L’identité de genre a plus d’une fois fait la manchette au cours de la dernière année et s’est retrouvée au cœur de débats souvent instrumentalisés à des fins politiques. Michelle Lambert, claviériste du groupe Noir Silence, a fait sa transition il y a plus de 10 ans, en Beauce, où elle mène toujours sa vie en marge de ces querelles. Peu convaincue, aussi, que le militantisme sert toujours la cause trans.

La nouvelle avait été annoncée par communiqué : « Michel Lambert a fait place à Michelle Lambert ». Le claviériste de Noir Silence, père de trois enfants, précisait l’envoi, « réclame aujourd’hui son identité en tant que transsexuelle ».

C’était en 2011, à une époque où la transidentité ne suscitait pas de débats publics au Québec. Avant que l’accès aux soins d’affirmation de genre ne devienne un enjeu politique au sud de la frontière, où il est visé par des centaines de loi et projets de loi dans de nombreux États.

Ne comptez pas sur Michelle Lambert pour s’indigner qu’une figure majeure du mouvement antitrans américain soit une « détransitionneuse » soutenue financièrement par Do No Harm, un lobby antitrans. Ni pour s’inquiéter qu’un rapport produit en Angleterre remette en question les fondements des soins offerts aux personnes trans. Ou pour déplorer qu’il n’y ait aucune personne trans dans le Comité de sages sur l’identité de genre formé par le gouvernement Legault.

Elle ne suit pas l’actualité trans. En fait, Michelle Lambert ne suit pas l’actualité tout court. Elle admet aussi ne pas avoir la fibre militante.

Par soi, pour soi

« Je suis plus individuelle, explique-t-elle, plus portée aux interactions one on one. » Elle a participé « une couple de fois » à la Journée de la fierté trans dans le passé. « Pas pour militer, pour rencontrer d’autres personnes trans, précise-t-elle. Pour échanger, voir des scénarios possibles. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE « Il est difficile de faire des généralités sur la transidentité, il n’y a que du cas par cas », pense Michelle Lambert.

Non, Michelle Lambert n’a pas participé à la Marche trans annuelle, qui s’est tenue à Montréal le 3 août. « Je ne pense pas que ça aide la cause, songe-t-elle. Les gens qui sont mal à l’aise avec ça, ça ne va pas les aider à avoir moins de malaise. »

« L’acceptation sociale, ça part de l’intérieur de soi, juge-t-elle. La transsexualité, c’est un processus d’affirmation de soi. Il faut d’abord que tu t’acceptes, toi. Qu’ensuite tu t’affirmes en étant bien avec tes choix. Si tu dégages quelque chose de beau, les gens ne chercheront pas de raison de te rejeter ou d’entrer en conflit avec toi. »

Normaliser l’exceptionnel ?

La voix de Michelle Lambert tranche avec celle de bien d’autres personnes trans, qu’elles soient militantes ou non. Elle estime que la transsexualité est une chose « merveilleuse », mais aussi que c’est une « exception ». Elle n’est pas convaincue qu’il soit nécessaire de « normaliser l’exceptionnel », une tendance qu’elle associe au mouvement woke, auquel elle n’adhère visiblement pas.

Comme d’autres adultes de 50 ans, elle ne comprend pas cette volonté des plus jeunes de mettre des étiquettes sur tout le monde. « Si tu veux être à côté de la boîte, pourquoi tu fabriques une nouvelle boîte ? demande-t-elle. Reste à côté de la boîte ! » Elle n’adhère pas non plus au concept des microagressions, sentiment d’invalidation qu’elle-même pourrait ressentir si une personne la « mégenrait » en s’adressant à elle au masculin plutôt qu’au féminin.

« Il a fallu que je travaille pour ne pas me sentir agressée si une personne m’avait mégenrée, reconnaît-elle cependant. C’est facile de rentrer là-dedans, mais ce n’est pas dur non plus de s’en câlisser. Je sais qui je suis. Si tu me parles au masculin, ça ne me fera pas plaisir, mais je ne vais pas couper la conversation la première fois. Après la troisième, par contre, je vais te souligner que ça me ferait plaisir que tu t’adresses à moi au féminin. »

Sa liberté

Michelle Lambert le répète plus d’une fois au cours de l’entretien : les gens nous traitent comme on se traite soi-même. Qu’elle se retrouve devant un système de santé insensible ou des employeurs embêtés par son apparence et ses vêtements, elle a toujours refusé de se traiter comme une victime.

Il a toujours été important pour elle de s’affirmer comme personne libre. Elle a d’ailleurs appliqué sa propre logique à sa transition, se laissant toujours le droit de revenir en arrière si ça n’allait pas. « C’est une chose qui m’a permis d’avancer », dit-elle.

Être « tolérée » ne l’intéresse pas. Elle veut être appréciée pour la personne qu’elle est et la meilleure façon d’y parvenir, de son point de vue, est de ne pas mettre de l’avant une seule facette de son identité. « Je dis souvent aux gens : ne soyez pas seulement trans ou homosexuel », cite-t-elle en exemple.

Michelle Lambert se définit comme musicienne, comme créatrice de machines à boules virtuelles, comme une personne proactive et, espère-t-elle, inspirante pour ses enfants, qu’elle a eues avant sa transition. Pour ses filles, elle demeure d’ailleurs un père. « Mes enfants m’ont toujours appelée papa, je me serais sentie malhonnête de leur demander de m’appeler maman. Elles ont déjà une maman et ce n’est pas moi. »

« Je suis plein de choses ! », lance-t-elle, faisant valoir que sa transsexualité n’est qu’un élément de ce qui façonne son identité. Elle se réjouit d’ailleurs de vivre en Beauce, où elle dit avoir des relations « authentiques » avec ses concitoyens, plutôt qu’à Montréal, où elle trouve que les gens « tolèrent tout le monde » sans pour autant établir de contact humain. « C’est la proximité avec des personnes trans qui va mener à l’acceptabilité sociale, pense Michelle Lambert. Bien plus que des pancartes et des lois. »

Qui est Michelle Lambert ? Orginaire de la Beauce, Michelle Lambert s’est fait connaître comme musicienne au sein de Noir Silence. Ce groupe rock formé en 1993 a connu un immense succès deux ans plus tard avec sa chanson On jase de toi. La popularité de Noir Silence a décliné au tournant des années 2000, mais le groupe demeure en activité et lancera un mini-album à l’automne.

