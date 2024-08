Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes et de l’Expédition Saint-Laurent, qui vise à nettoyer les rives du Saint-Laurent de ses déchets de plastique

1000 tonnes de plastique et un poids de moins sur les épaules

Températures record, incendies de forêt, inondations : les maux de l’environnement donnent bien des raisons de s’inquiéter. « Le meilleur remède contre l’écoanxiété, c’est de passer à l’action », estime Jimmy Vigneux, cofondateur de la Mission 1000 tonnes, qui mise sur la mobilisation citoyenne pour nettoyer les abords des cours d’eau.

La vague de chaleur qui touchait Montréal à la fin de juillet battait son plein lorsqu’on a retrouvé Jimmy Vigneux près de la plage urbaine de Verdun. « On oublie souvent qu’on a accès au fleuve à Montréal, observe-t-il. Ici, à Verdun, les gens se baignent dedans. »

Il n’y a pas foule en ce mardi après-midi, mais quelques dizaines de personnes profitent du soleil, du sable et de l’eau. Des familles avec de jeunes enfants, surtout. On sent ici un parfum de vacances plus enivrant que dans n’importe quel autre parc de la ville.

Ce lieu a une valeur symbolique aux yeux de Jimmy Vigneux. C’est d’ici que partira l’Expédition Saint-Laurent, ce vendredi – on y reviendra. C’est aussi ici que la Mission 10 tonnes (l’objectif a été multiplié par 100, depuis) a mené sa première opération citoyenne de ramassage de déchets. « Les gens de Verdun se mobilisent beaucoup », souligne-t-il, citant Propre@Verdun, un groupe de citoyens qui nettoient les espaces publics.

Comme pour lui donner raison, Jimmy Vigneux est interpellé deux minutes plus tard par un passant qui a reconnu son t-shirt. François Dandurand connaît la Mission 1000 tonnes, mais n’a encore jamais participé à un ramassage collectif dans son coin. « Je n’étais pas dans les parages quand ça se faisait », explique-t-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE « On peut prévoir un sac pour ramasser des déchets ou, ici à la plage, il y a des poubelles. Je n’ai aucune excuse pour ne pas le faire », juge François Dandurand (à droite), croisé à la plage urbaine de Verdun lors d’une rencontre avec Jimmy Vigneux, de la Mission 1000 tonnes.

Des déchets, il en ramasse quand même partout où il va. Seul. Depuis 20 ans. L’idée lui est venue après avoir vu un autre citoyen le faire. « Je trouvais qu’il avait l’air un peu fêlé, avoue-t-il. Je me disais que c’était aux employés de la Ville de faire ça. » Puis, à force d’y réfléchir, il s’est dit qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il y ait un col bleu à chaque coin de rue pour ramasser tout ce que les citoyens « pitchent sans regarder ». Alors, il s’est mis en action.

L’élan de s’impliquer

Jimmy Vigneux, qui est aussi à la tête de Stratégies Saint-Laurent, un organe de concertation visant notamment à protéger le fleuve, ne se destinait pas à l’action environnementale. Il reconnaît cependant avoir un fond militant bien ancré. « J’ai toujours voulu m’impliquer socialement, créer du changement pour les causes que je trouve justes », dit-il.

Avant de lancer ce qui est devenu la Mission 1000 tonnes, Jimmy Vigneux essayait déjà de provoquer une prise de conscience. « Je partageais de mauvaises nouvelles environnementales sur les réseaux sociaux en me disant : ça va réveiller le monde », se rappelle-t-il. Jusqu’à ce qu’il se rende compte que ça faisait l’inverse.

Les mauvaises nouvelles donnent envie de se refermer sur soi-même et nourrissent l’écoanxiété, a-t-il constaté. Ainsi, quand la biologiste marine Lyne Morissette et lui ont lancé leur projet citoyen de nettoyage des berges, il était capital que le message soit positif et le reste.

« On ne dit jamais : ‟Regardez comme c’était dégueulasse”, dit-il, en parlant des opérations de nettoyage. On dit : “On était 50, on était 100 personnes, c’était le fun de faire ça ensemble pour changer les choses.” Ça, c’est motivant. Il faut créer un mouvement positif. Les mouvements catastrophistes, les gens s’en éloignent, c’est déprimant. »

Passer à l’action a un autre avantage, selon lui : prendre conscience qu’on n’est pas seul. L’idée de Lyne Morissette et de Jimmy Vigneux a fait boule de neige, en effet. Des communautés de toutes les régions du Québec se sont mobilisées, effectuant des milliers de nettoyages communautaires qui ont permis de ramasser 404 tonnes de déchets à ce jour.

Un effet global

Il y a toujours des déchets à ramasser un peu partout dans la région de Montréal, surtout des plastiques à usage unique, mais Jimmy Vigneux voit la différence entre 2018 et maintenant. « On ne trouve plus beaucoup de pneus, de morceaux de frigidaire ou de métal, de gros morceaux comme ça, parce que ça fait sept ans qu’on les ramasse », dit-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jimmy Vigneux ramasse des déchets à la plage de Verdun.

La Mission 1000 tonnes a aussi gagné en portée. Elle a désormais des « ambassadeurs » jusqu’en France, au Danemark et au Togo, qui mobilisent leur communauté pour ramasser des déchets. Ses ambitions sont aussi plus importantes : elle amorcera vendredi une opération baptisée Expédition Saint-Laurent, qui partira de Verdun pour se rendre à Anticosti, avec des arrêts dans une dizaine de municipalités sur la route.

En plus d’organiser des opérations de nettoyage des berges et des fonds marins (des plongeurs seront mis à contribution) tout au long du parcours, l’équipe prendra des échantillons de sédiments pour caractériser les microplastiques qu’on y trouve. En sachant quels types de microplastiques on trouve sur les berges, les efforts de nettoyage pourraient être mieux ciblés, explique Jimmy Vigneux.

Ce qui fait le succès de la Mission 1000 tonnes, selon Jimmy Vigneux, c’est qu’elle repose sur un geste à la portée de tout le monde – se pencher pour ramasser un déchet – et que la protection de l’environnement concerne tout le monde. « On peut guérir toutes les maladies de la Terre, mais si la planète meurt, ça ne sert à rien. »

59 %

Une majorité de Québécois des générations Y (millénariaux) et Z croient que l’environnement va se détériorer en 2024. (Source : Étude jeunesse, Léger, été 2023)

Pour participer à l’Expédition Saint-Laurent Nettoyage collectif à Montréal : 9 août

Nettoyage collectif à Matane : 10 août

Nettoyage collectif à Rimouski : 11 août

Nettoyage collectif à Cacouna : 12 août

Nettoyage collectif à Montmagny : 13 août

Nettoyage collectif à Sorel : 14 août

Nettoyage collectif à Québec : 15 août

Nettoyage collectif aux Escoumins : 16 août

Nettoyage collectif à Baie-Comeau : 17 août

Nettoyage collectif à Sept-Îles : 18 août

Nettoyage collectif à Havre-Saint-Pierre : 19 août

Qu’est-ce que la Mission 1000 tonnes ? Lancée en 2018, l’initiative vise à assainir les abords de nos cours d’eau afin d’éviter que les déchets – en particulier les matières plastiques – se fassent un chemin jusqu’aux océans, où les courants marins les rassemblent en d’immenses « continents de plastique ». L’organisme organise et coordonne des opérations de nettoyage auxquelles sont conviés les riverains et citoyens. Son succès est tel que son objectif de déchets à ramasser est passé de 10 à 100, puis à 1000 tonnes.

