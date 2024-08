Maintenant que les Jeux olympiques de Paris sont terminés, réfléchissons un peu à l’avenir du mouvement olympique.

Et si, pour réduire les coûts pour les hôtes, on tenait l’évènement sportif le plus important au monde non pas dans une ville, mais dans un pays au complet ?

Je ne parle pas de tenir quelques épreuves à l’extérieur d’une ville hôtesse, comme ça se fait depuis des décennies, mais de répartir les compétitions entre les principales villes d’un pays. Comme à la Coupe du monde de soccer.

Le Canada serait ainsi bien positionné pour accueillir les Jeux, en été mais surtout en hiver. Par exemple, pour des Jeux d’hiver, le ski alpin pourrait avoir lieu à Lake Louise, le curling dans l’Ouest canadien, le patinage de vitesse longue piste à Québec, les autres sports à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa. Comme on n’aurait pas besoin de nouvelles infrastructures sportives, les contribuables canadiens n’auraient qu’à payer pour la sécurité. Ce serait tout de même une facture de plusieurs milliards, c’est donc un pensez-y-bien…

Pour le mouvement olympique, il y aurait trois avantages à présenter les Jeux dans un pays plutôt qu’une ville.

Premièrement, on diminuerait les coûts pour les pays hôtes, ce qui concorde avec la philosophie prônée par le Comité international olympique (CIO) avec son Agenda 2020. Le CIO veut que les villes utilisent les infrastructures sportives existantes, au lieu d’en construire des nouvelles à coups de centaines de millions de dollars. À Paris, on a construit seulement deux sites permanents, pour un total de 300 millions d’euros. Pour 2028, Los Angeles ne construira aucune nouvelle infrastructure sportive.

Ce qui coûte cher aux contribuables, ce n’est pas l’organisation des Jeux en tant que telle. Les revenus générés par les Jeux (droits télé, commandites, billets, etc.) couvrent les dépenses d’organisation.

Ce sont plutôt la construction et la rénovation des infrastructures sportives et du village olympique (coût net de 2,2 milliards d’euros à Paris), ainsi que la sécurité (coût de 3 milliards d’euros à Paris)⁠1. Ces dépenses sont assumées par les gouvernements des pays hôtes, principalement les gouvernements centraux.

Une ville a rarement toutes les infrastructures sportives pour accueillir les Jeux. Un pays, oui. Plus besoin de construire de nouvelles infrastructures et d’endetter les contribuables.

Dans un monde idéal, le CIO aiderait aussi, avec les revenus des Jeux, à éponger une partie des dépenses en sécurité des pays hôtes. Il n’est malheureusement pas rendu là.

Deuxièmement, le concept de pays hôte permettrait aux contribuables de tout un pays, ceux-là mêmes qui paient la grande partie de la facture olympique, de bénéficier des Jeux.

Troisièmement, les pays de petite et moyenne taille, comme le Canada, auraient de meilleures chances d’accueillir les Jeux.

Vous trouvez cette idée de pays hôte farfelue ? Ne riez pas trop vite. Le jour n’est peut-être pas si loin où le CIO attribuera les Jeux à des pays.

Les prochains Jeux d’hiver, en 2026, auront lieu à Milan et Cortina d’Ampezzo, deux villes italiennes situées à 400 kilomètres de distance.

Les Jeux d’hiver de 2030 seront dans les Alpes françaises. Il y aura quatre régions de compétition et cinq villages olympiques.

Ce n’est pas tout.

Le CIO poursuit un « dialogue privilégié » avec la Suisse pour l’organisation des Jeux d’hiver de 2038.

Si ça fonctionne, ça ne sera pas les Jeux de Genève, de Lausanne ou de Zurich. La Suisse propose de tenir les Jeux dans… une quinzaine de villes. Ce seraient les premiers Jeux qui se tiendraient véritablement dans tout un pays.

« Nous voulons des Jeux décentralisés, en utilisant des infrastructures sportives qui existent déjà. La plupart de nos sites potentiels accueillent des championnats du monde ou des championnats européens », m’explique Urs Lehmann, coprésident de la candidature de Switzerland 203X. Le CIO et la Suisse ont jusqu’en 2027 pour s’entendre sur les détails. Je suis convaincu qu’ils y arriveront.

Aujourd’hui, les Jeux sont conçus pour la télévision. Pour les téléspectateurs, une ville ou un pays hôte ne fait aucune différence.

La candidature de Montréal-Toronto sur la glace

Pour les Jeux d’hiver, peu de villes nordiques ont toutes les infrastructures sportives. À peu près tous les pays nordiques les auraient.

Pour les Jeux d’été, seules quelques métropoles (Paris, Londres, Tokyo, Pékin, Shanghai, Rio, Los Angeles) ont déjà les infrastructures. Des dizaines de pays les ont.

Un exemple concret ? Seul, Montréal ou Toronto ne peut pas accueillir les Jeux d’été sans de nouvelles infrastructures coûteuses. À deux, c’est possible.

Ce n’est pas pour rien que le Comité olympique canadien (COC) a étudié, début 2021, la possibilité d’une candidature conjointe Montréal-Toronto pour des Jeux d’été dans les années 2030, ont révélé à l’époque mes collègues Alexandre Pratt et Simon Drouin⁠2.

Le dossier a toutefois été mis sur la glace fin 2021 par le COC, qui a priorisé Vancouver pour les Jeux d’hiver de 2030. Alors qu’on discutait avec le CIO, la Colombie-Britannique a dit non en 2022. Fin du projet.

Depuis, le COC n’a pas rouvert le dossier de Montréal-Toronto. Il n’y a pas eu de discussions avec les gouvernements depuis des années. « Nous sommes intéressés à ramener les Jeux olympiques au Canada, mais nous voulons prendre le temps de réfléchir à une candidature », dit Andrew Baker, chef des relations externes du COC.

Première étape de cette réflexion : veut-on accueillir les Jeux d’hiver ou les Jeux d’été, plus difficiles à obtenir mais plus prestigieux ?

Pour les Jeux d’été, le plus tôt serait 2040, où Londres part favorite. De façon plus réaliste, on parle de 2044 ou 2048. Pour les Jeux d’hiver, le plus tôt serait 2042.

Et si le Canada proposait des Jeux partout au pays, comme la Suisse ? Pour l’instant, cette option n’est pas dans les plans du COC. « Ça pourrait être accepté par le CIO, mais ce n’est pas quelque chose que nous avons regardé », dit Andrew Baker.

