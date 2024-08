PHOTO JAMES HILL, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Ça fait maintenant un peu plus d’une semaine que je suis attentivement la grand-messe des JO de Paris. Je me surprends à découvrir et à apprécier toutes sortes de disciplines, des classiques comme le tennis, la natation ou la course, mais aussi d’autres qui me sont tout à fait étrangères comme le rugby, le lancer du marteau ou le basketball à trois.

Un soir, j’ai regardé par hasard en reprise les « meilleurs moments » de la voile à deux. Aucun son, que l’image de petits bateaux qui avancent à grande vitesse entre des bouées, sans commentaire. Que le bruit des vagues et du vent. Ennuyant, vous dites ? Au contraire ! L’expérience m’a ravie, contrastant avec les clameurs déchaînées autour des performances du Français Léon Marchand, de l’Américaine Simone Biles ou de la Canadienne Summer McIntosh.

C’est tout cela, les JO : des sentiments patriotiques qu’on ne soupçonnait pas en nous, des déceptions et beaucoup d’admiration et de compassion.

À tout seigneur, tout honneur : la cérémonie d’ouverture. J’ai été assez déconcertée au début, devant les tableaux audacieux et des vedettes qui enflamment les plus jeunes générations. Mais conquise par l’histoire de la France et les vues époustouflantes sur Paris revues dans une mise en scène grandiose et exigeante.

PHOTO SERVICE OLYMPIQUE DE RADIOTÉLÉVISION, FOURNIE PAR REUTERS Céline Dion en prestation dans la tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux

Impossible de passer outre la prestation éblouissante qu’a offerte notre Céline nationale, concentrée en trois minutes d’émotions, de splendeur et d’inspiration. Céline qui revenait de loin, comme on a pu le constater dans son documentaire qui a touché des millions de personnes par l’intensité de sa douleur dans son combat contre la maladie. Devant nous, la revenante d’un long calvaire nous a tout donné : sa voix en or, sa médaille d’or de courage et de résilience, et la communion avec des milliards de téléspectateurs. Elle a chanté l’une des plus belles chansons francophones, l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf. Même les plus indifférents se sont laissé émouvoir. Mon fils m’a appelée en pleurs de l’Europe, et mon conjoint, très peu fan de Céline, a qualifié cette performance d’extraordinaire. C’est tout dire !

Pourquoi aime-t-on les Jeux olympiques ? Je me pose cette question depuis le début de l’évènement. Je regarde à peu près tout, j’écoute les reportages culturels, gastronomiques, politiques. On visite la France et on partage notre enthousiasme avec les spectateurs. Les JO sont un concentré de nos émotions individuelles et collectives. Ils mettent en valeur de nombreux pays et participants, des plus grands aux plus modestes, y compris pendant les Jeux paralympiques.

Cela se déroule par ailleurs dans un contexte géopolitique qui nous rappelle que la vie n’est pas un jeu, et que les batailles bien organisées et réglementées dans les multiples disciplines sportives ne sont pas exactement les mêmes que dans la vraie vie des nations.

Pendant que nous applaudissons des performances exceptionnelles, des batailles épiques entre adversaires à la boxe, au basketball, au tennis ou en escrime, d’autres batailles, celles-là inhumaines et sanglantes, font rage à l’extérieur du périmètre balisé et sécurisé des JO.

C’est peut-être à cause de ce contraste que les JO nous font du bien. Ils camouflent, le temps qu’ils durent, les plaies ouvertes de notre planète qui a mal, des civils tués dans les guerres, des enfants devenus orphelins, des soldats tués pour leur pays, des dictatures autoritaires, et j’en passe. Les Jeux nous font échapper à l’air inquiétant du temps et au climat surchauffé de la planète. Jean-René Dufort nous l’a bien rappelé dans un reportage sur les athlètes ukrainiens qui ne prennent pas part aux Jeux parce qu’ils sont morts au combat ou ont été tués dans des bombardements. Le choc du meilleur et du pire de l’humanité concentré en quelques minutes de ce reportage.

Et puis, des enjeux d’actualité sociale s’invitent dans les compétitions. La boxeuse est-elle trop masculine, a-t-elle trop de testostérone ? Trump s’empare de ce débat, la première ministre d’Italie aussi ! Quand on dit que les JO sont un miroir de notre vie, ce sont bien là des preuves hors de tout doute raisonnable.

Les JO nous rappellent que la passion, le courage et la détermination sont des ingrédients qui peuvent être semés chez tous, chez les plus jeunes avant tout.

Nos sociétés doivent y accorder de l’importance, stimuler tous les enfants, des plus doués aux moins performants. Donner à tous ces jeunes les moyens de leurs ambitions, quel que soit le portefeuille de leurs parents.

PHOTO JAMIE SQUIRE, REUTERS Le joueur de basketball Luguentz Dort contre la France lors du match de quart de finale.

Pensons à Luguentz Dort, joueur professionnel de basketball qui a grandi et appris à jouer à Montréal-Nord, qui revient voir les enfants de son quartier, signer des autographes, lancer quelques ballons et qui représente en ce moment son pays. Applaudissons aussi le courage d’athlètes qui témoignent de leurs enjeux de santé mentale, telle la gymnaste Simone Biles, multiple médaillée olympique, qui a accepté de documenter ses années éprouvantes à la suite des Jeux de Tokyo en 2021. Elle est revenue, comme Céline, et a triomphé elle aussi, aux JO de Paris !

Restons réalistes. Les JO ne règlent pas tout, loin de là, mais nous permettent, pendant deux semaines, de nous rappeler qu’on peut réussir, ensemble, à garder allumée une flamme d’humanité. Tout n’est pas perdu, même quand l’actualité nous porte à désespérer. Et la solidarité doit toujours être là, visible ou cachée au plus profond de nous-mêmes.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue