Pour un pays, gagner des médailles aux Jeux olympiques, c’est très bien.

Ça veut dire que vos athlètes d’élite sont très performants.

Mais ça ne veut pas dire que vos citoyens font du sport ou sont en santé.

Aux Jeux olympiques de Paris, les États-Unis sont le pays qui a remporté le plus de médailles (86 en date de mardi)1.

Ils ont beau avoir développé des athlètes exceptionnels (Simone Biles, Katie Ledecky, Michael Phelps), les Américains sont parmi les citoyens du monde occidental qui font le moins de sport. Ils ont aussi le pire taux d’obésité.

« Les Américains vont gagner le classement général des médailles, mais c’est la société la moins en forme au monde », dit Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, un organisme qui milite pour de saines habitudes de vie.

« On peut investir dans le sport de haut niveau pour vouloir aller chercher plus de médailles, mais ça ne fera pas de nous une société plus en forme et en santé », résume le chercheur Benoit Arsenault, professeur à la faculté de médecine de l’Université Laval.

Les chiffres donnent raison à Pierre Lavoie et Benoit Arsenault.

Parmi les 10 pays (dont le Canada) qui ont remporté le plus de médailles aux Jeux olympiques de Paris, seulement deux (Pays-Bas, Royaume-Uni) se classent dans le top 10 des pays les plus sportifs, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le podium des pays dont les habitants font le plus de sport : la Suède (or), les Pays-Bas (argent) et la Finlande (bronze). Le Danemark arrive quatrième.

À Paris, le Canada gagne peut-être beaucoup de médailles. Mais nous sommes peu sportifs et vivons en santé moins longtemps.

Sur 35 pays (34 pays de l’OCDE et la Chine), le Canada arrive au 10e rang pour le nombre de médailles (merci, Summer McIntosh !), au 6e rang pour le taux d’inactivité sportive au sein de sa population, au 11e rang pour le taux d’obésité (20 % en 2019) et au 20e rang pour l’espérance de vie en bonne santé.

Le Japon arrive premier pour l’espérance de vie en bonne santé : un Japonais vit en bonne santé neuf ans de plus qu’un Américain et trois ans de plus qu’un Canadien.

Les États-Unis sont premiers pour le nombre de médailles à Paris, mais dixièmes pour le taux d’inactivité physique, ils ont le taux d’obésité le plus élevé, et sont avant-derniers pour l’espérance de vie en bonne santé.

En matière de sport et de santé, le Canada aurait intérêt à s’inspirer des pays scandinaves (oui, encore les pays scandinaves !), du Japon et de la Corée du Sud. Ces pays forment des champions olympiques, mais ils mettent beaucoup l’accent sur les saines habitudes de vie (Japon, Corée du Sud) et le sport participatif (Scandinavie).

« Le Canada est pogné avec un modèle similaire aux États-Unis, axé sur la performance d’élite, dit Pierre Lavoie. Les pays scandinaves performent au niveau de la santé publique et au niveau de l’élite. »

Or, l’urgence nationale, ce n’est pas de gagner absolument des médailles, c’est de s’assurer que nos jeunes soient actifs pour la vie. La Finlande a décrété l’état d’urgence parce que seulement 36 % de ses jeunes étaient assez actifs. Au Québec, seulement 19 % de nos jeunes sont assez actifs. Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie

Aux États-Unis et au Canada, on vise d’abord à développer des champions. Cette course à l’excellence est contreproductive pour la société, parce qu’on décourage beaucoup de jeunes d’être actifs en misant sur la performance et l’excellence. On spécialise aussi les jeunes athlètes trop vite dans un sport, au lieu de les inciter à essayer plusieurs sports.

Pierre Lavoie aimerait vivre dans une société où les jeunes essaient plein de sports, où il n’y a pas de spécialisation avant 13 ans. « Le jeune développerait une boîte à outils sportive qui lui servira pour la vie », dit-il.

L’idée n’est pas d’être contre le sport d’élite, qui a sa place. Mais pour réduire nos dépenses en santé, il faut que le plus de Canadiens possible soient actifs, pas qu’on développe d’autres prodiges comme Summer McIntosh.

Être sportif, être actif, être en santé

Pratiquer un sport de façon régulière est une excellente façon de rester en santé.

Si on pouvait mettre l’activité physique dans une pilule, ce serait la meilleure pilule pour la prévention des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies du cœur et l’hypertension artérielle. Benoit Arsenault, professeur à la faculté de médecine de l’Université Laval

Mais attention : contrairement à ce qu’on pourrait croire, le sport n’est PAS le facteur le plus important pour rester en santé.

Le plus important, c’est d’avoir globalement de bonnes habitudes de vie. Avoir une alimentation équilibrée. Bien dormir. Être actif.

On peut être actif sans faire de sport. Être actif, c’est marcher pour aller au travail, jardiner, faire un travail manuel. Vous ne gagnerez pas de médaille en marche au travail, mais c’est excellent pour la santé.

Les Japonais et les Coréens font très peu de sport. Mais sans s’en rendre compte, dans leurs activités quotidiennes, ils sont très actifs, marchent beaucoup, sont peu sédentaires. Et ils s’alimentent sainement.

Résultat : ils sont les deux peuples les plus en santé au monde. Ils ont le plus faible taux d’obésité (l’obésité est un phénomène complexe qui dépend de plusieurs facteurs, dont la génétique), et la plus grande espérance de vie en bonne santé.

« Une saine alimentation et l’activité physique ont toutes deux un impact important sur la santé », dit la nutritionniste Karine Paiement, chargée de cours à la faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Chose certaine, le nombre de médailles remportées par vos concitoyens n’influencera pas votre état de santé.

1. Nombre de médailles après le mardi 6 août

