe des Correspondances d’Eastman, dont les livres cherchent à tracer une voie neuve, hors des sentiers battus⁠4. J’inclurais Yvon Rivard, de Shawinigan, véritable passeur, dont il faut relire Personne n’est une île et les Exercices d’amitié. Et bien d’autres encore que je crains d’oublier, car la liste des membres s’allonge à mesure que je réfléchis : l’essayiste Véronique Grenier et la romancière Sarah Rocheville (Sherbrooke), les poètes Isabelle Dumais et Marie-Josée Ayotte (Trois-Rivières), les romanciers Patrick Senécal (Drummondville), François Blais (Grand-Mère) et Joël Bégin (Batiscan), l’éditeur et nouvelliste Gilles Pellerin (Shawinigan). Et il y aurait assurément une belle place pour ces grands noms : Hélène Dorion (Orford), Patrick Nicol et Louis Hamelin (Sherbrooke)…

Cette école dont je rêve n’existe pas, du moins pas encore, et c’est sans doute mieux ainsi.

Car ce qui nous manque est peut-être plus important que ce que nous possédons. Les lieux de notre enfance nous définissent non seulement par ce qu’ils nous offrent, mais par ce qui leur fait défaut.

Si Michel Rivard, fils de Pointe-Saint-Charles, a toujours voulu voir la mer, moi, c’est aux montagnes que j’ai toujours rêvé.

Et comme à Drummondville il n’y avait pas la moindre colline, je me suis longtemps plu à imaginer, quand nous roulions en voiture sur les routes de campagne, que la ligne de nuages sombres à l’horizon était celle d’une grande chaîne montagneuse que je pourrais un jour escalader. Une grande chaîne qui reculait à mesure que nous avancions, comme un infini mouvant. Oui, dans ce plat pays qui était le mien, je rêvais de hauteur et de transcendance. Et pour cela il suffisait du ciel, d’un peu d’imagination… et de quelques livres aussi.

Bon 12 août.

1. Robert Lalonde, On est de son enfance, Boréal, 2024.

2. Mélikah Abdelmoumen, Petite-Ville, Mémoire d’encrier, 2024 (en librairie le 4 septembre).

3. Gérald Gaudet, Nos lieux de rencontre. Entretiens sur l’essai littéraire, Nota Bene, 2024.

4. D’Étienne Beaulieu, je suggère la lecture de La pomme et l’étoile, Varia, 2019.

