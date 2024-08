Depuis ses débuts, Taylor Swift est très stratégique. L’énorme succès de la chanteuse est le fruit du talent et de calculs faits avec tact. Un exemple emblématique est le moment toujours opportun et réussi de ses sorties d’albums.

C’est donc avec une certaine excitation que j’attendais le jour où elle donnerait son appui à un ou une candidate pour la prochaine élection présidentielle américaine.

Ce ne serait pas nouveau pour Taylor Swift. En 2018, elle donnait son appui aux candidats démocrates de son État du Tennessee, lors des élections de mi-mandat, à la suite desquelles l’organisme vote.org avait signalé une importante hausse des inscriptions sur les listes électorales. En 2020, la chanteuse a aussi soutenu le président Joe Biden.

Taylor Swift est peut-être la personnalité publique non politique qui aura la plus grande influence sur le vote, comme Oprah Winfrey en 2008.

À l’époque, il avait été calculé que son appui à Barack Obama – alors qu’il était en lice pour être le candidat démocrate contre Hillary Clinton – avait valu au sénateur 1 million de votes.

C’est important. Le public cible de Swift représente surtout de jeunes électeurs – un groupe qui a, historiquement, un taux de participation plus faible que les groupes plus âgés. C’est aussi le public de Beyoncé. Cette dernière a autorisé l’équipe de Kamala Harris à piger dans son catalogue pour les rassemblements de la candidate, et des médias rapportent qu’on verra Beyoncé au côté de la vice-présidente dans les jours à venir.

La sortie de Taylor Swift a eu lieu subtilement, en Pologne, il y a moins de 48 heures. Une des scénographies de l’un de ses concerts à Varsovie mettait en scène une silhouette qui ressemblait à Kamala Harris. Mme Swift a publié une photo de la scène sur ses réseaux sociaux.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TAYLOR SWIFT

Mais même avant cette discrète sortie de Taylor Swift, il y a eu ses fans – les Swifties. Le jour du désistement de Joe Biden, le groupe Swifties for Harris voyait le jour. En peu de temps, et symbolisant l’enthousiasme qu’a insufflé la candidature de Kamala Harris, l’initiative spontanée comptait des centaines de bénévoles et des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux – non pas avec l’objectif de simplement commenter cette élection, mais plutôt avec le but de mobiliser le vote pour Kamala Harris. Notamment pendant les concerts de l’artiste. C’est une mobilisation déjà remarquée par la campagne de Mme Harris, et il ne serait pas surprenant que Swifties for Harris se taille une place d’importance lors de la convention démocrate à Chicago, dans deux semaines.

Le numérique : un champ de bataille

Avant que Joe Biden ne quitte la course à la présidence, Donald Trump le devançait dans les intentions de vote des électeurs âgés de 18 à 29 ans. Ce n’est pas anodin, puisque lors de l’élection de 2020, le président Biden avait remporté la tranche d’électeurs âgés de moins de 30 ans avec une marge de 24 points. Cette fois-ci, les jeunes conservateurs sont bien organisés, soutenus par divers groupes représentant une nouvelle génération qui n’est pas nostalgique de Ronald Reagan. Son modèle du conservatisme est celui de Donald Trump.

Le champ de bataille de la « Gen Z » est surtout en ligne. Les candidats le savent. En juin dernier, Donald Trump s’est joint au réseau TikTok. En très peu de temps, ils étaient trois millions d’abonnés à le suivre. Une fois dans la course à la présidence, Kamala Harris ne s’est pas fait attendre sur le réseau qui n’est peut-être que le cinquième en matière de popularité, mais qui a l’influence de créer des tendances qui transcendent le web. Comme pour les marques et les organisations de presse qui s’y investissent, les politiciens les plus futés savent que ne pas être sur TikTok, c’est prendre le risque de passer à côté d’un important public.

Selon le centre de recherche Pew, près du tiers des adultes de moins de 30 ans consultent régulièrement TikTok pour s’informer1. C’est une augmentation de 255 % depuis 2020.

Le virage – pour ne pas dire la flagrante amélioration – de la stratégie numérique de la campagne de Kamala Harris est évident et remarquable. Cette stratégie est aujourd’hui plus réactive et plus mordante. Mais être satirique et composer de parfaites publications n’est pas suffisant, surtout contre un adversaire qui est très fort en communication – même si cette dernière est surtout basée sur des mensonges. Il faut aussi, et surtout, parler des enjeux qui comptent pour la « Gen Z ».

Liberté, égalité, fraternité

Une étude de l’Université de Berkeley, en Californie, rappelle que les jeunes conservateurs sont plus égalitaires que leurs aînés. Voilà un point en commun avec les jeunes libéraux. Et pour cette génération marquée par les tueries dans leurs écoles, la question des armes à feu est prioritaire, même si pour la jeune gauche et pour la jeune droite, la solution idéale n’est pas la même. Aussi, dans le palmarès des enjeux les plus importants pour une grande partie de la génération Z, on trouve l’égalité des genres, l’accès à la santé et aux droits reproductifs et des politiques économiques plus équitables ; elle s’attend à des propositions claires dans les programmes électoraux.

Le candidat ou la candidate incapable d’offrir de vraies solutions à ces enjeux primordiaux perdra cet important électorat.

La génération Z est persistante et exige des réponses. Lorsque les candidats accordent des interviews à des médias numériques comme les balados et les streams, surtout consommés par les plus jeunes, les environnements moins traditionnels et les questions souvent incisives rendent plus difficile pour les candidats de passer leur cassette habituelle. C’est bienvenu.

Avec 40,8 millions de membres admissibles au vote le 5 novembre prochain qui semblent plus engagés depuis deux semaines, la génération Z s’imposera lors de l’élection présidentielle. Et ça, c’est pour le mieux.

1. Consultez le sondage du Pew Research Center (en anglais)

