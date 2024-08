Pourquoi les JO nous font-ils du bien ?

Ça fait maintenant un peu plus d’une semaine que je suis attentivement la grand-messe des JO de Paris. Je me surprends à découvrir et à apprécier toutes sortes de disciplines, des classiques comme le tennis, la natation ou la course, mais aussi d’autres qui me sont tout à fait étrangères comme le rugby, le lancer du marteau ou le basketball à trois.